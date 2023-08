Κυριακίδου: Σημαντική η θετική γνωμοδότηση του ΕΜΑ για προσαρμοσμένο εμβόλιο κατά της υποπαραλλαγής Όμικρον

Ο ΕΜΑ από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) συνέστησε την έγκριση ενός προσαρμοσμένου εμβολίου Comirnaty που στοχεύει την υποπαραλλαγή Omicron.

Η θετική γνωμοδότηση για το προσαρμοσμένο εμβόλιο κατά της υποπαραλλαγής Omicron XBB.1.5 είναι σημαντική για την προστασία όσων έχουν ανάγκη ενόψει του φθινοπώρου και του χειμώνα, σημείωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Ειδικότερα, η Επίτροπος Υγείας ανέφερε: «θετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για προσαρμοσμένο εμβόλιο για νέα παραλλαγή της COVID19. Αυτό είναι σημαντικό ενόψει του φθινοπώρου και του χειμώνα για να διασφαλιστούν ισχυρά επίπεδα προστασίας για όσους έχουν ανάγκη, ειδικά για τους πιο ευάλωτους».

Positive @EMA_News opinion on a new #COVID19 variant adapted Comirnaty vaccine.

This is important ahead of autumn and winter to ensure strong protection levels for those in need, especially the most vulnerable.

➡️@EU_Commission authorisation to follow.https://t.co/tMLRNs6F8b

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 30, 2023