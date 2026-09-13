Δημόσιο: Οριζόντια αύξηση 80 ευρώ το μήνα και «δώρο» 500 ευρώ έως το Ιανουάριο του 2028

Η πρώτη αύξηση μισθού θα γίνει τον Απρίλιο του 2027, όταν αναπροσαρμοστεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η δεύτερη θα γίνει την 1/1/2028.

Οριζόντια μισθολογική αύξηση 80 ευρώ το μήνα (σε δύο δόσεις) και έξτρα «δώρο» Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ (μεικτά) θα λάβουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έως τον Ιανουάριο του 2028.

Η πρώτη αύξηση μισθού θα γίνει τον Απρίλιο του 2027, όταν αναπροσαρμοστεί ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η δεύτερη θα γίνει την 1/1/2028 και πάλι λόγω αύξησης των βασικών αποδοχών. Συνολικά οι δύο αυξήσεις θα οδηγήσουν το πρώτο (εισαγωγικό) μισθολογικό κλιμάκιο στα 1.000 ευρώ και αντίστοιχα θα αναπροσαρμοστούν όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια.

Παράλληλα τον Δεκέμβριο του 2027 θα δοθεί το επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το επίδομα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και μετρά στις συντάξιμες αποδοχές.

Το δημοσιονομικό κόστος για τους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, εκτιμάται ετησίως σε 433 εκατ. ευρώ. Το ύψος του επιδόματος είναι οριζόντιο και ενιαίο για όλους, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία, το μισθολογικό κλιμάκιο ή την εκπαιδευτική βαθμίδα — από υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων.

Το καθαρό ποσό κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Ωστόσο, το τελικό καθαρό ποσό που θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό διαφοροποιείται ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα, την ηλικία και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Για τους εργαζομένους άνω των 30 ετών, καθώς και για όσους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών, το καθαρό ποσό μπορεί να φτάσει τα 389 ευρώ, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ και υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά.

Αντίστοιχα, για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ, τα καθαρά κυμαίνονται από 288 έως 319 ευρώ, ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ περιορίζονται στα 257 ευρώ. Για τους νεότερους υπαλλήλους έως 25 ετών, η καθαρή ενίσχυση φτάνει τα 389 ευρώ ανεξαρτήτως τέκνων, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο εισόδημα είναι κάτω από 20.000 ευρώ.

Για παράδειγμα: