ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 23 δισ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο

Τον Νοέμβριο, τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 726 εκατ. ξεπερνώντας κατά 157 εκατ. εκείνα του αντίστοιχου μήνα του 2024 - Στα 11 δισ. ευρώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις

Το ποσό των 23 δισ. ευρώ ξεπέρασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τους πρώτους 11 μήνες του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ξεπερνώντας κατά 1,87 δισ. ευρώ εκείνες του αντίστοιχου διαστήματος της αμέσως προηγούμενης χρονιάς.

Επίσης, τον Νοέμβριο, τα έσοδα έφτασαν τα 726 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά 157 εκατ. εκείνα του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις κατά 27,7%.

Παράλληλα, βελτιωμένη εικόνα εμφανίζει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025 καθώς το έλλειμμα του μειώθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 10,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, βελτίωση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,0% (αύξηση 1,5% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 1,8% (4,9% και 1,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και παρά την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 8,9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Νοέμβριος

Τον Νοέμβριο του 2025, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 1,3 δισεκ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2,1 δισεκ. ευρώ. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών επίσης κατέγραψε βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν και οι εισαγωγές μειώθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο κατά 1,5% (2,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,5% (-2,9% σε σταθερές τιμές). Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 2,7% σε τρέχουσες τιμές (-3,2% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,0% (-3,8% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε αύξηση, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 27,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την υποχώρηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος τον Νοέμβριο του 2024, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών εισπράξεων, έναντι καθαρών πληρωμών, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Νοέμβριο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων κατέγραψε σημαντική άνοδο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Νοέμβριο του 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε σημαντική μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 946,2 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,5 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Νοέμβριο του 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 186,5 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 183,7 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 730,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό την άνοδο κατά 234,1 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 130,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 417,7 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της αύξησης κατά 290,9 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή κατά 311,0 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η μείωση των υποχρεώσεών τους προέρχεται από την υποχώρηση κατά 320,7 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων των κατοίκων προς μη κατοίκους και από την προαναφερθείσα στατιστική προσαρμογή ύψους 311,0 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση κατά 491,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 5,0 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 11,0 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από την υποχώρηση κατά 4,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 13,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων κατά 6,2 δισεκ. ευρώ και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 2,1 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τον περιορισμό κατά 635,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την υποχώρηση κατά 7,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την προαναφερθείσα στατιστική προσαρμογή ύψους 6,2 δισεκ. ευρώ.

Στο τέλος Νοεμβρίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 20,1 δισεκ. ευρώ, έναντι 14,6 δισεκ. ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου του 2024.