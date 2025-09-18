Aegean: Οι προκλήσεις, το μέλλον της επένδυσης στη Volotea και η ανάπτυξη από 4 βάσεις

Τα σχέδια της αεροπορικής εταιρείας για το β’ εξάμηνο και για το 2026, η επένδυση σε νέες βάσεις και το μέλλον της επένδυσης στην Volotea.

Ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά τις προκλήσεις εμφάνισε η Aegean με την διοίκηση να ποντάρει πέρα από τις πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων που θα ενεργοποιηθούν με την παραλαβή των νέων αεροσκαφών και στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης μέσω περιφερειακών ελληνικών προορισμών. Την ίδια στιγμή η διοίκηση τονίζει ότι οι αποφάσεις για το μέλλον της επένδυσης στην Volotea θα ληφθούν του χρόνου.

«To 2025 θα είναι συνολικά μια καλύτερη χρονιά από την περσινή και πιστεύουμε ότι τα πλεονεκτήματα θα υπερισχύσουν των προβλημάτων και θα καταλήξουμε σε καλύτερη θέση από ό,τι πέρυσι» ανέφερε ο επικεφαλής του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, Ευτύχης Βασιλάκης, επισημαίνοντας ότι οι θετικές ταμειακές ροές του αερομεταφορέα δεν γεννούν λόγους ανησυχίας. Χαρακτηρίζοντας μετριοπαθή τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, λόγω πολλαπλών προκλήσεων σημείωσε ότι ο προσφερόμενος αριθμός θέσεων για το γ’ τρίμηνο διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για το δ’ τρίμηνο θα ανέλθει στο 9%-10%. Σύμφωνα με τον ίδιο η ζήτηση είναι έντονη και ο ανταγωνισμός είναι πλέον ισχυρός. Ωστόσο το διάστημα Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου σε σχέση με την αιχμή της σεζόν διαβλέπει υψηλότερη ανάπτυξη, δεδομένης και της αλλαγής των συνηθειών των τουριστών».

Οι επιδόσεις του α' εξαμήνου της Aegean

Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου ο κύκλος εργασιών της Aegean αυξήθηκε κατά 5% φτάνοντας τα €787 εκατ., το EBITDA αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας τα €156,2 εκατ. ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €66,0 εκατ., έναντι €31,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024 και τα κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν αύξηση 106% και διαμορφώθηκαν σε €47,9 εκατ., από €22,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κομβικό ρόλο στις προαναφερθείσες επιδόσεις είχε η σταθερή ζήτηση για τον προορισμό Ελλάδα αλλά και η επέκταση της σεζόν σε μήνες πέραν των καλοκαιρινών. Σημειωτέον ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με διαθέσιμα περίπου 840 εκατ. ευρώ, παρά την καταβολή μερίσματος ύψους 110 εκατ. ευρώ ενώ τον Ιούλιο άντλησε 250 εκατ. ευρώ μέσω νέου ομολόγου.

Οι προκλήσεις

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι προκλήσεις δεν έλειψαν το πρώτο εξάμηνο του έτους. Μια εξ αυτών αφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν τον αερομεταφορέα σε αναστολή πτήσεων προς Ισραήλ, Ιορδανία και Λίβανο μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εξαιτίας αυτών των ακυρώσεων χάθηκαν περίπου 100.000 επιβάτες σε απευθείας δρομολόγια και άλλοι 35.000 σε συνδέσεις.

Τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη αποτέλεσαν και οι τεχνικοί έλεγχοι στους κινητήρες Pratt & Whitney των αεροσκαφών A320neo. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, η Aegean βρίσκεται στην κορύφωση του προβλήματος, με 12–14 αεροσκάφη να εκτιμά ότι θα παραμείνουν καθηλωμένα τους επόμενους 12–14 μήνες. Εξαιτίας αυτού η εταιρεία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιεί παλαιότερα αεροπλάνα, αυξάνοντας τα κόστη συντήρησης και καυσίμων με την εξομάλυνση της κατάστασης να αναμένεται από το 2026.

Το στοίχημα της Ινδίας

Παρά τις όποιες προκλήσεις βέβαια, μοχλό ανάπτυξης για την συνέχεια αναμένεται να αποτελέσουν τόσο οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων όσο και πτήσεις από τις εκτός Αθήνας βάσεις της αεροπορικής.

Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη περίπτωση η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τις πτήσεις της για την Ινδία τον Μάρτιο όπου και θα έχει παραλάβει τα δύο νέα αεροσκάφη Airbus Α321neo XLR (Extra Long Range), με εμβέλεια έως 10,5 ώρες. Με την βοήθεια των νέων αυτών αεροσκαφών, τα οποία θα παραληφθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους ο αερομεταφορέας σχεδιάζει να εντάξει 5 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Νέο Δελχί από τον Μάρτιο του 2026, ενώ λίγο αργότερα θα προστεθούν στο πτητικό του πρόγραμμα και 3 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Μουμπάι. Στο εν λόγω στοίχημα θα συμβάλλει και η προσφάτως ανακοινωθείσα συνεργασία με την Indigo, αεροπορική που θα ξεκινήσει απευθείας πτήσεις μεταξύ της χώρα μας και της Ινδίας από τον Ιανουάριο, για πτήσεις κοινού κωδικού.

Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι τα νέα αεροσκάφη πέρα από το άνοιγμα στους προορισμούς μακρινών αποστάσεων, οι οποίοι είναι πιθανόν να εμπλουτιστούν στο μέλλον, κάνουν ανταγωνιστικότερο το προϊόν της και σε δρομολόγια εκτός Ε.Ε. όπου η ζήτηση για business class είναι αυξημένη.

Οι 4 νέες βάσεις ανάπτυξης

Όσο για την δεύτερη περίπτωση, ο αερομεταφορέας στρέφει το βάρος του και σε άλλες βάσεις πέραν της Αθήνας. «Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρνακα και Ηράκλειο, θα αποτελούν τα σημεία εκκίνησης ολοένα και περισσότερων πτήσεων για την εταιρεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές. Επεσήμανε δε ότι ειδικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα καθώς η ανάκαμψη στην μετά covid εποχή είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα ενώ στην περίπτωση της Αθήνας η ζήτηση έχει ξεπεράσει κατά 30% τα προ υγειονομικής κρίσης επίπεδα, όταν στην Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει μόλις το 15%.

Να θυμίσουμε άλλωστε ότι ήδη φέτος ο αερομεταφορέας επένδυσε σε σχετικά δρομολόγια όπως το Θεσσαλονίκη Σύρος και το Θεσσαλονίκη Σμύρνη. Παράλληλα βέβαια ποντάρει και στην άμβλυνση της εποχικότητας της σεζόν αυξάνοντας σε ποσοστό περίπου 9% τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων στο δ’ τρίμηνο, τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα δρομολόγια. Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει, μεταξύ άλλων, από τον Οκτώβριο πτήσεις προς το Λούξορ και το Σαρμ Ελ Σέιχ, δύο προορισμούς της Αιγύπτου, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει κατά τη χειμερινή περίοδο κάποια από τα θερινά δρομολόγιά της.

To μέλλον της επένδυσης στη Volotea

Όσο για την επένδυση στη Volotea, ο κ. Βασιλάκης την αποτίμησε θετικά επισημαίνοντας ότι «τα αποτελέσματα για το 2024 ήταν ακριβώς αυτά που αναμέναμε και το 2025 δείχνει να κινείται με ακόμη πιο θετικούς ρυθμούς».

Οι αποφάσεις ωστόσο για την αύξηση ή μη της σχετικής επένδυσης θα ληφθούν εντός του επόμενου εξαμήνου. Σημειωτέον ότι η αρχική συμφωνία της Aegean με την Volotea προέβλεπε την άμεση συμμετοχή της ελληνικής αεροπορικής με 25 εκατ. ευρώ σε αύξηση κεφαλαίου μαζί με τους υφιστάμενους μετόχους του ισπανικού αερομεταφορέα με δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές συνολικού ύψους έως 50 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο έδινε την δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο για νέα ΑΜΚ με μετατρέψιμο δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ, και πάλι από κοινού με τους υφιστάμενους μετόχους της Volotea.