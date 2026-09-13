Σούπερ μάρκετ: Οι νέες τάσεις στις αγορές - Γιατί οι καταναλωτές στρέφονται στα μικρά καταστήματα

Ποιοι τύποι καταστημάτων κερδίζουν τους περισσότερους καταναλωτές. Η ανάγκη για ευκολία και ταχύτητα στα ψώνια στη σύγχρονη εποχή. Πώς προσαρμόζεται ο κλάδος. Η νέα αγοραστική συμπεριφορά και οι καταναλωτικές συνήθειες που αλλάζουν.

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στις αγοραστικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών τα τελευταία χρόνια, με το καταναλωτικό κοινό να σπεύδει να προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα εποχή και δη ο σύγχρονος τρόπος ζωής ωθούν τους καταναλωτές σε νέες αγοραστικές τάσεις, αλλάζοντας άρδην συνήθειες του παρελθόντος. Η επαφή με το… ράφι απαιτεί πλέον ευελιξία, διορατικότητα, προσαρμοστικότητα, ταχύτητα, ευκολία.

Οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί της σύγχρονης ζωής στρέφουν τους Έλληνες καταναλωτές σε πιο ευέλικτες μορφές καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου μπορούν να πραγματοποιήσουν εύκολες, γρήγορες κι «έξυπνες» αγορές. Ο στόχος διττός. Να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, κερδίζοντας ταυτόχρονα πολύτιμο χρόνο.

Το νέο τοπίο τείνει να μην θυμίζει σε τίποτα παλαιότερες εποχές, όταν οι εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αγορές απαιτούσαν χρόνο και έμοιαζαν με… ιεροτελεστία. Πλέον, οι απαραίτητες αγορές γίνονται συνήθως σε μικρά καταστήματα, αρκετά γρήγορα και με στόχο τη μέγιστη δυνατή ευκολία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής οι superettes

Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα η πιο μεγάλη αύξηση πωλήσεων καταγράφεται στα πιο μικρά σε μέγεθος καταστήματα. Τα νούμερα άλλωστε μιλούν από μόνα τους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία μετρήσεων που δημοσιοποίησε για τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων η NielsenIQ, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 όλοι οι τύποι καταστημάτων εμφάνισαν θετική πορεία. Ωστόσο ένας είναι ο τύπος καταστήματος που ξεχώρισε, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων.

Ο λόγος για τις superettes ή αλλιώς τα πολύ μικρά καταστήματα, έκτασης 100-400 τμ, τα οποία στο οκτάμηνο κατέγραψαν αύξηση τζίρου κατά 8,8%.

Ακολούθησαν τα hypermarkets και δη τα πολύ μεγάλα καταστήματα, έκτασης άνω των 2.500 τμ με αύξηση τζίρου κατά 8,6%.

Τα μικρά σούπερ μάρκετ και δη τα καταστήματα έκτασης 401-1.000 τμ σημείωσαν αύξηση πωλήσεων κατά 5,9%, ενώ έπονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (έκτασης 1.000-2.500 τμ), τα οποία εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων κατά 5,3%.

Να σημειωθεί εδώ ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ μπορεί να εμφανίζουν τη μικρότερη ανάπτυξη πωλήσεων αλλά έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή επί του συνολικού τζίρου του κλάδου, με μερίδιο 39,3%.

Πώς απαντούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις νέες αγοραστικές συνήθειες

Όπως είναι φυσικό, η νέα αγοραστική συμπεριφορά οδηγεί το σύνολο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων σε πλήρη αναδιάταξη, προκειμένου ο κλάδος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ολοένα και περισσότεροι εκ των βασικών «παικτών» του κλάδου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μικρών τύπων καταστημάτων, επιδεικνύοντας άμεση προσαρμοστικότητα στη νέα εποχή και γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Τις περισσότερες δε φορές για τη λειτουργία των μικρών καταστημάτων επιστρατεύεται η μέθοδος της δικαιόχρησης (franchise), η οποία παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη.

Η πορεία της κατανάλωσης

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της NielsenIQ, παρά την οικονομική κόπωση που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά στη σκιά της ακρίβειας, οι πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Ειδικότερα, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ ανήλθαν στα 11,124 δισ. ευρώ, έναντι 10,453 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ήτοι αυξημένες κατά 6,4%. Σε απόλυτα νούμερα, προστέθηκαν στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου επιπλέον 671 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κατηγοριών, τη μερίδα του λέοντος στον συνολικό κύκλο εργασιών έχουν τα συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, με πωλήσεις 6,035 δισ. ευρώ και αύξηση 5,8%. Έπονται τα φρέσκα προϊόντα με πωλήσεις 2,772 δισ. ευρώ και άνοδο 7,9%, τα προϊόντα οικιακής χρήσης με πωλήσεις 902 εκατ. ευρώ και αύξηση 4,5%, τα προϊόντα υγείας και ομορφιάς με πωλήσεις 710 εκατ. ευρώ και άνοδο 4,9%, τα είδη bazaar με πωλήσεις 704 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση 10,7%.

Σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της σχετικής μελέτης, η αύξηση των πωλήσεων στο οκτάμηνο δεν οφείλεται στις ανατιμήσεις, αλλά προέρχεται, κυρίως, από την άνοδο του όγκου πωλήσεων, ο οποίος είναι πλέον ο βασικός μοχλός ανάπτυξης και επιβεβαιώνει ότι αυξάνεται η ζήτηση. Ειδικότερα, στα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα (FMCGs), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,4%. Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,4%, ενώ η μέση αξία ανά μονάδα κυμαίνεται στο 1%.

