Παιδιά σε κίνδυνο: Οι αδυναμίες του συστήματος προστασίας και το στοίχημα της έγκαιρης παρέμβασης

Η προστασία των παιδιών από τις σύγχρονες απειλές και η πρόληψη της βίας, θα βρεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει στις 5 και 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΙΑΣΙΣ».

Η προστασία των παιδιών από τις σύγχρονες απειλές και η πρόληψη της βίας, ζητήματα που ήρθαν για ακόμα μια φορά εκκωφαντικά στο προσκήνιο, με την πρόσφατη υπόθεση της Κυψέλης, θα βρεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει στις 5 και 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΙΑΣΙΣ», με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, πανεπιστημίων και φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Στόχος του συνεδρίου δεν είναι μόνο η ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά κυρίως η αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων και πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αναφέρουν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι Νίκος Μπαλτάς, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΑΣΙΣ» και ο Στέφανος Αλεβίζος, επιστημονικά υπεύθυνος του συνεδρίου.

Παράλληλα, προσθέτουν, επιχειρείται η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την εμπειρία των επαγγελματιών και των φορέων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες.

Το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου δικτύου προστασίας, με έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων, ουσιαστική παρέμβαση και πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Η συνεργασία θα συνεχιστεί και μετά το συνέδριο, με διαδικτυακά σεμινάρια και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Η γειτονιά ως ασπίδα προστασίας για τα παιδιά

Η «ΙΑΣΙΣ» έχει ήδη συμπληρώσει δύο δεκαετίες παρουσίας με περισσότερους από 500.000 ωφελούμενους. Από το 2005, όμως, που λειτουργεί έως σήμερα, ο κ. Μπαλτάς παρατηρεί τεράστιες αλλαγές στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. «Μιλάμε πλέον για μια πλήρη ψηφιακή εποχή που ενώ η τεχνολογία καλείται να ενώσει τον κόσμο με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρνει και τον αποξενώνει», σημείωσε, αναφέροντας ότι «ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που άφησε σε θέματα ψυχικής υγείας» η πανδημία της COVID-19.

«Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας είναι να δημιουργήσουμε πάλι κοινότητες. Αυτό που είχαμε παλιά, τη γειτονιά, που λειτουργούσε σαν μια ασπίδα προστασίας σε παιδιά που είχαν προβλήματα, σε οικογένειες που είχαν μια αδυναμία, σε άτομα που είχαν θέματα ψυχικής υγείας», αναφέρει ο κ. Μπαλτάς. Διαπιστώνει ότι δυστυχώς, σήμερα, «αυτό που βλέπουμε είναι ότι είμαστε λίγο περισσότερο μόνοι σε σχέση με πριν από 20 χρόνια».

Για αυτό, όπως αναφέρει, στην «ΙΑΣΙΣ», εκτός από το κομμάτι της ψυχικής υγείας, δημιουργούνται «μικρές κοινότητες όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλο και όλοι μαζί κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση ο κ. Αλεβίζος, εξήγησε ότι στα κέντρα νέων της «ΙΑΣΙΣ» λειτουργεί ένα μοντέλο που λέγεται Connect. «Δεν προσπαθούμε να δούμε τι πρόβλημα έχει κάποιος για να το αντιμετωπίσουμε. Αντίθετα, προσπαθούμε να τον συνδέσουμε με την κοινωνία, με την οικογένειά του, με τις δυνάμεις του και μέσα από αυτό να ενδυναμωθεί και έτσι να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα, το τραύμα που έχει, αλλά πιθανά και άλλα, τα οποία ούτε ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει ούτε ο επαγγελματίας έχει καταφέρει να εντοπίσει».

Το μοντέλο της «ΙΑΣΙΣ»

Η «ΙΑΣΙΣ» συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της συζήτησης στο συνέδριο, καταθέτοντας την εμπειρία και τη δική της οπτική, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης και την αναζήτηση ακόμη πιο αποτελεσματικών λύσεων για την προστασία των παιδιών.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπαλτάς εξήγησε το μοντέλο λειτουργίας της «ΙΑΣΙΣ». Από την μία πλευρά, είναι οι νέοι που λαμβάνουν υπηρεσίες και από την άλλη είναι οι εθελοντές. «Είναι μια πολύ σημαντική ομάδα καθώς μιλάμε για νέα παιδιά τα οποία έρχονται, δημιουργούν κοινότητες, ούτως ώστε όταν ολοκληρωθεί το κομμάτι της θεραπείας να μπορέσει το παιδί να ενταχθεί σε μια υγιή κοινότητα. Το λάθος που κάνουμε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, είναι ότι μετά τη θεραπευτική παρέμβαση αφήνουμε το παιδί και επιστρέφει σε ένα περιβάλλον, το οποίο το επαναφέρει στα ίδια προβλήματα. Στην «ΙΑΣΙΣ» τα παιδιά δημιουργούν υγιή κοινότητα και απορροφούν όλους αυτούς τους νέους, οι οποίοι θέλουν υποστήριξη και έχουν πλέον υγιή πρότυπα και μπορούν να προχωρήσουν στη ζωή τους», ανέφερε ο κ. Μπαλτάς.

Χάσμα μεταξύ νομοθετικών πλαισίων

Στο συνέδριο θα συζητηθεί επίσης, το χάσμα μεταξύ νομοθετικών πλαισίων και της εφαρμογής τους στο πεδίο. Μιλώντας για την πρόσφατη υπόθεση στην Κυψέλη, ο κ. Αλεβίζος ανέφερε ότι «υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν μπορεί να υποστηριχθεί στην πράξη λόγω απουσίας υπηρεσιών ή εξειδικευμένου κοινωνικού προσωπικού» και αυτό παρατηρείται στην Ελλάδα, αλλά «δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα».

Ο κ. Αλεβίζος επισημαίνει ότι, παρά το «ικανοποιητικό» νομικό πλαίσιο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην πορεία ενός παιδιού μέχρι το Σύστημα Προστασίας. Όπως τονίζει, η καλή πρόθεση των επαγγελματιών δεν αρκεί, καθώς απαιτούνται γνώση, εκπαίδευση και εποπτεία, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή των παιδιών.

Ο κ. Μπαλτάς υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική προστασία των παιδιών δεν είναι υπόθεση μόνο του κράτους, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Η έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων κακοποίησης ή αμέλειας και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων μπορούν να αποτρέψουν τραγικές εξελίξεις. «Γιατί και στην Κυψέλη και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπήρχε μια γειτονιά. Υπήρχε ένα συγγενικό περιβάλλον. Δεν ενήργησε. Μη λέμε δηλαδή μόνο για το κράτος και ότι δεν πάει καλά. Να δούμε κι εμείς όλοι σαν κοινωνία πού φταίμε», τόνισε.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο κ. Αλεβίζος, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα εξελίσσεται με θετικό πρόσημο , επιτρέποντας πλέον την αναφορά ακόμη και με βάση ενδείξεις ή υποψίες, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη αποδείξεων.

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην προστασία των παιδιών που εντοπίζει ο κ. Αλεβίζος είναι στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Η απουσία κοινών αρχείων και θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας οδηγεί συχνά σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, με την αποτελεσματικότητα να βασίζεται στην προσωπική πρωτοβουλία και την υπερπροσπάθεια μεμονωμένων επαγγελματιών. Το ζητούμενο, όπως τονίζει, είναι ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας, με σαφείς ρόλους, κοινή πληροφόρηση και επίκεντρο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Ανταλλαγή καλών πρακτικών και διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων

Όπως αναφέρουν κλείνοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δύο ομιλητές το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης διεθνούς γνώσης και εμπειρίας για την προστασία των παιδιών, με τη συμμετοχή ειδικών από όλο τον κόσμο. Στόχος δεν είναι μόνο η ανάδειξη των προβλημάτων, αλλά κυρίως η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων, προσαρμοσμένων στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Παράλληλα, επιδιώκεται η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τους επαγγελματίες και τους φορείς που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο, ώστε τα συμπεράσματα του συνεδρίου να μετατραπούν σε πρακτικές πολιτικές και ένα ισχυρότερο δίκτυο προστασίας των παιδιών.

Στο συνέδριο, μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Δρ Najat Maalla M’jid, Ειδική Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βία κατά των Παιδιών, η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα, (διαπιστευμένη επίσης στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία) Άλισον Τζόι Ντάνκαν, η οποία θα μιλήσει για τις παρεμβάσεις της χώρας της με στόχο τον περιορισμό της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους κάτω από 15 ετών, ενώ η Δρ Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και πρόεδρος της Επιτροπής παρά τω πρωθυπουργώ για την Πρόληψη της Βίας και την Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας Ανηλίκων, θα συνδράμει στη συζήτηση με την ελληνική -και όχι μόνο- διάσταση.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές στο συνέδριο θα θιχτούν «όλοι οι κίνδυνοι που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά», όπως ενδοοικογενειακή βία, έμφυλη βία, ηλεκτρονική ή διαδικτυακή βία, κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την προσφυγιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, διαδίκτυο, ζητήματα υγείας, ζητήματα χρήσης ουσιών.

Μάλιστα ο κ. Αλεβίζος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον το οποίο «θα μας δώσει ένα ολόκληρο θεματικό τραπέζι γύρω από το τι συμβαίνει σε ένα σπίτι που γονείς κάνουν χρήση ουσιών και πώς αυτό μπορεί να θέσει ένα παιδί σε κίνδυνο. Άρα το συνέδριο σε αυτή τη φάση θέλει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κίνδυνου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

