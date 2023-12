«Μεταμόρφωση» ΕΟΦ και ΕΟΠΥΥ: Οι ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο

Συγκροτούνται δύο ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν αφενός την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΦ και την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ σε σύγχρονο ασφαλιστικό φορέα.

Σημαντικές αλλαγές σε κορυφαίους φορείς της Υγείας, όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), προωθεί το υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συγκροτούνται δύο ομάδες εργασίας που θα αναλάβουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΟΦ και την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ σε σύγχρονο ασφαλιστικό φορέα.

Οι ομάδες εργασίας θα λειτουργήσουν υπό τον συντονισμό του γενικού γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, Άρη Αγγελή.

Στη σύνθεσή τους συμμετέχουν, επίσης, οι επικεφαλής των δύο Οργανισμών, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Ευάγγελος Μανωλόπουλος και η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη.

Πάντως, ο Υπουργός Υγείας, φαίνεται αποφασισμένος να αναθέσει τα κρίσιμα ζητήματα της υγείας σε έμπειρα και καταρτισμένα «χέρια», δεδομένου ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει συγκροτήσει σειρά επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη διαχείριση των επιμέρους θεμάτων στον τομέα.

Εκσυγχρονισμός του ΕΟΦ

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι, η διαμόρφωση της Στρατηγικής του Οργανισμού, η δημιουργία προτάσεων για το νέο λειτουργικό μοντέλο του Ε.Ο.Φ., ανάπτυξη δομής διακυβέρνησης του Οργανισμού, η διαμόρφωση νέας οργανωτικής δομής, η διαμόρφωση των κύριων διαδικασιών που θα συμβάλουν στη καλύτερη λειτουργία του Ε.Ο.Φ. και ο ορισμός δεικτών απόδοσης.

Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν αυτό το έργο είναι οι:

• Ιωάννης Νικολάου, καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Πάνος Καναβός, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Υγείας, London School of Economics and Political Science.

• Ιωάννης Τούντας, ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

• Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, τακτικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

• Χαρίκλεια Κανή, προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

• Αικατερίνη Μωραΐτη, τ. διευθύντρια Αξιολόγησης ΕΟΦ.

• Σωτήρης Μιχαλέας, ειδικός επιστήμονας, Office of Advanced therapies and hematological diseases, Human Medicines Division, European Medicines Agency.

• Θάνος Αθανασιάδης, επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

• Ελένη Φωτιάδου, νομική σύμβουλο Γραφείου υπουργού Υγείας, με αναπληρώτρια τη Μαριάννα Φιλιππίδη, νομική σύμβουλο γραφείου γενικού γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας.

• Ευάγγελος Μανωλόπουλος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), με αναπληρωτή τον Διομήδη Λυμπέρη, α' αντιπρόεδρο του ΕΟΦ.

• Ελευθερία Τοκατλίδου, διευθύνουσα σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Παπακώστα, πρόεδρο του ΙΦΕΤ.

Αναδιοργάνωση ΕΟΠΥΥ

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι, η διαμόρφωση της Στρατηγικής του Οργανισμού, η δημιουργία προτάσεων για το νέο λειτουργικό μοντέλο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η ανάπτυξη δομής διακυβέρνησης του Οργανισμού, η διαμόρφωση νέας οργανωτικής δομής, η διαμόρφωση των κύριων διαδικασιών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο ορισμός δεικτών απόδοσης.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ σε σύγχρονο ασφαλιστικό φορέα είναι οι:

• Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής, αναπληρωτής καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

• Κώστας Αθανασάκης, επίκουρος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Οικονομικής Αξιολόγησης των Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

• Ηλίας Κυριόπουλος, επίκουρος καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, London School of Economics and Political Science.

• Άγγελος Τσακανίκας, επιστημονικός συνεργάτης Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

• Δάφνη Καϊτελίδου, καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ).

• Ιωάννης Μπολέτης, καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, διευθυντής Κλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΓΝΑ "Λαϊκό", πρόεδρος ΔΣ Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

• Πλάτων Τήνιος, καθηγητής, οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

• Μαριάννα Φιλλιππίδη, νομική σύμβουλος γραφείου γενικού γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια την Ελένη Φωτιάδου, νομική σύμβουλο γραφείου υπουργού Υγείας.

• Θεανώ Καρποδίνη, διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αγγούρη, γενικό διευθυντή Διοικητικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ.

• Παυλίνα Καρασιώτου, γενική γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με αναπληρώτρια την Βασιλική Πριγκούρη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Η΄

Τμήματος Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Η θητεία των δύο ομάδων εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου τους.