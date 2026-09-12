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Σε «λαϊκή αγρυπνία» από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γ. Μαζωνάκη

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Σε «λαϊκή αγρυπνία» από το απόγευμα της Κυριακής η σορός του Γ. Μαζωνάκη
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Η εξόδιος τελετή της κηδείας του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι στον Ι. Ν της Αγίας Τριάδας της Νίκαιας.

Σε «λαϊκή αγρυπνία» στον Ι.Ν Αγίου Τριάδος στη Νίκαια αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη να τεθεί η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή από το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στις 19:30 και έως το πρωΐ της Δευτέρας, προκειμένου να του αποτίσουν το ύστατο χαίρε, τόσο οι φίλοι και συγγενείς, αλλά και οι πλήθος θαυμαστές του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δωθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας του Γ. Μαζωνάκη έχει ως εξής:

"Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η «λαϊκή αγρύπνια» ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Θερμή παράκληση , αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece"

Η εξόδιος τελετή της κηδείας του Γ. Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι στον Ι. Ν της Αγίας Τριάδας της Νίκαιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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