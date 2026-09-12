Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Ελαφρύτερος φόρος για 161.587 φορολογουμένους με εισοδήματα από ενοίκια. Οι αλλαγές που φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις.

Διπλή φορολογική ανάσα φέρνει το 2027 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία και μάλιστα σε περισσότερους μικρούς οικισμούς και τη νέα κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια. Οι δύο παρεμβάσεις περιορίζουν τις επιβαρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους, είτε μέσω του μηδενισμού του ΕΝΦΙΑ είτε μέσω χαμηλότερου φόρου για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ.

Οι αλλαγές

Το φορολογικό τοπίο αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με την ενεργοποίηση δύο ρυθμίσεων που ενσωματώθηκαν στο πακέτο της ΔΕΘ:

1. ΕΝΦΙΑ: Χωρίς ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους θα βρεθούν από το 2027 περισσότεροι από 592.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς διευρύνεται ο χάρτης των μικρών οικισμών στους οποίους ο φόρος μηδενίζεται. Το πληθυσμιακό όριο ανεβαίνει στους 2.000 κατοίκους, από 1.500 που ίσχυε προηγουμένως, ενώ ειδικά στη Δυτική Μακεδονία ο πήχης τοποθετείται στους 2.200 κατοίκους. Με τη διεύρυνση του μέτρου, στην περίμετρο της απαλλαγής προστίθενται 131 οικισμοί και περίπου 62.000 ιδιοκτήτες, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται σε 8 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Συνολικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες καλύπτει 12.855 οικισμούς, με ετήσιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό 86 εκατ. ευρώ. Η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκλειστικά τα δικαιώματά τους επί της κύριας κατοικίας που βρίσκεται στους συγκεκριμένους οικισμούς. Για τον προσδιορισμό του πληθυσμού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

«Κόφτης»

Η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας, όπως αυτή υπολογίζεται για την επιβολή του ΕΝΦΙΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Επομένως, ακόμη και εάν ένα ακίνητο βρίσκεται σε οικισμό που πληροί το πληθυσμιακό κριτήριο, η απαλλαγή χάνεται όταν η αξία της κατοικίας ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο.

Οι τρεις προϋποθέσεις

Για να «σβήσει» ο ΕΝΦΙΑ από το 2027 θα πρέπει σωρευτικά:

- το ακίνητο να αποτελεί κύρια κατοικία του φορολογουμένου,

- να βρίσκεται σε επιλέξιμο οικισμό έως 2.000 κατοίκους ή έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία,

- η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

2. «Ψαλίδι» στις φοροεπιβαρύνσεις: Ελαφρύτερα εκκαθαριστικά θα δουν το 2027 και 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, καθώς η νέα φορολογική κλίμακα, η οποία ισχύει για τα φετινά εισοδήματα, προσθέτει ένα ενδιάμεσο «σκαλοπάτι» μεταξύ των συντελεστών 15% και 35%. Μέχρι και το 2025, τα πρώτα 12.000 ευρώ εισοδήματος από ακίνητα φορολογούνταν με 15% και κάθε ευρώ πάνω από αυτό το όριο περνούσε απευθείας στον συντελεστή 35%. Πλέον, για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 24.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 25%, περιορίζοντας αισθητά την επιβάρυνση.

Η νέα κλίμακα προβλέπει συντελεστή 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 25% για το τμήμα από 12.001 έως 24.000 ευρώ, 35% από 24.001 έως 35.000 ευρώ και 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 35.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώσει 800 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς τα 8.000 ευρώ πάνω από το όριο των 12.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 25% αντί για 35%.

Η διαφορά θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027, όταν θα γίνει η εκκαθάριση των εισοδημάτων από ακίνητα που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

