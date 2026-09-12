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Σεισμός 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς

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Σεισμός 4,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κεφαλονιάς
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Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει εικόνα για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 31χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ληξουρίου, στην περιοχή της Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και σε γειτονικές περιοχές. Μέχρι στιγμής, από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προκύπτει εικόνα για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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