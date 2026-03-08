Ειδήσεις | Ελλάδα

ΥΠΕΞ: Συνεχίστηκε ο επαναπατρισμών Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή

ΥΠΕΞ: Συνεχίστηκε ο επαναπατρισμών Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή
Υπουργείο Εξωτερικών
Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Σάββατο 7 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

• 90 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, έφτασαν στην Αθήνα από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με
αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ, το Κουβέιτ και την Ντόχα.

• 448 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι, με ειδική πτήση της Emirates, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Άμπου
Ντάμπι.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες
πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπουργείο Εξωτερικών
