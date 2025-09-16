Aegean: Τα οφέλη της συμφωνίας με την Indigo και η μεγάλη πρόκληση

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία, πως πολλαπλασιάζει τη δυναμική της επέκτασης της Aegean στην ινδική αγορά και το «αγκάθι» που πρέπει να λυθεί άμεσα.

Στον τετραπλασιασμό της έμμεσης κίνησης που καταγράφεται σήμερα μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας, σε εύλογο χρονικό διάστημα, «ποντάρει» η Aegean με τα νέα δρομολόγια που σχεδιάζει να εγκαινιάσει από τον Μάρτιο του 2026 προς Νέο Δελχί και μετέπειτα προς Μουμπάι. Ενισχυτικά στον στρατηγικό αυτό σχεδιασμό αναμένεται να λειτουργήσει η συνεργασία για πτήσεις κοινού κωδικού με τον ινδικό αερομεταφορέα Indigo, που ανακοινώθηκε επισήμως χθες, από τον διευθύνοντα σύμβουλο του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφοέα, Ευτύχη Βασιλάκη και τον Pieter Elbers, CEO της IndiGo.

«Η αγορά της Ινδίας θα εξυπηρετείται από το 2026 με 16 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις δύο εταιρείες, γεγονός που θα μπορούσε να τετραπλασιάσει την κίνηση που υπάρχει σήμερα, η οποία φτάνει περί τους 100 χιλ. επισκέπτες (80 χιλιάδες από Ινδία σε Ελλάδα και 20 χιλ από Ελλάδα σε Ινδία) ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλάκης. Ο ίδιος εξήγησε ότι για το «στοίχημα» της ινδικής αγοράς έλειπε μια συνεργασία με έναν τοπικό αερομεταφορέα, ώστε να συμβάλλει στην προώθηση του προορισμού στο διευρυμένο κοινό που ήδη έχει εκεί. Μιλάμε άλλωστε, όπως εξήγησε, «για μια χώρα με τεράστιο μέγεθος, από την οποία δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία απευθείας σύνδεση με την Ελλάδα και στην οποία η Αegean δεν είναι γνωστή».

Ορόσημο χαρακτήρισε τη συμφωνία αλλά και την έναρξη των απευθείας πτήσεων της Indigo από τον Ιανουάριο του 2026 και ο επικεφαλής του ινδικού αερομεταφορέα Pieter Elbers. «Για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο χωρών- θα υπάρξει απευθείας πτήση» ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν μακρά ιστορία η οποία αναμένεται να ενισχυθεί προσεχώς και μέσω νέων επιχειρηματικών διαύλων που ανοίγονται. Ο ίδιος μάλιστα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η επόμενη στάση του ινδικού αερομεταφορέα να είναι η Κρήτη και στο νέο αεροδρόμιο που αναπτύσσεται στο Καστέλι.

Τι προβλέπει η συμφωνία μεταξύ Aegean - Indigo

Παρότι οι λεπτομέρειες του MoU - δηλαδή οι πτήσεις κοινού κωδικού - θα καθοριστούν στην συνέχεια στόχος είναι οι Ινδοί επισκέπτες να φτάσουν στα ελληνικά νησιά αλλά και σε κοντινούς προορισμούς της Ευρώπης, όπως την Ιταλία, τη Σικελία, την Κύπρο, την Κροατία και άλλες βαλκανικές χώρες. Παράλληλα θα ενισχυθούν και premium προορισμοί σε Ελλάδα και Ευρώπη, τους οποίους εξυπηρετεί η Aegean, όπως η Φλωρεντία και η Σαρδηνία.

Αντίστοιχα και η Aegean θα αποκτήσει πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο διανομής που θα της επιτρέψει να αντλήσει νέους επιβάτες και να πετάξει όχι μόνο σε πολλές περιοχές της Ινδίας, αλλά και πέρα από την Ινδία.

Άλλωστε η Indigo έχει σήμερα έναν στόλο 400 αεροσκαφών ενώ έχει ακόμα 900. Μόνο πέρυσι μετέφερε πάνω από 118 εκατ. επιβάτες, με το μερίδιό της στην αγορά της Ινδίας να φτάνει το 60%. Σήμερα πετάει σε 92 πόλεις της Ινδίας και σε 40 διεθνείς προορισμούς, εκτελώντας περίπου 2.200 πτήσεις καθημερινά.

Να θυμίσουμε ότι ο ινδικός αερομεταφορέας θα ξεκινήσει με 6 εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις από την Ινδία προς την Αθήνα τον Ιανουάριο.

Όσο για την Aegean προβλέπεται να εκκινήσει με 5 εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Νέο Δελχί τον Μάρτιο και λίγο αργότερα να προστεθούν και 3 εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Μουμπάι. Με τον τρόπο αυτό και αν συνδυαστούν σωστά τα δρομολόγια ο προορισμός Ινδία - Ελλάδα θα καλύπτεται καθημερινά με μια τουλάχιστον πτήση, καθώς οι δύο αερομεταφορείς θα προσφέρουν 14 δρομολόγια σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των δύο χωρών.

Πέρα δε από την ενίσχυση των ροών από μια αγορά που μέχρι σήμερα δεν έχει ευρύ αποτύπωμα στο τουριστικό μείγμα της Ελλάδας, η επέκταση στην Ινδία θα συμβάλλει και στην άμβλυνση της εποχικότητας καθώς οι Ινδοί δεν ταξιδεύουν μόνο το καλοκαίρι.

Οι προοπτικές ενισχύονται δε αν σκεφτεί κανείς τον πληθυσμό της Ινδία αλλά και τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας της, ο οποίος σήμερα διαμορφώνεται στο 6,5% αποτελώντας την τέταρτη πιο ισχυρή οικονομία παγκοσμίως.

Επιτακτική ανάγκη η επιτάχυνση της έκδοσης βίζας

Σε κάθε περίπτωση βέβαια όπως ξεκαθάρισαν τα στελέχη και των δύο εταιρειών για να επιτευχθεί το άνοιγμα στην αγορά της Ινδίας θα πρέπει να λυθούν τα όποια προβλήματα καταγράφονται σήμερα με την έκδοση βίζας. «Η βίζα θα είναι αυτή που θα καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Όσοι επισκέπτονται την Ευρώπη χρειάζονται βίζα και αυτό θα επηρεάσει τον τουρισμό. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει η αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της IndiGo.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα με την έκδοση της βίζας σε καμία από τις σημαντικές εκτός ευρωπαϊκού χώρου χώρες και ειδικά σε σχέση με την Ασία» σημείωσε και ο κ. Βασιλάκης. Προσέθεσε δε, ότι οι διαδικασίες παραμένουν αργές, το προσωπικό είναι ελλιπές και η διαχείριση ανεπαρκής. Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάσταση είναι εις γνώσιν της ελληνικής κυβέρνησης και αναμένονται οι σχετικές ενέργειες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν υπάρξει πολλαπλάσια δυνατότητα έκδοσης βίζας σε σχέση με σήμερα, θα καταστούν αδύνατες οι πτήσεις αφού θα είναι άδεια τα αεροπλάνα.