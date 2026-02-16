Ένα Eurogroup με ειδικό ενδιαφέρον: Στο επίκεντρο οι παγκόσμιες ανισορροπίες και η ομάδα των 6

Στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται πέρα από τις τακτικές υποχρεώσεις και σημαντικές συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα του ευρώ αλλά και την ομάδα των 6 που ξεκίνησε με γερμανική πρωτοβουλία.

Ειδικό ενδιαφέρον αποκτά το σημερινό Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη. Και αυτό γιατί στην ατζέντα της συνεδρίασης περιλαμβάνονται πέρα από τις τακτικές υποχρεώσεις και σημαντικές συζητήσεις για την ανταγωνιστικότητα του ευρώ αλλά και την ομάδα των 6 που ξεκίνησε με γερμανική πρωτοβουλία.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης πρόκειται να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το προσχέδιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης για το 2026. Οι συστάσεις αναμένεται να ψηφιστούν από το συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ (Ecofin), αύριο Τρίτη.

Ακόμη, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις πιθανές δράσεις πολιτικής για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας.

Ο επικεφαλής του Euroworking Group

Στη συνέχεια οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να επανεκλέξουν για μια ακόμη διετή θητεία τον Τουόμας Σααρενχέιμο στην προεδρία του Euroworking Group, του υποστηρικτικού συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ.

Το Euroworking Group βοηθά το Eurogroup και τον πρόεδρό του στην προετοιμασία των συναντήσεων και συνήθως συνεδρίαση και αυτό μια φορά τον μήνα. Ο Φινλανδός Σααρένχειμο είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη θέση του προέδρου του Euroworking Group το 2020.

Η διαδικασία είναι κατά βάση τυπική. Όμως όπως αναφέρει στη στήλη Αθήνα - Βρυξέλλες ο Γιάννης Παπαγεωργίου, έχει και αυτή τη δική της σημασία καθώς «με τις γεωοικονομικές προκλήσεις των καιρών να μην έχουν προηγούμενο, ο ρόλος της αναζήτησης συναινέσεων στην πράξη -σε νομοθετικό και νομικό επίπεδο- ανάμεσα στους υπουργούς οικονομικών της ευρωζώνης αλλά και των «27» είναι πολυδιάστατος και προφανώς απαιτητικός. Και σε αυτόν το ρόλο, ο έμπειρος Φινλανδός συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη του συνόλου των υπουργών της Ευρωζώνης».

Διευρυμένη συζήτηση μαζί με τον Καναδό ΥΠΟΙΚ

Στο πλαίσιο του Eurogroup θα πραγματοποιηθεί και μια συζήτηση υπό διευρυμένη σύνθεση (δηλαδή με τη συμμετοχή και των ΥΠΟΙΚ εκτός ευρώ) στην οποία θα συμμετάσχει και ο Καναδός υπουργός Οικονομικών, Φίλιπ Σαμπέιν. Το αντικείμενο της συζήτησης σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση «είναι η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες στο πλαίσιο των γεω-οικονομικών κινδύνων».

Η παρουσία του Καναδού ΥΠΟΙΚ λίγες εβδομάδες μετά από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ στο Νταβός η οποία χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τα διεθνή ΜΜΕ, προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη συζήτηση.

H «ομάδα των 6»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η ενημέρωση από τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, σχετικά με την πρωτοβουλία «Ε6» για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης (της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Ισπανίας) σε βασικούς τομείς προτεραιότητας.

Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι μια νέα κίνηση που ξεκίνησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία με στόχο να υπάρξει πρόοδος σε κατά βάση τέσσερις τομείς: Στην ένωση επενδύσεων και αποταμιεύσεων στην Ευρώπη, στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας ειδικά για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Άτυπο δείπνο

Μετά από αρκετό καιρό-ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται να επαναφέρει τη διεξαγωγή άτυπου δείπνου στο περιθώριο του Eurogroup.

