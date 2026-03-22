Κέρκυρα: Το φαντασμαγορικό Πάσχα και οι καλύτερες ανοιξιάτικες βόλτες

Τώρα είναι η καλύτερη εποχή να εξερευνήσετε την Κέρκυρα και να ανακαλύψετε τη μαγεία της ανοιξιάτικης φύσης στην καταπράσινη ενδοχώρα.

Οι μελωδίες των φιλαρμονικών, το σπάσιμο των μπότηδων, η φινέτσα και η ατμόσφαιρα της παλιάς πόλης κάνουν το Πάσχα στην Κέρκυρα μια μοναδική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας.

Οι πλατείες και τα καντούνια της ατμοσφαιρικής παλιάς πόλης γίνονται το σκηνικό για το πιο μελωδικό και πιο διάσημο ίσως Πάσχα της Ελλάδας.

Μην μείνετε όμως μόνο στα πασχαλινά δρώμενα. Τώρα είναι η καλύτερη εποχή να εξερευνήσετε την Κέρκυρα και να ανακαλύψετε τη μαγεία της ανοιξιάτικης φύσης στην καταπράσινη ενδοχώρα.

