Τουρισμός

Δέκα παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 10 νησιά των Κυκλάδων

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Δέκα παραλίες ιδανικές για οικογένειες σε 10 νησιά των Κυκλάδων
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Προστατευμένοι κόλποι, χρυσή άμμος, ρηχά νερά και beach bars. Σε αυτές τις παραλίες των Κυκλάδων θα περάσετε την ημέρα σας οικογενειακά.

Στις Κυκλάδες συναντάμε μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας, με τιρκουάζ νερά, απέραντες λευκές αμμουδιές και μαγευτικά τοπία. Ωστόσο, παρά την παραδεισένια εμφάνιση, πολλές από αυτές δεν έχουν εύκολη πρόσβαση, έχουν βαθιά νερά και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλες για οικογένειες με παιδιά. Για εσάς που αναζητάτε τις πιο οικογενειακές παραλίες για να επισκεφτείτε στις διακοπές σας, συγκεντρώσαμε και σας προτείνουμε 10 μαγευτικές, απάνεμες και με ρηχά νερά παραλίες σε 10 δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, ιδανικές για κολύμπι και παιχνίδι με μεγάλα και μικρά παιδιά.

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