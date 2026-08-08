5G παντού, 6G στον ορίζοντα: Πού βρίσκεται η Ελλάδα στη μεγάλη τεχνολογική μετάβαση

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν κινηθεί ταχύτατα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών δικτύων.

Πριν από λίγα χρόνια το 5G αποτελούσε μια υπόσχεση για ταχύτερες συνδέσεις και νέες ψηφιακές εμπειρίες. Σήμερα αποτελεί πλέον την κυρίαρχη τεχνολογία κινητών επικοινωνιών παγκοσμίως, ενώ η συζήτηση έχει ήδη μετατοπιστεί στην επόμενη ημέρα των δικτύων και στη συνύπαρξή τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Το Ericsson Mobility Report 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια αυτή τη μετάβαση, παρουσιάζοντας μια αγορά που ωριμάζει ταχύτατα αλλά ταυτόχρονα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο τεχνολογικής ανάπτυξης όπου η συνδεσιμότητα, το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργούν πλέον ως ένα ενιαίο οικοσύστημα.

Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της δυναμικής που αναπτύσσεται. Τρία δισεκατομμύρια συνδρομές 5G, 210 exabytes δεδομένων τον μήνα και περίπου 400 εκατομμύρια νέοι χρήστες που απέκτησαν πρόσβαση σε δίκτυα πέμπτης γενιάς μέσα σε έναν χρόνο συνθέτουν την εικόνα μιας αγοράς που εξακολουθεί να κινείται με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς. Την ώρα που το 5G μεταφέρει ήδη περίπου το μισό της παγκόσμιας κίνησης δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει τον σχεδιασμό συσκευών και δικτύων, ενώ οι πρώτες προετοιμασίες για το 6G έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι συνδρομές 5G ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 3 δισεκατομμύρια παγκοσμίως, φτάνοντας τα 3,1 δισεκατομμύρια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, έπειτα από την προσθήκη 162 εκατομμυρίων νέων συνδρομών μέσα σε μόλις τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια του 2025 προστέθηκαν περίπου 660 εκατομμύρια νέες συνδρομές 5G, επιβεβαιώνοντας ότι η πέμπτη γενιά κινητών επικοινωνιών εξελίσσεται πλέον στην κυρίαρχη τεχνολογία του κλάδου.

Η Βόρεια Αμερική διατηρεί το προβάδισμα, με το 79% των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας να αφορά ήδη το 5G. Ακολουθούν η Βορειοανατολική Ασία με 60%, η Δυτική Ευρώπη με 54% και οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου με 53%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ericsson, μέχρι το τέλος του 2031 οι συνδρομές 5G θα φτάσουν τα 6,4 δισεκατομμύρια και θα αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα όλων των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως.

H Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο

Η μετάβαση αυτή δεν αφορά μόνο τις μεγάλες αγορές. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν κινηθεί ταχύτατα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών δικτύων. Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Ericsson Ελλάδας Γιώργος Παππάς στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, «η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο με την έλευση του 5G, έχοντας ήδη επιτύχει υψηλά επίπεδα πληθυσμιακής κάλυψης ανά την επικράτεια. Επιπλέον, η χώρα μας είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, όπου όλοι οι πάροχοι έχουν ανακοινώσει την εμπορική διαθεσιμότητα των 5G Stand Alone (5G SA) δικτύων τους. Στην Ericsson, έχοντας ηγετική θέση ως 5G και 5G SA προμηθευτής στην Ελλάδα, είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που έχουμε συμβάλει από την πλευρά μας στο να προχωρήσει η χώρα μας σε αυτό το σημαντικό επίτευγμα ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της».

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η επόμενη φάση είναι ακόμη πιο κρίσιμη. «Ωστόσο, καλούμαστε να μην επαναπαυθούμε, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτή την ηγετική θέση, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς. 'Αλλωστε, το 5G SA μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούμε την υπάρχουσα δικτυακή υποδομή για πολλαπλές χρήσεις, οι οποίες εκτείνονται από παραδοσιακές mobile broadband υπηρεσίες, έως βιομηχανικές εφαρμογές και επιχειρησιακές εφαρμογές κρίσιμης εθνικής υποδομής».

Η επέκταση του 5G συνοδεύεται από τη σταδιακή απόσυρση των προηγούμενων τεχνολογιών. Οι συνδρομές 4G μειώθηκαν κατά 77 εκατομμύρια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ συνεχίζεται η παγκόσμια απενεργοποίηση δικτύων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Μέχρι το τέλος του 2025, ογδόντα πάροχοι είχαν ήδη τερματίσει πλήρως τα δίκτυα 3G και σαράντα έξι είχαν κλείσει τα δίκτυα 2G.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συμπεράσματα της εφετινής έκθεσης είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό των συσκευών. Η αγορά των smart glasses βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, όμως αναπτύσσεται με ταχύτητα. Οι παγκόσμιες αποστολές τέτοιων συσκευών έφτασαν περίπου τα 10 εκατομμύρια τεμάχια το 2025 και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια. Οι συσκευές αυτές θα αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς αξιοποίησης των δικτύων 5G και μελλοντικά 6G, καθώς απαιτούν συνεχή σύνδεση, υψηλές ταχύτητες και αυξημένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων.

Ο Γιώργος Παππάς σημειώνει ότι η αλλαγή αυτή γίνεται ήδη ορατή στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. «Πράγματι, παρατηρούμε μία σημαντική μεταβολή τόσο στη μορφή της κίνησης, όσο και στο εύρος των συσκευών που καλούνται να υποστηρίξουν τα δίκτυα. Αφενός, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εντείνει τις απαιτήσεις στην αποστολή δεδομένων από το περιβάλλον προς το δίκτυο, δηλαδή στην άνω ζεύξη από τα τερματικά προς το σταθμό βάσης. Αφετέρου, παρατηρούμε τη μαζική υιοθέτηση νέων συσκευών, όπως τα smart glasses, τα drones και τα ανθρωποειδή, τα οποία θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις στα δίκτυα συγκριτικά με τις παραδοσιακές καταναλωτικές υπηρεσίες, καθιστώντας επιτακτική την υψηλής απόδοσης, ασφάλειας κι αξιοπιστίας συνδεσιμότητα».

Όπως εξηγεί, η ύπαρξη δικτύων 5G Stand Alone δημιουργεί ήδη τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη αυτής της νέας γενιάς εφαρμογών. «Η διαθεσιμότητα της 5G SA υποδομής στην Ελλάδα θέτει τη βάση ώστε να υποστηριχθεί αυτή η νέα γενιά υπηρεσιών. Καλούμαστε, ωστόσο, να αξιοποιήσουμε τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε να προσφέρουμε δυναμικές, on-demand υπηρεσίες μεγάλης κλίμακας, οι οποίες θα στηριχθούν σε ανοιχτά, προγραμματίσιμα δίκτυα. Επιπλέον, περνάμε πλέον από τα παραδοσιακά μοντέλα εξυπηρέτησης σε δυναμικές, on-demand εμπειρίες, οι οποίες καθίστανται δυνατές μέσω της διαθεσιμότητας των network APIs, του μηχανισμού, δηλαδή, μέσω του οποίου οι προγραμματιστές εφαρμογών αποκτούν ελεγχόμενη πρόσβαση στο δίκτυο ώστε να αξιοποιήσουν τις προηγμένες δυνατότητες τους».

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης την ανάπτυξη της τεχνολογίας RedCap, η οποία έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές Internet of Things χαμηλότερου κόστους και κατανάλωσης ενέργειας. Η τεχνολογία έχει ήδη αρχίσει να υιοθετείται σε βιομηχανικές χρήσεις και αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορική σημασία έως το 2028.

Παράλληλα, το οικοσύστημα του Internet of Things συνεχίζει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Οι συνδέσεις Cellular IoT ανήλθαν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2025 και προβλέπεται να προσεγγίσουν τα 8 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2031. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η συνολική εικόνα του IoT, καθώς οι παγκόσμιες συνδέσεις αναμένεται να αυξηθούν από 22,3 δισεκατομμύρια το 2025 σε 47,1 δισεκατομμύρια το 2031.

Την ίδια στιγμή, η κίνηση δεδομένων στα κινητά δίκτυα εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτερα από τις προβλέψεις. Μεταξύ πρώτου τριμήνου 2025 και πρώτου τριμήνου 2026 σημειώθηκε αύξηση 22%, με τη συνολική παγκόσμια κίνηση να φτάνει τα 210 exabytes ανά μήνα. Το βίντεο εξακολουθεί να αποτελεί τον κυρίαρχο τύπο κίνησης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% της συνολικής χρήσης στα κινητά δίκτυα.

Η κάλυψη 5G συνεχίζει επίσης να διευρύνεται. Μέσα στο 2025 περίπου 400 εκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε δίκτυα πέμπτης γενιάς. Η παγκόσμια πληθυσμιακή κάλυψη έφτασε το 60%, ενώ εκτός της ηπειρωτικής Κίνας διαμορφώθηκε στο 50%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ericsson, η κάλυψη 5G εκτός Κίνας θα αυξηθεί από το 50% σήμερα στο 85% έως το 2031. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των περιφερειών παραμένουν σημαντικές, με τη Βόρεια Αμερική και την Ινδία να κινούνται προς επίπεδα κάλυψης 95%, ενώ η Αφρική εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πίσω.

Παρότι το 5G εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών έχει ήδη στρέψει το βλέμμα στην επόμενη γενιά δικτύων. Οι διεθνείς διαδικασίες τυποποίησης για το 6G έχουν ξεκινήσει, με τις πρώτες τεχνικές προδιαγραφές να αναμένονται έως το τέλος του 2028 ή στις αρχές του 2029. Οι πρώτες εμπορικές υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους γύρω στο 2030.

Το 6G αναμένεται να ενσωματώνει εγγενώς δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένες λειτουργίες αισθητήρων, στενότερη διασύνδεση επίγειων και δορυφορικών δικτύων και νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα υποστηρίζουν εφαρμογές όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η αυτόνομη κινητικότητα και οι εμπειρίες εκτεταμένης πραγματικότητας.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη μετάβαση, απαιτούνται συντονισμένες κινήσεις σε πολλά επίπεδα. Όπως τονίζει ο επικεφαλής της Ericsson Ελλάδας «η επιτυχής αξιοποίηση του 6G αναμένεται να εξαρτηθεί από έναν συνδυασμό παραγόντων, που αποτελούν απαραίτητες συνιστώσες για την ομαλή, ευρείας κλίμακας, ανάπτυξη μίας νέας τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών. Καταρχάς, η πολύ επιτυχημένη και ταχεία διάθεση του φάσματος για το 5G αποτελεί την πρακτική πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχτεί η διάθεση των νέων συχνοτήτων που θα γίνουν διαθέσιμες για την ανάπτυξη των δικτύων 6ης γενιάς. Επιπλέον, οι πάροχοι καλούνται να συνεχίσουν να επενδύουν τόσο στην ανάπτυξη των υποδομών, όσο και στην εξοικείωση, τον πειραματισμό και την εμπορική διαθεσιμότητα καινοτόμων εφαρμογών, εκμεταλλευόμενοι τις νέες δυνατότητες που ήδη προσφέρει το 5G κι αναμένεται να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο με το 6G.

Τέλος, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν έμπρακτα από το κράτος οι προσπάθειες των Πανεπιστημίων, νεοφυών επιχειρήσεων, εταιρειών με επενδύσεις στην καινοτομία, με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εφαρμογών στη χώρα, συμβατών με τα δίκτυα 6ης γενιάς, ώστε να δημιουργηθεί καταναλωτική ζήτηση που είναι καταλύτης για την εμπορική ανάπτυξη και επιτυχία του 6G».

Το βασικό μήνυμα του Ericsson Mobility Report 2026 είναι ότι το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο οι υψηλότερες ταχύτητες ή η μεγαλύτερη χωρητικότητα των δικτύων. Η επόμενη δεκαετία θα καθοριστεί από τον τρόπο με τον οποίο τα δίκτυα, οι συσκευές και η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσουν συνδυαστικά, δημιουργώντας τις υποδομές πάνω στις οποίες θα αναπτυχθεί η επόμενη γενιά ψηφιακών υπηρεσιών, βιομηχανικών εφαρμογών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα στο 5G και στις σχετικές υποδομές δεν αφορούν μόνο το παρόν των επικοινωνιών, αλλά και το τεχνολογικό οικοσύστημα που θα υποστηρίξει την οικονομία και την κοινωνία της επόμενης δεκαετίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ