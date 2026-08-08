Η fintech εταιρεία AI Financial που συνδέεται με τον Τραμπ πουλά τη θυγατρική της στην Prime Delta

Η Prime Delta είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στη «διαμεσολάβηση πιστώσεων και τη στρατηγική χρηματοοικονομική συμβουλευτική», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η AI Financial Corp, εταιρεία που συνδέεται στενά με τη World Liberty Financial, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από την οικογένεια Τραμπ, πούλησε τη καναδική θυγατρική της στην Prime Delta, με έδρα τη Νέα Υόρκη, λίγες εβδομάδες αφότου η fintech εταιρεία Perpetuals.com διέκοψε τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της θυγατρικής.

Η AI Financial θα λάβει για την πώληση της ALT5 Sigma Canada ένα εξασφαλισμένο γραμμάτιο πληρωμής (secured promissory note) ύψους 12 εκατ. δολαρίων - με 1 εκατ. δολάρια να καταβάλλεται την επόμενη εβδομάδα και το υπόλοιπο σε βάθος χρόνου - καθώς και περίπου 11,6 εκατ. μετοχές της Prime Delta, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Το έγγραφο δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το σκεπτικό πίσω από τη συμφωνία. Η AI Financial, η οποία προηγουμένως ονομαζόταν ALT5 Sigma, και η Prime Delta δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλιο.

Η Prime Delta είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στη «διαμεσολάβηση πιστώσεων και τη στρατηγική χρηματοοικονομική συμβουλευτική», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η World Liberty Financial συνεργάστηκε με την ALT5 Sigma τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει της οποίας η ALT5 Sigma άντλησε 750 εκατ. δολάρια μέσω της έκδοσης νέων μετοχών και χρησιμοποίησε 717 εκατ. δολάρια από αυτά για να αγοράσει tokens της World Liberty.

Η συμφωνία αυτή διοχέτευσε περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια στην οικογένεια Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, βάσει της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι Τραμπ με τη World Liberty Financial.

Η τιμή της μετοχής της AI Financial έχει καταρρεύσει από τις 11 Αυγούστου 2025, ημερομηνία της συμφωνίας, όταν βρισκόταν πάνω από τα 9 δολάρια, σε περίπου 44 σεντς την Παρασκευή, με τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται περίπου στα 61 εκατ. δολάρια.

Η πώληση της ALT5 Sigma Canada στην Prime Delta από την AI Financial πραγματοποιείται περίπου τρεις εβδομάδες αφότου η Perpetuals.com ανακοίνωσε ότι εγκατέλειψε τα σχέδιά της να εξαγοράσει την επιχείρηση, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η ALT5 Sigma είχε μηνύσει την Prime Delta πέρυσι, υποστηρίζοντας ότι συνδεόταν με πρώην σύμβουλο ο οποίος κατηγορούνταν ότι υπεξαίρεσε εταιρικά δεδομένα για ανταγωνιστική επιχείρηση. Οι δύο πλευρές διευθέτησαν τη διαφορά τον Δεκέμβριο, χωρίς καμία παραδοχή υπαιτιότητας, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στην SEC.

