Κεφαλογιάννη: Η αγορά της Ινδίας αποτελεί στρατηγική αγορά-στόχο για το υπουργείο Τουρισμού

Με τον CEO της αεροπορικής εταιρίας IndiGo, Pieter Albers συναντήθηκε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Με τον CEO της αεροπορικής εταιρίας IndiGo, Pieter Albers συναντήθηκε σήμερα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο κ. Albers ενημέρωσε την κυρία Κεφαλογιάννη ότι η ινδική αεροπορική εταιρία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις Αθήνα-Νέο Δελχί και Αθήνα-Βομβάη (Mumbai). Μάλιστα, ανέφερε ότι θα πραγματοποιούνται 3 πτήσεις την εβδομάδα από και προς τις πόλεις της Ινδίας με αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, με διάρκεια πτήσης 7-7,5 ώρες.

Ο κ. Albers τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι πτήσεις αυτές θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια πύλη για την IndiGo στην Ευρώπη και θα προσελκύσουν νέους επισκέπτες με υψηλό εισοδηματικό προφίλ. Πρόσθεσε επίσης ότι η χώρα μας, ως τουριστικός προορισμός, ανεβαίνει συνεχώς στις προτιμήσεις των Ινδών πολιτών.

Από την πλευρά της, η κυρία Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Ινδία έχουν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς και εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις. Επισήμανε ότι η αγορά της Ινδίας αποτελεί στρατηγική αγορά-στόχο για το υπουργείο Τουρισμού και γι' αυτόν τον σκοπό γίνεται μια μεθοδική προσπάθεια στο θέμα της θεώρησης (visa) για τους Ινδούς πολίτες, με απόλυτο σεβασμό στις προϋποθέσεις ασφάλειας και ελέγχου που προβλέπονται από τη Συνθήκη Σένγκεν και το σύνολο των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Οι απευθείας πτήσεις, σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, θα διευκολύνουν σημαντικά τους Ινδούς επισκέπτες να γνωρίσουν την Ελλάδα και θα συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ