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Στο νοσοκομείο Παίδων 4χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο

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Στο νοσοκομείο Παίδων 4χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο
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Αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη ΜΕΘ, ώστε να λάβει όλη την απαραίτητη φροντίδα. Για την υπόθεση ενημερώθηκε και εισαγγελέας.

Στο νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται αγοράκι 4 χρόνων που ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, από πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί, που είναι από την Αυστραλία, ενώ βρισκόταν μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ο ναυαγοσώστης του ξενοδοχείου που βρισκόταν εκεί έσπευσε να βοηθήσει και προχώρησε σε ανάνηψη του παιδιού.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στη ΜΕΘ, ώστε να λάβει όλη την απαραίτητη φροντίδα.

Ο πατέρας του παιδιού και ο ναυαγοσώστης βρίσκονται στο Τμήμα Ασφάλειας Σαρωνίδας, προκειμένου να καταθέσουν και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και εισαγγελέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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