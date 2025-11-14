Τουρισμός

Οι εμπειρίες που αξίζει να ζήσετε στην Ευρυτανία

Η Ευρυτανία έχει χαρακτηριστεί ως η «Ελβετία της Ελλάδας» και όχι τυχαία. Βουνά γεμάτα έλατα, φαράγγια, καταρράκτες, ορμητικά ποτάμια και μικρά χωριά σαν ζωγραφιά συνθέτουν ένα μαγικό κόσμο στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας.

Κάθε γωνιά σε αυτόν τον προικισμένο από τη φύση τόπο ξυπνάει τη διάθεση για εξερεύνηση και περιπέτεια.

Από το Καρπενήσι και το χιονοδρομικό στο Βελούχι μέχρι την κοιλάδα του Καρπενησιώτη, τον Προυσό και τη λίμνη Κρεμαστών, η Ευρυτανία σου δίνει πολλούς λόγους να την γνωρίσεις, να την αγαπήσεις και να την επισκεφθείς ξανά και ξανά.

