Ζελένσκι: Ευχαρίστησε την αμερικανική Γερουσία για την υιοθέτηση ν/σ που προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία

Σίγουρα βοηθάει στην αύξηση της πίεσης στον επιτιθέμενο να οδηγήσει αυτόν τον παράφρονα ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γερουσία των ΗΠΑ για την υιοθέτηση νομοσχεδίου το οποίο προβλέπει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων στη Ρωσία.

"Είμαστε ευγνώμονες στη Γερουσία των ΗΠΑ και σε όλους όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία", έγραψε στα αγγλικά ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου αυτού "σίγουρα βοηθάει στην αύξηση της πίεσης στον επιτιθέμενο να οδηγήσει αυτόν τον παράφρονα ρωσικό πόλεμο κατά της ανεξαρτησίας μας και του λαού μας σε ένα τέλος", σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP