Μια μέρα στα Καλάβρυτα: Βόλτα στη φύση και την ιστορία

Ονειρεμένα φυσικά τοπία, αξιοθέατα με μεγάλη ιστορία και μοναδικές διαδρομές. Τι να δείτε και τι κάνετε σε μία μέρα στα Καλάβρυτα.

Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, τα Καλάβρυτα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και όχι μόνο. Ονειρεμένα φυσικά τοπία, αξιοθέατα με ιστορία και μοναδικές διαδρομές συνθέτουν την εικόνα ενός προορισμού που αξίζει να γνωρίσετε όλες τις εποχές του χρόνου. Το σκηνικό είναι ακόμα πιο μαγευτικό όταν πέφτουν τα πρώτα χιόνια, με τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να γεμίζουν την κωμόπολη.

Χτισμένη στις πλαγιές των Αροανίων, σε υψόμετρο 735 μέτρων, η ορεινή κωμόπολη της Αχαΐας είναι ιδανική ακόμα και για σύντομες αποδράσεις. Ο κεντρικός πεζόδρομος και οι πλατείες σφύζουν από ζωή, με ατμοσφαιρικά καφέ-μπαρ, καταστήματα με τοπικά προϊόντα και ταβέρνες που σερβίρουν νόστιμα πιάτα. Ακόμα κι αν βρεθείτε εκεί μόνο για μια μέρα, υπάρχουν πολλές επιλογές για εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας στο έπακρο.

