Σε νέα εποχή εισέρχεται η ελληνική αγορά crypto

Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σχεδόν 200.000 άτομα μετρά η κοινότητα του crypto στην Ελλάδα.

Οι επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα, τα τελευταία χρόνια κερδίζουν και τους Έλληνες. Σχεδόν 200.000 άτομα μετρά η κοινότητα του crypto στην Ελλάδα, καθώς το 1,87% των Ελλήνων έχει υιοθετήσει τα κρυπτονομίσματα σύμφωνα με τα στοιχεία της BrokerChooser.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση παγκοσμίως με βάση την διείσδυση του crypto στον πληθυσμό.

Όμως υπάρχουν επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα», οι οποίες διαφημίζονται χρησιμοποιώντας ακόμη και ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής και οικονομικής ζωής (φυσικά εν αγνοία τους), έχουν εξαπατήσει πολίτες μέσω ιστοσελίδων που διαφημίζουν πλατφόρμες για κρυπτονομίσματα.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι επενδυτές, εκτός των άλλων; Αν οι πάροχοι είναι αδειοδοτημένες, εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Η πρώτη εταιρεία που έλαβε αδειοδότηση, πριν από λίγες ημέρες, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι BCASH Α.Ε και ακολούθησαν η XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E και η CAPITAL WALLET GREECE.

Η BCASH Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που αδειοδοτήθηκε στην Ελλάδα ως CASP - Crypto-Asset Service Provider - σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA (κανονισμός Markets in Crypto-Assets Regulation).

Ως ο πρώτος αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP) στην Ελλάδα, έχει πλέον τη δυνατότητα, μέσω της ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού passporting, να προσφέρει τις εγκεκριμένες υπηρεσίες της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο, τόσο για την εταιρεία όσο και για την ελληνική αγορά crypto.

«Η αδειοδότηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της BCASH στην αγορά. Εδώ και εννέα χρόνια, η εταιρεία πρωτοπορεί στην αγορά και την πώληση κρυπτονομισμάτων, επενδύοντας σε ιδιόκτητη τεχνολογία, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και δίκτυο crypto ATM» τονίζει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ κ. Στέφανος Γκετσόπουλος, μέλος του Δ.Σ της εταιρείας και προσθέτει «η μεγαλύτερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει είναι οι πελάτες μας από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ο σημαντικός αριθμός συναλλαγών που πραγματοποιούνται καθημερινά μέσω του δικτύου ATM της BCASH».

Από το 2017, η BCASH προσφέρει τη δυνατότητα αγοράς και πώλησης κρυπτονομισμάτων έναντι ευρώ, μέσα από το ιδιόκτητο δίκτυο crypto ATM και καταστημάτων franchise. Αναπτύσσει η ίδια τόσο τα ATM όσο και το λογισμικό συναλλαγών και ταυτοποίησης πελατών, με ενσωματωμένες διαδικασίες KYC, AML και Travel Rule.

Από τις 31 Μαρτίου 2021, η BCASH είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επενδύοντας σταθερά στη συμμόρφωση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της.

Με εννέα χρόνια παρουσίας, ιδιόκτητο δίκτυο ATM, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, δικό της λογισμικό και πελατολόγιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρει έναν άμεσο και οργανωμένο τρόπο πρόσβασης στην αγορά των crypto-assets.

Στα άμεσα σχέδια της BCASH περιλαμβάνονται νέες B2B συνεργασίες, μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δέχονται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα και να λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό, χωρίς δική τους οικονομική επιβάρυνση.

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την ανάπτυξη λύσεων στον χώρο του real estate, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται αγοραπωλησίες ακινήτων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, με μετατροπή του ποσού σε ευρώ και πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές, φορολογικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτές είναι εφαρμογές που μπορούν να φέρουν τα crypto πιο κοντά στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Οι κίνδυνοι

Όμως πόσο ασφαλής τρόπος επένδυσης είναι και ποιους κινδύνους έχει; Σύμφωνα με τον κ. Στέφανο Γκετσόπουλο τα κρυπτονομίσματα δεν βρίσκονται πλέον σε μια «γκρίζα ζώνη». Το ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA θεσπίζει αυστηρούς κανόνες λειτουργίας και εποπτείας για τους παρόχους, με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερες υπηρεσίες και ενισχυμένη προστασία του καταναλωτή. Ωστόσο, η αδειοδότηση ενός παρόχου δεν εξαλείφει τον επενδυτικό κίνδυνο. Τα crypto παραμένουν προϊόντα υψηλής μεταβλητότητας και οι τιμές τους μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι από απάτες, λανθασμένες συναλλαγές και απώλεια πρόσβασης σε ψηφιακά πορτοφόλια. Γι' αυτό χρειάζονται σωστή ενημέρωση, προσεκτικές αποφάσεις και επιλογή αδειοδοτημένου παρόχου. Κάθε επενδυτής καλό είναι να κατανοεί το προϊόν και να επιλέγει το ύψος της επένδυσής του με βάση τις προσωπικές του δυνατότητες και το επίπεδο κινδύνου που επιθυμεί να αναλάβει.

Η επένδυση σε κρυπτονομίσματα

Γιατί να επενδύσει κάποιος αυτήν τη στιγμή σε κρυπτονομίσματα; Σύμφωνα με τον κ. Στ. Γκετσόπουλο η σημερινή περίοδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα κρυπτονομίσματα υιοθετούνται σταδιακά από μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εντάσσονται σε ένα σαφέστερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε αντίθεση με παραδοσιακές επενδύσεις, όπως οι μετοχές και τα ομόλογα, όπου απαιτείται συνήθως η διαμεσολάβηση τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας, τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet.

Η αμεσότητα, η ταχύτητα των συναλλαγών και οι συνεχώς αυξανόμενες εφαρμογές της τεχνολογίας blockchain αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους αρκετοί επιλέγουν να τοποθετηθούν στα crypto. Κάθε απόφαση, βέβαια, χρειάζεται σωστή ενημέρωση, κατανόηση του προϊόντος και προσεκτική αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων.

Η αγορά των crypto στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να αλλάξει ραγδαία τα επόμενα χρόνια, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες. Με την εφαρμογή του MiCA, θα δούμε μια πιο ώριμη και οργανωμένη αγορά, με λιγότερους αλλά ισχυρότερους και πλήρως αδειοδοτημένους παρόχους, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή τραπεζών και επιχειρήσεων.

Τα ψηφιακά νομίσματα

Μερίδα αναλυτών εκτιμά ότι στο μέλλον μπορεί τα ψηφιακά νομίσματα να αντικαταστήσουν πλήρως τα φυσικά.

Η εκτίμηση του κ. Στ.Γκετσόπουλου είναι ότι δεν θεωρεί πιθανό να αντικαταστήσουν πλήρως τα μετρητά στο άμεσο μέλλον. Είναι όμως πολύ πιθανό τα ψηφιακά νομίσματα να αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο στις πληρωμές, στις διεθνείς συναλλαγές και στη μεταφορά αξίας.

Ήδη υπάρχουν crypto-assets, όπως τα stablecoins, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να διατηρούν σχετικά σταθερή αξία, συνδεόμενα συνήθως με ένα νόμισμα, όπως το ευρώ ή το δολάριο.

Παράλληλα, άλλα crypto-assets προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς αξίας, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, ακόμη και μεταξύ διαφορετικών χωρών. Το ψηφιακό ευρώ, από την άλλη πλευρά, θα αποτελεί μια διαφορετική μορφή ψηφιακού χρήματος, εκδιδόμενη και υποστηριζόμενη από την κεντρική τράπεζα.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ένα υβριδικό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο τα μετρητά, το τραπεζικό χρήμα, το ψηφιακό ευρώ και τα διαφορετικά crypto-assets θα συνυπάρχουν, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και τύπους συναλλαγών.

Η Xenios Blockchain Group

H Xenios Blockchain Group, η οποία και αυτή έλαβε άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς, σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Ουρεϊλίδη, Αντιπρόεδρο & Διευθύνoντα Σύμβουλο παρέχει ένα εύχρηστο και ασφαλές περιβάλλον ώστε οι χρήστες να διοδεύουν τις εντολές αγοράς ή πώλησης κρυπτοστοιχείων με τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις της αγοράς, πάντα υπό τα αυστηρά πλαίσια του MiCA.

Είναι μία πανευρωπαϊκά εποπτευόμενη εταιρεία, που εστιάζει στην παροχή B2B Τokenization λύσεων μέσω DLT υποδομών, καθώς και υπηρεσίες για κρυπτοστοιχεία (crypto assets). Το B2B Tokenization είναι η διαδικασία μετατροπής ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων ή πραγματικών περιουσιακών στοιχείων σε ασφαλή ψηφιακά σύμβολα (tokens) μέσω τεχνολογίας blockchain ή κρυπτογραφίας. Χωρίζεται κυρίως σε δύο βασικές μορφές: την ασφάλεια πληρωμών και την ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Ποιος τύπος asset είναι ιδανικός υποψήφιος για Tokenization σήμερα;

Σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Ουρεϊλίδη βλέπουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τρεις κατηγορίες: πρώτον επιχειρήσεις ενέργειας που θέλουν να τιτλοποιήσουν ψηφιακά (Tokenize) πάγια ή έσοδα. Δεύτερον επιχειρήσεις real estate που δεν έχουν το απαραίτητο μέγεθος για να ακολουθήσουν το δρόμο μιας ΑΕΕΑΠ αλλά μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις σε επενδυτές του χώρου. Και τρίτον, θεσμικοί φορείς που εξετάζουν ψηφιακές τιτλοποιήσεις τίτλων και ομολόγων.

H Xenios Blockchain Group έχει ήδη συνεργασίες με 2 εισηγμένες εταιρείες στο Euronext Athens, και επίκεινται ανακοινώσεις για συμφωνίες με μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας τους επόμενους μήνες.

Πως μπορεί μία ελληνική επιχείρηση ή θεσμικός επενδυτής να κάνει το πρώτο βήμα αν ενδιαφέρεται για Tokenization των assets της;

Σύμφωνα με τον κ. Αναστάσιο Ουρεϊλίδη δεν χρειάζεται κάποια τεχνική γνώση από την πλευρά της επιχείρησης. Αξιολογείται η επιχείρηση και το υποκείμενο asset, και μετά προτείνεται ποιο είναι το ιδανικό νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που ταιριάζει στον μελλοντικό εκδότη.

Στην ερώτηση πώς αναμένεται να είναι η αγορά των Crypto τα αμέσως επόμενα χρόνια ο. κ. Αναστάσιος Ουρεϊλίδης επισημαίνει: « Το ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις ανοδικής τάσης των επιτοκίων σίγουρα δεν μας αφήνει χώρο για ιδιαίτερη αισιοδοξία. Πάρα ταύτα, τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας, δείχνουν ξεκάθαρα πως το Bitcoin είναι το καλύτερο asset class, και αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σε καμία περίπτωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

