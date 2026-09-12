Ρωσία: Η Rosatom θα αυξήσει τον αριθμό του επιστημονικού προσωπικού της στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ του Ιράν

Η Rosatom κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στο Μπουσέρ και απομάκρυνε εκατοντάδες μέλη του προσωπικού της όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας (Rosatom) προγραμματίζει ν’ αυξήσει τον αριθμό των ειδικών της στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν σε 150 στο άμεσο μέλλον, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Rosatom κατασκευάζει δύο νέες μονάδες στο Μπουσέρ, απομάκρυνε εκατοντάδες μέλη του προσωπικού της, μετά την κοινή έναρξη των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ