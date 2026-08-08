BP: Μια πώληση της καθιστά Αμερικανό επενδυτή τον δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστή πετρελαίου της Γερμανίας

Υπό αυστηρό έλεγχο της γερμανικής κυβέρνησης η επένδυση, ενώ το Βερολίνο έθεσε συγκεκριμένους όρους για τη συμφωνία.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, ο Αμερικανός επενδυτής A. Gary Klesch έχει δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο από προβληματικές χαλυβουργίες, χυτήρια αλουμινίου, εργοστάσια χημικών και διυλιστήρια πετρελαίου, ποντάροντας ότι θα μπορούσε να αποκομίσει αξία από επιχειρήσεις που οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες τους δεν ήθελαν πλέον. Τώρα, με την εξαγορά του διυλιστηρίου της BP στο Γκελζενκίρχεν, η Klesch Group έχει καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος διυλιστής πετρελαίου της Γερμανίας και ο μεγαλύτερος μέτοχος σε ένα από τα σημαντικότερα δίκτυα αγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Μαζί με τα άλλα δέκα διυλιστήρια της Γερμανίας, παράγει καύσιμα για φορτηγά, αεροσκάφη και πλοία, ενώ αποτελεί βασικό πυλώνα για μεγάλο μέρος της γερμανικής χημικής βιομηχανίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι εφοδιαστικές αλυσίδες βρίσκονται υπό πίεση λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η πώληση στην ιδιωτική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Μεταβολή στον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης

Η κίνηση αυτή αποτελεί επίσης την πιο πρόσφατη ένδειξη μιας ευρύτερης μεταβολής στον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης. Τα τελευταία χρόνια, οι πετρελαϊκοί κολοσσοί που αναπτύχθηκαν κατά τη μεταπολεμική βιομηχανική επέκταση της Ευρώπης επανεξετάζουν τα χαρτοφυλάκια των διυλιστηρίων τους, καθώς οι παλαιότερες εγκαταστάσεις γίνονται ολοένα και πιο ακριβές στη συντήρηση και οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσής τους.

Απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Στο Γκελζενκίρχεν, για παράδειγμα, μια πυρκαγιά τον περασμένο μήνα ανάγκασε ορισμένες μονάδες του διυλιστηρίου - μεταξύ άλλων και μία κρίσιμη για την παραγωγή ντίζελ - να τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η διατήρηση των διυλιστηρίων δεν έχει πλέον οικονομικό νόημα για πολλές μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, δήλωσε ο Tibor Fedke, εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Noerr, ο οποίος έχει συμβουλεύσει αρκετές τέτοιες συμφωνίες.

Εταιρείες όπως η BP, η Shell και η Exxon Mobil έχουν εξετάσει είτε την πώληση περιουσιακών στοιχείων είτε τον περιορισμό των δραστηριοτήτων τους σε ορισμένες από τις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις τους.

Η BP δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει να εξοικονομεί έως και 1 δισ. δολάρια ετησίως σε λειτουργικό κόστος από την πώληση της εγκατάστασης και δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλιο απαντώντας σε ερωτήσεις του Bloomberg. Ο Fedke επισήμανε ότι τέτοιες πωλήσεις έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι «αφαιρούν το μεγαλύτερο αποτύπωμα CO₂ από τον ισολογισμό μιας εταιρείας».

Ενώ αυτές οι μακροπρόθεσμες πιέσεις έχουν καταστήσει πολλές εγκαταστάσεις λιγότερο ελκυστικές για τις μεγάλες, καθετοποιημένες ενεργειακές εταιρείες, η αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ενισχύσει τα περιθώρια διύλισης. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία για ιδιωτικές εταιρείες εμπορίας εμπορευμάτων και επενδυτικές εταιρείες που είναι διατεθειμένες να ποντάρουν ότι μπορούν να αποκομίσουν αποδόσεις.

Ωστόσο, εάν τα περιθώρια διύλισης υποχωρήσουν ξανά, το υψηλό λειτουργικό και επενδυτικό κόστος των διυλιστηρίων θα μπορούσε να καταστήσει δύσκολη την οικονομική τους δικαιολόγηση.

Η Klesch εισήλθε στον κλάδο διύλισης το 2010 και τα δύο υφιστάμενα διυλιστήριά της, στο Χάιντε της Γερμανίας και στο Καλούντμποργκ της Δανίας, επεξεργάζονται συνολικά λιγότερο αργό πετρέλαιο από το διυλιστήριο του Γκελζενκίρχεν, το οποίο έχει δυναμικότητα περίπου 265.000 βαρελιών την ημέρα.

Η εταιρεία έχει στο παρελθόν συγκρουστεί με τις ρυθμιστικές αρχές, προσφεύγοντας το 2023 κατά της γερμανικής κυβέρνησης για έναν προσωρινό φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Παράλληλα, ανέστειλε τα σχέδιά της για την κατασκευή μονάδας πράσινου υδρογόνου στην εγκατάσταση του Χάιντε. Η Klesch αρνήθηκε να σχολιάσει στο Bloomberg News.

Σύμφωνα με τον Fedke, η νέα γενιά αγοραστών διυλιστηρίων αποτελείται συνήθως από εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια ή οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται λιγότερο από τις «δυτικές κεφαλαιαγορές ή την υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα».

Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι υπόλογες στους μετόχους τους και υποχρεούνται να δημοσιοποιούν λιγότερες οικονομικές πληροφορίες και σε αραιότερα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τις εισηγμένες εταιρείες. Αυτό μπορεί να έχει περιβαλλοντικές αλλά και γεωπολιτικές επιπτώσεις.

Το 2020, μια ιδιωτική εταιρεία βρέθηκε να έχει τη μεγαλύτερη ένταση εκπομπών μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ - γεγονός που καταδεικνύει τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του μοντέλου ιδιοκτησίας - αλλά και τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Η «μειωμένη διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τη μόχλευση και την ικανότητα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις» θα μπορούσε να διευκολύνει τη δημιουργία ευάλωτων σημείων στις εφοδιαστικές αλυσίδες, εάν τα προβλήματα δεν εντοπιστούν προτού κλιμακωθούν, εξήγησε η Sabrina Schulz, ειδικός σε θέματα ενέργειας στο Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Για να διασφαλίσει ότι το Γκελζενκίρχεν θα παραμείνει αξιόπιστη πηγή καυσίμων, η γερμανική κυβέρνηση στο Βερολίνο υπέβαλε την Klesch σε αυστηρό έλεγχο και έθεσε συγκεκριμένους όρους για τη συμφωνία.

Βάσει των όρων της πώλησης, η εταιρεία υποχρεώθηκε να εγγυηθεί ότι το διυλιστήριο θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και για την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης τροφοδοσίας των πελατών που λειτουργούν κρίσιμες υποδομές, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας.

Η κυβέρνηση διατηρεί επίσης το δικαίωμα να παρακολουθεί τη λειτουργία της Klesch και να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της σε περίπτωση παραβιάσεων των όρων.

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, η πώληση αποτελεί ανακούφιση για τους εργαζομένους του διυλιστηρίου, τους πολιτικούς και τις επιχειρήσεις της περιοχής που εξαρτώνται από αυτό.

«Δεν είναι εύκολο να βρεθούν αγοραστές οι οποίοι, από την οπτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα είναι τελικά σε θέση να λειτουργήσουν αυτή την κρίσιμη υποδομή με τρόπο που να διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια του εφοδιασμού», δήλωσε ο Christian Küchen, επικεφαλής της Ένωσης Καυσίμων και Ενέργειας της Γερμανίας, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν έχουν αποτύχει προσπάθειες πώλησης διυλιστηρίων.

Ενώ ο όμιλος Klesch ενδέχεται να επιδιώκει να ακολουθήσει τη στρατηγική περικοπής κόστους που εφάρμοσε στα διυλιστήρια του Χάιντε και του Καλούντμποργκ, μειώνοντας το προσωπικό κατά περίπου 14% μέσα σε μία δεκαετία, ο Küchen επισημαίνει ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει συζητήσεις ακόμη και για το οριστικό κλείσιμο του Γκελζενκίρχεν.

Αν αυτό είχε συμβεί, δήλωσε, «μια ολόκληρη περιοχή χημικής βιομηχανίας θα είχε καταρρεύσει», συμπαρασύροντας εκατοντάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Στο Χάιντε, ο επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων του διυλιστηρίου της Klesch δήλωσε ότι η εγκατάσταση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες από τότε που πέρασε στον έλεγχο της εταιρείας.

«Το διυλιστήριο του Χάιντε εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα, περισσότερα από 15 χρόνια μετά την ένταξή του στον όμιλο Klesch», δήλωσε ο Kai Bergmann. «Τότε κανείς δεν θα μπορούσε να το είχε προβλέψει αυτό».

Σε ευρύτερο επίπεδο, η συγκυρία είναι ευνοϊκή για τον κλάδο της διύλισης. Παρά τη μεταβλητότητα, τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν καταγράψει ασυνήθιστα υψηλή κερδοφορία από τότε που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναστάτωσε τις αγορές καυσίμων και περιόρισε τις ρωσικές εξαγωγές.

Πιο πρόσφατα, τα κέρδη των διυλιστηρίων ενισχύθηκαν επίσης από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, οι οποίες περιόρισαν περαιτέρω την προσφορά ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών.

Ακόμη και με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την αύξηση του κόστους άνθρακα να περιορίζουν τα κέρδη, η στρατηγική σημασία του ευρωπαϊκού κλάδου διύλισης έχει ενδεχομένως αυξηθεί, δήλωσε ο Ajay Amin, εταίρος της PwC στον τομέα των ενεργειακών συμφωνιών, ο οποίος πρόσφατα συμβούλεψε την Klesch για την εξαγορά.