Υεμένη: Η Σ. Αραβία εξαπέλυσε πάνω από 50 αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι

Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Υεμένη, μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον σαουδάραβα σύμμαχό τους.

Οι αντάρτες Χούθι ανέφεραν σήμερα πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε 54 αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο 24ωρο στην Υεμένη, μετά τα πλήγματα που προκάλεσε το φιλοϊρανικό κίνημα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης και στον σαουδάραβα σύμμαχό τους.

«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.