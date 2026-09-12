Ειδήσεις | Διεθνή

Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Τα αίτια της πυρκαγιά για την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί.

Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στοίχισε τη ζωή σε 16 τροφίμους, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, στα νότια του Σαντιάγο στη Χιλή.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Ξεμπλοκάρει δικαστικά η επέκταση της Λ. Κύμης (ΤΕΡΝΑ, AKTOR) - «Στον αέρα» χρηματοδότηση και έργο

ΔΕΔΔΗΕ: Περιθώρια για νέες μικρομεσαίες επενδύσεις ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής – Πως θα εξελιχθεί η ζήτηση μέχρι το 2030

tags:
Χιλή
Πυρκαγιά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider