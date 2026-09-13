Θεσσαλονίκη: Ανεβάζει ταχύτητα ο τουρισμός – Τα νέα δεδομένα και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Η επιβατική κίνηση στο «Μακεδονία» διατηρεί ισχυρή δυναμική, η σεζόν απλώνεται βαθύτερα στο φθινόπωρο και η κρουαζιέρα παραμένει σταθερή, την ώρα που η αγορά αναζητά μεγαλύτερη οικονομική απόδοση από την τουριστική κίνηση.

Σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό εξελίσσεται η Θεσσαλονίκη, εδραιώνοντας σταδιακά τη θέση της στον τουριστικό χάρτη και αφήνοντας πίσω την περίοδο κατά την οποία λειτουργούσε κυρίως ως πύλη εισόδου για τη Χαλκιδική και άλλους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Καθώς βέβαια οι αεροπορικές αφίξεις αυξάνονται, η κρουαζιέρα αποκτά μεγαλύτερο αποτύπωμα και η ζήτηση επεκτείνεται πέρα από την κορύφωση του καλοκαιριού, το στοίχημα μεταφέρεται από τα ποσοστικά στα ποιοτικά κριτήρια, ώστε η αυξημένη τουριστική κίνηση να περνά στην πραγματική οικονομία της πόλης.

Η σεζόν απλώνεται στο φθινόπωρο

Την άνοδο της πόλης ως αυτόνομου city break προορισμού αποδεικνύουν οι αφίξεις, οι οποίες φάνηκε να ενισχύονται κατά την κορύφωση του καλοκαιριού. Για την ακρίβεια σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence, οι αεροπορικές θέσεις φάνηκε να είναι ενισχυμένες κατά 6,7% στο οκτάμηνο. Τον Μάρτιο μάλιστα η άνοδος ήταν εντυπωσιακή προσεγγίζοντας το 60,8% με τους επόμενους δύο μήνες βέβαια λόγω και της γεωπολιτικής συνθήκης να καταγράφεται οριακή άνοδος. Από τον Ιούνιο βέβαια η δυναμική επανήλθε με την μεταβολή των αεροπορικών θέσεων έναντι της προηγούμενης χρονιάς να φτάνει στο 8,5% ποσοστό που διατηρήθηκε και του δύο επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Ακόμα και τον Σεπτέμβριο μάλιστα η άνοδος των αεροπορικών θέσεων εκτιμάται στο 6,1% με τον Οκτώβριο να προσεγγίζει το 10% αποδεικνύοντας ότι η σεζόν αρχίζει να επεκτείνεται και στην συμπρωτεύουσα. Την επιμήκυνση της σεζόν επιβεβαιώνουν και οι προκρατήσεις των ξενοδοχείων για τον Σεπτέμβριο οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει το 80%, με αρωγό βέβαια και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ και για τον Οκτώβριο οι κρατήσεις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Την ισχυρή δυναμική επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του αεροδρομίου «Μακεδονία» που διαχειρίζεται η Fraport τα οποία για τον Ιούλιο δείχνουν άνοδο 7,6% της επιβατικής κίνησης και 8,1% της επιβατικής κίνησης που προέρχεται από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE Intelligence δε, όλες οι βασικές αγορές καταγράφουν άνοδο εκτός από αυτές της Κύπρου, του Ισραήλ και της Ρουμανίας. Ενδεικτικά οι αεροπορικές θέσεις από την Γερμανία ήταν αυξημένες στο οκτάμηνο κατά 5% αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 9,4%, αυτές από την Ιταλία κατά 21,4% ενώ από την Πολωνία κατά 40%. Σημαντική αύξηση είχε και η αγορά της Γαλλίας (17,1%), της Ολλανδίας (10,4%) και της Τουρκίας (8,6%).

Από τα 6,9 στα 8 εκατ. επιβάτες

Η μεταβολή της τουριστικής κίνησης γίνεται πιο ευδιάκριτη σε βάθος χρόνου. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» είχε διακινήσει περίπου 6,9 εκατ. επιβάτες το 2019, πριν από την πανδημία, ενώ το 2025 έφτασε τους 7.982.798, πλησιάζοντας πλέον το ορόσημο των 8 εκατομμυρίων.

Η ανάκαμψη επιταχύνθηκε μετά την πανδημία. Το 2022 η κίνηση ανήλθε σε 7.029.957 επιβάτες, από 5.923.175 το 2021, καταγράφοντας άνοδο 18,7%. Το 2024 οι επιβάτες έφτασαν τους 7.381.064, αυξημένοι κατά 5% έναντι των 7.029.957 του 2023, ενώ το 2025 ακολούθησε νέα αύξηση 8,2%.

Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση έχει ήδη διαμορφωθεί στα 4,6 εκατ. επισκέπτες έναντι 4,3 εκατ. επισκεπτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Πέρα από την προαναφερθείσα άνοδο της αεροπορικής κίνησης, η οδική προσβασιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης, διατηρώντας τη Θεσσαλονίκη σε ρόλο φυσικής πύλης προς και από τα Βαλκάνια.

Ανοίγει πανιά και η κρουαζιέρα

Την ίδια στιγμή δε, θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο της κρουαζιέρας. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη υποδεχτεί πολυάριθμα κρουαζιερόπλοια ενώ μέχρι το τέλος του 2026 αναμένονται συνολικά 59 προσεγγίσεις στο λιμάνι της πόλης.

Και εδώ η πρόοδος είναι εκθετική συγκρινόμενη με τα προηγούμενα χρόνια. Να θυμίσουμε ότι το 2025 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης υποδέχθηκε περίπου 86.000 επιβάτες κρουαζιέρας, ενώ οι προσεγγίσεις πλοίων έχουν αυξηθεί από μόλις 17 το 2021 σε 68 το 2023.

Σε αυτό συμβάλλει και η δυνατότητα home porting που διαθέτει πλέον η πόλη, αλλά και αυτή του ταυτόχρονου ελλιμενισμού δύο κρουαζιερόπλοιων. Δεν είναι τυχαίο ότι στις επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται 12η πανελλαδικά, όπως είχε επισημάνει η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA).

Αλλάζει ο ξενοδοχειακός χάρτης

Η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται και από βαθιά αναδιάρθρωση της προσφοράς αλλά και της ποιότητας των καταλυμάτων. Το ξενοδοχειακό δυναμικό μετακινείται σταδιακά προς τις υψηλότερες κατηγορίες των τεσσάρων και πέντε αστέρων, ακολουθώντας την γενικότερη τάση που παρατηρείται στη χώρα. Την τελευταία περίοδο δε περισσότερα από 10 νέα projects προχωρούν τα οποία εκτιμάται ότι θα προσθέσουν περίπου 700 δωμάτια στο ξενοδοχειακό δυναμικό της πόλης.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επενδύσεων περιλαμβάνονται το Electra με 165 δωμάτια, το FIX της Hilton με 184 και το Louisa Hotel με 110 δωμάτια.

Με μεγάλη ταχύτητα δείχνει να αναπτύσσονται παράλληλα και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της AirDNA, η Θεσσαλονίκη κατατάσσεται στις «hot markets» με βαθμολογία 97/100, διαθέτει περισσότερα από 4.000 καταλύματα, μέση ημερήσια τιμή περίπου 65 ευρώ και πληρότητα 57%, ενώ καταγράφεται ετήσια αύξηση εσόδων κατά 82,5%.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Παρά την άνοδο βέβαια, οι φορείς σημειώνουν, ειδικά για φέτος ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Κι αυτό γιατί η αύξηση των επισκεπτών δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη άνοδο του τζίρου των επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνουν μέρος των ξένων επισκεπτών εμφανίζεται περισσότερο συγκρατημένο στις δαπάνες, περιορίζοντας αγορές και κατανάλωση, κάτι που δεν ισχύει αποκλειστικά για την Θεσσαλονίκη.

Υπό αυτό το πρίσμα σημειώνουν ότι η πόλη θα πρέπει να ενισχύσει το ταξιδιωτικό της μείγμα με τουρίστες με υψηλότερη μέση δαπάνη από αυτή των οδικών τουριστών.

Παράλληλα επισημαίνουν ως αναγκαίο για να ξεπεράσει η πόλη τα υφιστάμενα ρεκόρ της το να ενταθούν οι προσπάθειες ανοίγματος νέων αγορών, μέσω της καθιέρωσης απευθείας αεροπορικών συνδέσεων, ειδικά με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

