Apple: Γιατί μπήκε τώρα στα foldables – Η αγορά που θέλει να ανατρέψει

Το στοίχημα των premium συσκευών και η στρατηγική του «δεύτερου παίκτη».

Οκτώ περίπου χρόνια χρειάστηκε να περάσουν από την εμφάνιση των πρώτων αναδιπλούμενων smartphones για να αποφασίσει η Apple να μπει στην αγορά των foldables, με πολλούς να επισημαίνουν ότι παρά την καθυστέρηση η στιγμή δεν είναι τυχαία. Η τεχνολογία έχει ωριμάσει και οι δοκιμές έχουν γίνει από όσους μέχρι τώρα διεκδίκησαν μερίδιο από την εν λόγω αγορά. Την ίδια στιγμή μάλιστα κι ενώ στο σύνολό της η αγορά των smartphones συρρικνώνεται, oi premium συσκευές και ειδικά τα fodlables, δείχνουν ανθεκτικότητα κάνοντας το στοίχημα του κολοσσού του Κουπερτίνο πιο εύκολο.

Η στρατηγική του δεύτερου παίκτη

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι η πρώτη φορά που η Apple μπαίνει καθυστερημένα σε κάποια κατηγορία. Πολλές φορές στο παρελθόν επέλεξε να μην είναι η πρώτη που εισάγει μια τεχνολογία, αλλά να περιμένει μέχρι αυτή να φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας που θεωρεί κατάλληλο για το οικοσύστημά της.

Αυτό είναι και το βασικό πλεονέκτημα που έχει σήμερα στην κατηγορία των foldables, παρακολούθησε επί χρόνια τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρώτοι κατασκευαστές και διδάχτηκε από αυτές. Έχει δει τα προβλήματα στην αντοχή των οθονών και των μηχανισμών αναδίπλωσης ακόμα και την εμφανή «τσάκιση» στο σημείο της αναδίπλωσης, το μεγάλο πάχος, την περιορισμένη αυτονομία αλλά και τους συμβιβασμούς στις κάμερες.

Μια μικρή αγορά με υψηλή αξία

Πέρα από την αποφυγή των πρώτων αστοχιών βέβαια, η συγκυρία έχει και έντονη οικονομική διάσταση. Η παγκόσμια αγορά smartphones περνά μία από τις δυσκολότερες περιόδους της. Η IDC προβλέπει ότι οι παγκόσμιες αποστολές smartphones θα υποχωρήσουν κατά 16,7% το 2026, σε λίγο πάνω από 1 δισ. συσκευές. Την ίδια στιγμή, όμως, η συνολική αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 6,3%, στα 613 δισ. δολάρια, καθώς οι μέσες τιμές πώλησης ανεβαίνουν.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, τα foldables αποτελούν μία από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις. Στον αντίποδα με τις προαναφερθείσες προβλέψεις, η IDC εκτιμά ότι η συγκεκριμένη κατηγορία θα αναπτυχθεί κατά 12,6% φέτος. Σε προηγούμενη εκτίμησή της δε, είχε χαρακτηρίσει μάλιστα τα foldables ως τη μοναδική κατηγορία στην οποία οι κατασκευαστές μπορούν ταυτόχρονα να αυξάνουν τις πωλήσεις τους και να υπερασπίζονται premium τιμές. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η Apple δεν χρειάζεται τα foldables να αντικαταστήσουν τα συμβατικά smartphones, αλλά μπορεί μέσω αυτών να δημιουργήσει μια νέα, ακριβότερη βαθμίδα στην κορυφή της οικογένειας του iPhone.

Η τιμή εκκίνησης των 1.999 δολαρίων για το foldable iPhone είναι ενδεικτική αυτής της στρατηγικής. Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν η εν λόγω συσκευή καταφέρει να ξεφύγει από τους early adopters και τους εύπορους καταναλωτές και να αποκτήσει ευρύτερη απήχηση.

Samsung και Huawei έχουν το προβάδισμα

Σε κάθε ππερίπτωση βέβαια ο συναγωνισμός δεν είναι μικρός, καθώς στην εν λόγω κατηγορία κυριαρχούν ήδη δύο άλλα brands. Η Samsung παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης διεθνώς, έχοντας επενδύσει συστηματικά στην κατηγορία από το 2019. Η Huawei από την άλλη αποτελεί τον άλλο έτερο πόλο, χάρη στην ιδιαίτερα ισχυρή θέση που έχει κατακτήσει στην κινεζική αγορά - στην Κίνα ειδικότερα, η Huawei ελέγχει περίπου το 68% της αγοράς foldables - αλλά και στην εξέλιξη της τεχνολογίας με συσκευές που διπλώνουν σε περισσότερα από ένα σημεία.

Να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία εκτίμηση της Counterpoint δίνει στη Samsung μερίδιο 38% για το 2026 και στη Huawei 22%. Ανάμεσά τους, όμως, αναμένεται να μπει σχεδόν αμέσως η Apple, με τους αναλυτές να κάνουν λόγο για μερίδιο της τάξης του 25%, ήτοι 6 εκατ. foldable iPhones που μπορεί να διατεθούν εντός του 2026.

Εφόσον η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, η Apple θα βρεθεί απευθείας στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Samsung και μπροστά από τη Huawei.

Πέρα από το μερίδιο που θα κατακτήσει βέβαια, πολλοί προσπαθούν να υπολογίσουν αν η είσοδος της Apple θα μεγαλώνει συνολικά την πίτα.

100 εκατ. foldables το 2026

Μέχρι το τέλος του 2026 οι σωρευτικές παγκόσμιες πωλήσεις foldable smartphones αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. τεμάχια, σύμφωνα με την Counterpoint.Παρά το ορόσημο, η κατηγορία εξακολουθεί να αποτελεί μικρό κομμάτι της τεράστιας αγοράς smartphones. Η πραγματική επιτάχυνση αναμένεται από το 2027, όταν η Counterpoint προβλέπει αύξηση των αποστολών κατά 37%, την υψηλότερη από το 2022.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι ακόμα και το 2027 τα foldables αναμένεται να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 3% της συνολικής αγοράς smartphones.

Η στρατηγική των υπόλοιπων κατασκευαστών

Κάτι ακόμα που μένει να φανεί είναι αν η είσοδος της Apple σητν εν λόγω κατηγορία θα αλλάξει την στρατηγική των άλλων κατασκευαστών. Μέχρι στιγμής βλέπουμε η Samsung να συνεχίζει να διευρύνει την οικογένεια Galaxy Z, ενώ Huawei και Xiaomi να επενδύουν σε νέους σχεδιασμούς και ακόμη πιο σύνθετες μορφές αναδίπλωσης. Ωστόσο, η ζήτηση μετατοπίζεται περισσότερο προς τις book-type συσκευές, οι οποίες ανοίγουν σε μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη και μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα multitasking, κατανάλωση περιεχομένου και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ και η AI λειτουργεί υπέρ των foldables. Όσο οι ψηφιακοί βοηθοί περνούν από τις απλές απαντήσεις στην εκτέλεση εργασιών μεταξύ πολλαπλών εφαρμογών, τόσο η μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης αποκτά μεγαλύτερη πρακτική αξία.