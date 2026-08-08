Fed: Ο διχασμός για τις αυξήσεις επιτοκίων βαθαίνει

Πέντε χρόνια υψηλού πληθωρισμού δοκιμάζουν την υπομονή της κεντρικής τράπεζας.

Πέντε χρόνια υψηλού πληθωρισμού δοκιμάζουν την υπομονή των αξιωματούχων της Federal Reserve και αναδεικνύουν τη διάσταση απόψεων μεταξύ εκείνων που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν προτού αυξήσουν τα επιτόκια και εκείνων που υποστηρίζουν ότι ο χρόνος τελειώνει.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed δείχνουν ότι διευρύνεται η μειοψηφία όσων θεωρούν ότι υπάρχει λόγος για άμεση αύξηση των επιτοκίων, αφού η Fed διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο τον περασμένο μήνα. Ορισμένοι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου τάχθηκαν στο πλευρό των τριών διαφωνούντων, οι οποίοι προτιμούσαν μια μέτρια αύξηση των επιτοκίων. Άλλοι, από την πλευρά της πλειοψηφίας, εξακολουθούν να θεωρούν πιθανό ο πληθωρισμός να υποχωρήσει από μόνος του - αν και η υπομονή τους απέναντι στις αυξήσεις των τιμών εξαντλείται.

Πρόκειται για ένα γνώριμο δίλημμα για τους κεντρικούς τραπεζίτες: Να αυξήσουν τα επιτόκια πολύ νωρίς, με κίνδυνο να αποδυναμώσουν την αγορά εργασίας, ή να περιμένουν υπερβολικά, επιτρέποντας στις πληθωριστικές πιέσεις να παγιωθούν. Η απροσδόκητη μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, που καταγράφηκε στην έκθεση για την απασχόληση την Παρασκευή, δεν συνέβαλε ιδιαίτερα στο να ξεκαθαρίσει η συζήτηση.

«Τα δεδομένα είναι αμφίσημα ως προς το ποιο από αυτά τα δύο σενάρια εξελίσσεται στην πραγματικότητα», δήλωσε ο James Egelhof, επικεφαλής οικονομολόγος της BNP Paribas για τις ΗΠΑ. Υπάρχει «αυξανόμενη πίεση» προς τη Fed να αναλάβει δράση, πρόσθεσε, δεδομένης της έλλειψης σημαντικής προόδου στο μέτωπο του πληθωρισμού.

Η απασχόληση μειώθηκε τον Ιούλιο και οι προσλήψεις κατά τους δύο προηγούμενους μήνες ήταν χαμηλότερες από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για πιθανή αδυναμία στην αγορά εργασίας. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank του Ρίτσμοντ, Tom Barkin, δήλωσε ότι η αγορά εργασίας φαίνεται να βρίσκεται σε «ασθενή ισορροπία», σε παρόμοιο σημείο με εκείνο στο οποίο βρίσκεται εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα δημοσιοποιηθούν πριν από τη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έκθεση για τις τιμές καταναλωτή (CPI) που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει και θα επιστρέψει στον στόχο του 2% έως το 2028, σύμφωνα με τις προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο. Ωστόσο, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να βρίσκεται στο 3,5% τον Ιούνιο και το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας στο 3,3%, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσο οι αξιωματούχοι θα καταφέρουν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

Η συζήτηση μεταξύ των αξιωματούχων της Fed, η οποία έχει ήδη αναδειχθεί πλήρως στο προσκήνιο, αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω τις επόμενες εβδομάδες, ενόψει του ετήσιου οικονομικού συμποσίου της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, θα βρεθεί στο επίκεντρο, με τους επενδυτές να εξετάζουν προσεκτικά την ομιλία του για ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων — ενδείξεις που μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί να δώσει.

Διατήρηση ή αύξηση των επιτοκίων;

Οι αξιωματούχοι της Fed επέλεξαν να διατηρήσουν αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο φέτος, ακόμη και μετά την εκτίναξη του κόστους των εισαγωγών λόγω των αλλαγών στην εμπορική πολιτική και την άνοδο των τιμών ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις επιτοκίων ενδέχεται να μην αποτελούν την κατάλληλη απάντηση σε αυξήσεις τιμών που πιθανότατα είναι προσωρινές, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται η νομισματική πολιτική για να επηρεάσει την οικονομία.

Η Claudia Sahm, επικεφαλής οικονομολόγος της New Century Advisors LLC και πρώην οικονομολόγος της Fed, δήλωσε ότι αυτή είναι η ένταση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αξιωματούχοι της Fed, καθώς προσπαθούν να διακρίνουν τους κυκλικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον πληθωρισμό και την απασχόληση — και μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των επιτοκίων — από τις διαρθρωτικές αλλαγές, πάνω στις οποίες έχουν ελάχιστο έλεγχο.

«Τα εργαλεία της Fed είναι καταλληλότερα για την εξομάλυνση του οικονομικού κύκλου, ενώ αυτό που πραγματικά προκαλεί τις αλλαγές που βλέπουμε στα συνολικά οικονομικά στοιχεία είναι πολλές διαρθρωτικές αλλαγές που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε η Sahm. «Τα εργαλεία της Fed δεν είναι τα καταλληλότερα για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο».

Η υπερβολικά πρόωρη αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επιβαρύνει την αγορά εργασίας και ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις αρχίσουν να υποχωρούν, δήλωσε την Τετάρτη η διοικήτρια της Fed Λίζα Κουκ, σε ομιλία της.

«Ορισμένες αποπληθωριστικές δυνάμεις έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία», ανέφερε, επισημαίνοντας την εξασθένηση των επιπτώσεων από τους δασμούς, καθώς και την προσδοκία ότι οι τιμές του πετρελαίου και οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα υποχωρήσουν.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξακολουθεί να εκτιμά πως ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον στόχο της Fed έως το 2028, προσθέτοντας ότι η γενικότερη άποψή του «δεν έχει αλλάξει και τόσο».

Η αδύναμη έκθεση για την αγορά εργασίας μείωσε τις προσδοκίες των επενδυτών για αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα σε περίπου 40%, από πάνω από 50% πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, σύμφωνα με την τιμολόγηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Όμως, για τους τρεις αξιωματούχους που διαφώνησαν και τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, κάθε μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από το 2% είναι ένας μήνας υπερβολικά μεγάλης αναμονής.

Ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολις Neel Kashkari, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας Lorie Logan και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ Beth Hammack δήλωσαν όλοι ότι η καθυστέρηση στην αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να αυξήσει την ανάγκη για πιο επιθετική σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής αργότερα.

Άλλοι αξιωματούχοι έχουν επαναλάβει αυτά τα επιχειρήματα, επισημαίνοντας τον υψηλό πληθωρισμό, τις ισχυρές καταναλωτικές δαπάνες και τις χαλαρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες ως ενδείξεις ότι τα επιτόκια δεν ασκούν αρκετή πίεση για να επιβραδύνουν την οικονομία.

«Δεδομένης της ισχύος της ζήτησης και των επενδύσεων, δεν θεωρώ ότι η τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής είναι περιοριστική», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Jeff Schmid, προσθέτοντας ότι τάσσεται υπέρ μιας αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Ανησυχίες για την αξιοπιστία

Μια αξιοσημείωτη απουσία από τη συζήτηση ήταν ο Κέβιν Γουόρς. Η απροθυμία του προέδρου της Fed να δώσει κατεύθυνση στις αγορές σχετικά με την πορεία των επιτοκίων έχει επίσης θολώσει την εικόνα για το πώς αξιολογεί την οικονομία.

Μετά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Ιουλίου, ο Γουόρς επανέλαβε τη δέσμευσή του για σταθερότητα των τιμών, αλλά αρνήθηκε να εξηγήσει λεπτομερώς πώς σχεδιάζει να την επιτύχει.

Σε απάντηση, οι επενδυτές ξεπούλησαν μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ (Treasuries), ενώ οι δείκτες της αγοράς για τις προσδοκίες σχετικά με τον πληθωρισμό αυξήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Alberto Musalem, ο οποίος δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ότι θα προτιμούσε αύξηση των επιτοκίων, είπε ότι εξέλαβε το μήνυμα ως ένδειξη ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες πρέπει να «συνεχίσουν να κερδίζουν» την αξιοπιστία τους.

«Σε αυτό το σημείο, δεν πρόκειται πλέον μόνο για τα οικονομικά δεδομένα· πρόκειται επίσης για την αξιοπιστία της Fed», δήλωσε ο Torsten Slok, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management στη Νέα Υόρκη.

«Ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από τον στόχο από το 2021. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να έχει ο πληθωρισμός τόσο υψηλά επίπεδα στην κορυφαία κεντρική τράπεζα του κόσμου», πρόσθεσε.

Μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια, οι παρατηρητές της Fed που εξετάζουν τη διχασμένη επιτροπή ενδέχεται να προετοιμάζονται για περισσότερες διαφωνίες στις επόμενες αποφάσεις.

«Δεδομένης της λιτής ανακοίνωσης της FOMC και της αδιαφάνειας του Warsh, είναι ήδη πιο δύσκολο να διακρίνει κανείς πού τοποθετούνται τα μέλη όσον αφορά τη νομισματική πολιτική», δήλωσε ο Mark Zandi, επικεφαλής οικονομολόγος της Moody’s Analytics.