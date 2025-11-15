Τζιτζικώστας: Δίνουμε απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις για τον τουρισμό

Τον ερχόμενο Απρίλιο η παρουσίαση της πρώτης ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής, ανέφερε ο Ευρωπαίος Επίτροπος από τα εγκαίνια της Philoxenia στη Θεσσαλονίκη.

Τα εγκαίνια των εκθέσεων Philoxenia-Hotelia και Food & Drinks by Detrop της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ πραγματοποίησε χτες ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του τουρισμού στην Ευρώπη και τόνισε ότι το μεγάλο βήμα για τον κοινό στόχο να μείνει η Ευρώπη ο κυρίαρχος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως θα γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο, όταν δεσμεύτηκε ότι θα παρουσιάσει την πρώτη πραγματικά ενιαία και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό.

«Ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ιστορικό. Την πρώτη στην ιστορία της ΕΕ ολοκληρωμένη, πραγματικά κοινή για όλες τις χώρες, ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό. Δεν είχε λογική τόσα χρόνια ένας τόσο σημαντικός κλάδος για την Ευρώπη να μην έχει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Κι αυτή η νέα στρατηγική θα είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, διότι επενδύει στην αυθεντικότητα του τουριστικού προϊόντος, όπως και η χώρα μας. Εξάλλου, η Ελλάδα είναι ένας από τους πέντε πιο αγαπημένους προορισμούς στην Ευρώπη και στο Top-10 των δημοφιλέστερων παγκοσμίως», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος αναφέρθηκε στα στοιχεία στα οποία βασίζεται η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό.

Στόχος είναι να:

-Δώσει νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

-Στηρίξει την καινοτομία, τις επενδύσεις και την ψηφιακή μετάβαση.

-Βοηθήσει τις περιοχές να διαχειρίζονται καλύτερα τις τουριστικές ροές.

-Προστατεύσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Ευρώπης.

-Ενισχύσει την αυθεντικότητα και την ποιότητα της εμπειρίας του ταξιδιώτη.

-Δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Οι τρεις βασικές προτεραιότητες είναι:

1.Να παραμείνει η Ευρώπη ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο με ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια.

2.Να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να ωφελούνται πραγματικά από τον τουρισμό.

3.Να αναδείξουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα από τον τουρισμό, την ποικιλία των προορισμών, την ιστορία, τον πολιτισμό, τις αξίες μας. Γιατί η Ευρώπη δεν χρειάζεται ένα εμπορικό brand – Η Ευρώπη είναι το brand.

Αναφερόμενος στα στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό, ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε ότι «το 2024 η χώρα κατέγραψε περίπου 123 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, συνεχίζοντας σταθερά την ανοδική της πορεία. Τα έσοδα ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας συνδέονται άμεσα με τον κλάδο, ενώ η συμβολή του τουρισμού στο Ελληνικό ΑΕΠ αγγίζει το 20%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Την ίδια στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη, ανέφερε ο Επίτροπος, βρίσκεται σε μία πρωτοφανή δυναμική: «Το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα νέο ιστορικό υψηλό. Οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ ο ευρωπαϊκός τουρισμός επέστρεψε πλήρως στα προ-κρίσης επίπεδα. Τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, παραμένουν η καρδιά της ευρωπαϊκής τουριστικής οικονομίας, με πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις».

Επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τουρισμός, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Η κλιματική κρίση, επηρεάζει τον τρόπο που ταξιδεύουμε και τον τρόπο που λειτουργούν οι προορισμοί. Η πίεση σε υποδομές και φυσικούς πόρους αυξάνεται. Η ανάγκη για ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό μεγαλώνει, αλλά και οι σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό συνολικά. Ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. Οι μη ισορροπημένες τουριστικές ροές σε συγκεκριμένες περιοχές δοκιμάζουν την αντοχή των τοπικών κοινωνιών. Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν όχι απλώς διαχείριση, αλλά μετασχηματισμό. Απαιτούν συνεργασία. Απαιτούν μια νέα σύγχρονη στρατηγική».

