Πέντε χωριά του Μαινάλου για τα επόμενα Σαββατοκύριακα

Το Μαίναλο, με υψόμετρο 1.981 μ., βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Αρκαδίας. Τα χωριά του, πετρόκτιστα και γραφικά, με μονοπάτια που περνούν μέσα από δάση οξιάς και καστανιάς, υποδέχονται τους επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου.

Ειδικά το φθινόπωρο όμως, έχουν μια ξεχωριστή μαγεία. Τα τζάκια και οι σόμπες ανάβουν από νωρίς, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα ιδανική για χαλάρωση. Τα χωριά βρίσκονται περίπου δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα ακόμα και για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής. Επιλέξτε ως βάση έναν από τους γραφικούς οικισμούς και εξερευνήστε τους υπόλοιπους με το αυτοκίνητο.