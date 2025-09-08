Γεωργιάδης: Από το 2026 θα ενταχθούν στην κατηγορία για βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές

«Για τομή που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας» έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Πιο αναλυτικά ο υπουργός χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ως «τη μεγαλύτερη ελάφρυνση στη φορολογία φυσικών προσώπων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, από το 1830», σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι νέοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με κίνητρο τον μηδενικό φόρο για δέκα χρόνια.

Εξαγγελίες Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στους νέους εργαζόμενους επεσήμανε ότι νέοι έως 30 ετών θα έχουν πρακτικά μηδενική φορολογία, κάτι που θα ενισχύσει τόσο το διαθέσιμο εισόδημά τους όσο και την απασχόληση, καθώς «συμφέρει τις επιχειρήσεις να τους προσλαμβάνουν».

Αναφερόμενος στο δημογραφικό σημείωσε τα κίνητρα για πολύτεκνους, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει φορολογικά κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, φτάνοντας έως την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Μιλώντας για τη μείωση ΦΠΑ στα νησιά διευκρίνισε ότι η μείωση κατά 30% σε νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους δεν στοχεύει στη μείωση της τιμής στο ράφι αλλά στην τόνωση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, καθώς «θα μειώσει το κόστος διαμονής και μετακίνησης».

Επιπλέον, αναφερόμενος στην κατάργηση ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια υπογράμμισε ότι η μηδενική επιβάρυνση σε χωριά και μικρούς οικισμούς λειτουργεί ως κίνητρο για εγκατάσταση στην επαρχία, ενώ εκτίμησε ότι θα οδηγήσει και σε μείωση ενοικίων στα αστικά κέντρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως επανέλαβε ότι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στη κατηγορία για βαρέα και ανθυγιεινά,από το 2026, βάσει μελέτης που εκπονείται από το Υπουργείο Εργασίας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι μισθωτοί θα δουν αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, κάτι που θα λειτουργήσει ως απάντηση στην ακρίβεια.

Πολιτικές εξελίξεις

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας για τις πολιτικές εξελίξεις τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη μείωση φόρων, ενώ απέκλεισε κάθε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο σε έξι χρόνια. Μόνο μειώναμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως αυτή είναι η φιλελεύθερη πολιτική που αφήνει τους πολίτες να διαχειρίζονται τα εισοδήματά τους.

Άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την πρόταση περί «πατριωτικής εισφοράς», λέγοντας ότι «ο Τσίπρας πρότεινε έναν νέο φόρο, ενώ ο Μητσοτάκης μείωσε ένα σκασμό φόρους. Αυτή είναι η διαφορά μας».

Για το εκλογικό χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και τόνισε: «Αν όλοι οι υπουργοί κάνουμε τη δουλειά μας, θα πάρουμε ξανά αυτοδυναμία». Σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα χαρακτήρισε «φωτογραφία της στιγμής», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει πρώτη με σημαντική διαφορά.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, επέκρινε ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης Δράμας, ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «η ομιλία Τσίπρα ήταν απογοητευτική, χωρίς όραμα και λάμψη». Για τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμανλή και Σαμαρά δήλωσε ότι δεν σχολιάζει ποτέ, τονίζοντας τον σεβασμό του και την ανάγκη ενότητας στη Νέα Δημοκρατία.

Όσον αφορά τα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας, τα χαρακτήρισε «κωμωδίες και αστειότητες», σημειώνοντας: «Έχουμε αρχηγό, ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ενωμένη».

Τέλος, παρουσίασε τις νέες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας: τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και τα Ψηφιακά Ογκολογικά Συμβούλια, τα οποία, όπως είπε, «φέρνουν επανάσταση στην περίθαλψη και δίνουν σε κάθε ογκολογικό ασθενή πρόσβαση στους καλύτερους γιατρούς της χώρας».

Μεταξύ άλλων σχολίασε τις επισκέψεις του στη Βόρεια Ελλάδα επισημαίνοντας ότι πραγματοποίησε περιοδεία σχεδόν σε όλες τις υγειονομικές δομές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ αναφέρθηκε και στα επεισόδια στη Δράμα, τονίζοντας ότι συνέβησαν «εν τη απουσία του».

Μάλιστα αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ την εποχή του μνημονίου τους πέταγαν πέτρες. Οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα κυνηγάνε εμένα με πέτρες και με σφαίρες που γράφανε στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει και έχει κυβερνήσει, να ταυτίζεται με τους τραμπούκους».