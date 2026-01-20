Τουρισμός: Σφραγίστηκε το ρεκόρ του 2025 - Σε ποιες αγορές κερδίζει πόντους η Ελλάδα το 2026

Πιάστηκε το ρεκόρ ήδη από το 11μηνο. Παραμένει υψηλά στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων τουριστών και για το 2026. Πώς κινούνται οι βασικοί ανταγωνιστές.

Πόντους δημοφιλίας σε όλες τις βασικές αγορές τροφοδότες της συνεχίζει να κερδίζει η Ελλάδα και το 2026, γεγονός που αυξάνει τις προσδοκίες για ένα νέο ρεκόρ στον τουρισμό, που θα διαδεχθεί το προηγούμενο. Παράλληλα, μάλιστα η χρονιά δείχνει να μπαίνει δυναμικά, τουλάχιστον όσον αφορά στους εισερχόμενους από αέρος τουρίστες, με τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις να κινούνται ανοδικά ακόμα και τους μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας για την χώρα.

Στην πρώτη πεντάδα των προτιμήσεων

Το ισχυρό brand που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια φέρνει την Ελλάδα στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, για την αγορά της Γερμανίας, που είναι και η μεγαλύτερα αγορά προσέλευσης ταξιδιωτών αλλά και της Ιταλίας, η οποία θεωρείται ανερχόμενη με τις αφίξεις να παρουσιάζουν μια από τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στην 4η θέση βρίσκεται η χώρα μας για την αγορά της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ έρχεται 6η και στις προτιμήσεις των Ισπανών.

Ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα ανέβηκε μια θέση στην αγορά της Ισπανίας αλλά και του Ην. Βασιλείου -η οποία ούτως ή άλλως μαζί με τη Γερμανία αποτελούν το δίδυμο των ισχυρότερων αγορών, ενώ στην περίπτωση των άλλων αγορών η θέση της παρέμεινε αμετάβλητη.

Το γεγονός κρίνεται εξόχως σημαντικό αν σκεφτεί κανείς ότι οι προαναφερθείσες αγορές εισφέρουν κάτι λιγότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού, συγκεκριμένα το 47%- 48% με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διετία 2023- 2024.

Πού σκοράρει η Ελλάδα έναντι των ανταγωνιστών

Το ότι η χώρα έχει εδραιωθεί στο ανώτερο επίπεδο του ανταγωνισμού στην Μεσόγειο επισφραγίζεται και από την σύγκριση της χώρας με τους βασικούς ανταγωνιστές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης για παράδειγμα για την αγορά της Γερμανίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση, με την Ιταλία και την Ισπανία να βρίσκονται στην 1η και 2η θέση αντίστοιχα. Οι Γερμανοί δηλώνουν ότι θα επέλεγαν την Ιταλία για τα ταξίδια τους στο εξωτερικό μέσα στο επόμενο 12μηνο σε ποσοστό 26,8%, την Ισπανία σε ποσοστό 24,9%, την Ελλάδα σε ποσοστό 19,7%, ενώ την Αυστρία και την Γαλλία σε ποσοστό 19,0% και 17,9% αντίστοιχα.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται και στην αγορά της Ιταλίας, με ποσοστό προτίμησης 16,8%. Και εδώ Ισπανία και Γαλλία προηγούνται ενώ στην 5η θέση βρίσκεται η Πορτογαλία.

Για την αγορά του Ην. Βασιλείου, το ποσοστό προτίμησης ανέρχεται σε 19,9% με την χώρα μας να βρίσκεται στην 4η θέση. Προηγείται η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία στην πρώτη τριάδα και έπεται η Πορτογαλία.

Την 4η θέση των προτιμήσεων καταλαμβάνει και στην περίπτωση της Γαλλίας, με την Ισπανία και την Ιταλία να βρίσκονται στην 1η θέση και 2η θέση αντίστοιχα, και την Πορτογαλία να είναι στην 3η. Για τους Γάλλους η Ισπανία έχει ποσοστό 26,9%, η Ιταλία 24,8%, η Πορτογαλία 15,1%, η Ελλάδα 12,6% κοκ.

Τέλος στην περίπτωση της Ισπανίας όπου κέρδισε μια θέση σε σχέση με το παρελθόν η Ελλάδα, εμφανίζει ποσοστό προτίμησης 9,5%, κερδίζοντας την 6η θέση, ενώ την πρώτη τριάδα καταλαμβάνουν και πάλι οι Ιταλία, Γαλλία και την Πορτογαλία.

Μάλιστα, διατηρείται στην πρώτη πεντάδα παρότι ο ανταγωνισμός είναι άνισος ανά περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις των Δυτικοευρωπαίων παρά τη γεωγραφική της θέση που δεν ευνοεί την οδική πρόσβαση όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Γερμανών που συνορεύουν με τη Γαλλία και την Αυστρία. Αντίστοιχα και στην περίπτωση των Γάλλων, η Ιταλία και η Ισπανία συνορεύουν με τη Γαλλία και συνεπώς ευνοούνται από εύκολη οδική πρόσβαση.

Όσο για άλλες χώρες όπως η Κροατία και η Τουρκία σε αγορές όπως η Ισπανία και η Ιταλία δεν βρίσκονται καν στην πρώτη δεκάδα των προτιμήσεων.

Αύξηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Οι προοπτικές εμφανίζονται αυξημένες και με βάση τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις προς την χώρα μας.

Σύμφωνα με το Airdata Tracker του Insete Intelligence για παράδειγμα οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις τον Ιανουάριο του 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 8%, τον Φεβρουάριο κατά 7,5% ενώ τον Μάρτιο κατά 12,5%. Συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους οι θέσεις εμφανίζονται αυξημένες μεσοσταθμικά κατά 9,5%.

Ξεπέρασαν το 2024 οι εισπράξεις 11μήνου του 2025

Το 2026 μάλιστα παίρνει την σκυτάλη από μια ακόμα χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της ΤτΕ για το 11μηνο του 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισ. σε επίπεδο 11μηνου, αγγίζοντας μόνο τον Νοέμβριο τα 726 εκατ. ευρώ. Να θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο του 2024, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφταναν τα 617,9 εκατ. ευρώ, γεγονός που υποδεικνύει άνοδο της τάξης του 17,5% μεταξύ 2024-2025 για τον προτελευταίο μήνα της χρονιάς.

Σε επίπεδο 11μήνου το 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανέρχονταν σε 21.266,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν δηλαδή άνοδο της τάξης του 8,2% το 2025 έναντι του 2024. Συνολικά το 2024 μάλιστα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 21,7 εκατ. ευρώ, αριθμός που ξεπεράστηκε και μάλιστα κατά 6% το 11μηνο του 2025, επισφραγίζοντας ένα νέο ρεκόρ για τον κλάδο.