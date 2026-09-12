Ανδρουλάκης: Σταδιακή επαναφορά 13ου μισθού στους ΔΥ και 13ης σύνταξης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι όχι μόνο δεν έκλεισε το χάσμα από τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν ακόμα και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν πίσω μας. Δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:07

"Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων", επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης", στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος του Κινήματος.

"Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα.

Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων", είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: "Όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Αλλά, κυρίως, για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες. Με ποιους κανόνες. Και, τελικά, για ποιους.

Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας;

Ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του.

Για εμάς η επιλογή είναι σαφής: Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας: «κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα» είπε.

Παρόντες για πρώτη φορά σε επίσημη δημόσια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Η ελληνική οικονομία υποχώρησε αντί να κλείσει το χάσμα με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι όχι μόνο δεν έκλεισε το χάσμα από τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν ακόμα και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν πίσω μας.

"Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή", είπε.

"Πάνω από ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος. Σχεδόν ένας στους πέντε από όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα δεν μπόρεσε να την εξασφαλίσει. Σχεδόν έξι στα δέκα ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα. Και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και στο ενοίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και των 35 ετών εργάζεται, αλλά εξακολουθεί να μένει με τους γονείς του γιατί τα ενοίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει ότι η οικονομία πηγαίνει περίφημα.

Και πάνω απ' όλα είναι η ανοιχτή πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε πέντε χρόνια. Εχουμε 21.000 λιγότερους μαθητές μέσα σε τρία χρόνια.

Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν σε μία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρικνώνεται και μιας περιφέρειας που αργοπεθαίνει".

Η κυβέρνηση επιστρατεύει και τον φόβο

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι "επιστρατεύει και τον φόβο", λέγοντας: "Έφτασαν στο σημείο να πουν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου, θα γίνει «ντου από τους απέναντι».

Από το «Μητσοτάκης ή χάος», έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Είστε επικινδύνοι .Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας".

Απέναντι σε αυτή την παρακμή, υπάρχει άλλος δρόμος

"Απέναντι σε αυτή την παρακμή, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής. Της προόδου και της ευθύνης. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε να τον επιλέξει μαζί μας ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές , τόνισε.

Δέσμευση για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ "είναι προοδευτικό, ρεαλιστικό,τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί, με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη, χωρίς να υτπολογίζουμε το κόστος γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνον στον ελληνικό λαό και δεν έχουμε ούτε είχαμε ποτέ εξαρτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκε ότι στους πρώτους έξι μήνες της κυβερνητικής θητείας μας, θα προχωρήσει σε 7 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, που είναι οι εξής:

- 1. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

- 2. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

- 3. Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

- 4. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

- 5. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

- 6. Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

- 7. Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής, ανέφερε.

Αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πηγή

Σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην πηγή δεσμεύτηκε:

-Θεσμοθετούμε μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της.

-Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις.

-Θεσμοθετούμε Συνήγορο του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, εξασφαλίζοντας προστασία απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής.

-Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

-Δημιουργούμε Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα.

-Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια και ποιος κερδίζει από αυτήν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή.

-Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

-Κάθε καταγγελία αποκτά αντίκρισμα: ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση διαφορών.

-Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.

-Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

-Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος.

-Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα.

-Στην ενέργεια, η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη: μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.

- Διευκολύνουμε τη μετάβαση των νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα σε φθηνά και σταθερά τιμολόγια.

- Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.

-Επιταχύνουμε τις υποδομές που ρίχνουν το κόστος όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας.

- Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής και παραγωγικής Ελλάδας, με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης.

- Θεσπίζουμε ένα νέο, δίκαιο "Εξοικονομώ", με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους.

- Εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

-Όπου υπάρχουν "ουρανοκατέβατα κέρδη", το κράτος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό φορολόγησης.

Και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επαναφορά 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους - Κατάργηση 13ωρου και 4ήμερο πιλοτικά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για "ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις" και πιο συγκεκριμένα:

-Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.

-Θεσπίζουμε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού.

-Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

-Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

-Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.

-Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.

-Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα.

-Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία.

-Καταργούμε το 13ωρο.

-Εφαρμόζουμε πιλοτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντάς τους φορολογικά κίνητρα.

Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης

-Σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης με κοστολογημένο σχέδιο,

-Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους,

-Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.

-Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.

-Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις.

-Θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν συμπληρώνουν τα 15 έτη ασφάλισης.

Για το ιδιωτικό χρέος

-Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.

-Βάζουμε κανόνες και θέτουμε φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers.

-Δίνουμε στον συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο:δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους.

-Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

-Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

-Δίνουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

-Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.

Για το δημογραφικό, το στεγαστικό και τη στήριξη της οικογένειας

-Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται και ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια.

-Αυξάνουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας με το σχέδιο μας GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.

Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν σπίτι στα νησιά και στις περιοχές που καλούνται να υπηρετήσουν.

-Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.

-Περιορίζουμε τις βραχυχρόνιες μισθώσεις όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια και θεσπίζουμε πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης. Μειώνουμε τα βάρη της οικογένειας.

-Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή, με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

-Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

-Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

-Προσαρμόζουμε τη φορολογική κλίμακα των οικογενειών, ιδιαίτερα με δύο παιδιά, προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

-Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεκνες οικογένειες.

-Εξισώνουμε σταδιακά δικαιώματα και παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων.

- Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.

-Δημιουργούμε Ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό, με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπώλια.

Δεσμεύσεις για τη στήριξη της παραγωγής

Συγκροτούμε ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο συμπληρωματικούς πυλώνες:

την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίονας αναπτυξιακής πολιτικής, με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

-Το Υπερταμείο αλλάζει αποστολή. Μετατρέπουμε έναν μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορύξεων και πρόσθετα κεφάλαια από τις αγορές.

-Καθιερώνουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

-Καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις.

-Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.

-Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.

-Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.

-Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

-Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα κάθε βιώσιμης επιχείρησης.

Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία

-Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές.

-Με χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.

-Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.

-Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

-Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές

Για τον πρωτογενή τομέα

-Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης.

-Ενεργοποιούμε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.

-Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση δημόσιας γης σε νέους αγρότες.

-Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

-Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει πράξη επί 7 χρόνια.

-Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα.

-Ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

-Συγκροτούμε αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκαιρες πληρωμές. Μετά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο της μεταφοράς του στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση άφησε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα.

Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους.

-Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Αλλαγή στην πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων

-Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας. Συνδέουμε τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.

-Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο της χώρας. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανένα.

Ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Υποδομών

-Ο σιδηρόδρομος γίνεται βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας. Με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία. Με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Και με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών κέντρων.

Για την Υγεία και την αναγέννηση του ΕΣΥ

-Ανασυγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ενισχύουμε την πρόληψη με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.

-Σχεδιάζουμε σύγχρονο Υγειονομικό Χάρτη, με περισσότερη στήριξη εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Στις ευάλωτες ομάδες, στα νησιά, στην ύπαιθρο και στις απομονωμένες περιοχές.

-Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές και αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.

-Μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό.

Για τα άτομα με αναπηρία

Εντάσσουμε οριζόντια σε όλες τις πολιτικές μας -στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στον πολιτισμό, στη στέγαση, στον αθλητισμό και γι' αυτό:

-Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι, διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

-Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

-Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα «Εγγύηση για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις», προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία , την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Για την Παιδεία

-Θεσπίζουμε Πραγματικά Ολοήμερο Δημόσιο Σχολείο: ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ισχυρή ειδική αγωγή με κατάλληλες κτιριακές υποδομές. Με ιδιαίτερη μέριμνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

-Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του. Με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, την καλλιέργεια, τη θάλασσα, το περιβάλλον, την άσκηση, τη διατροφή και την υγεία.

-Θεσπίζουμε Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

-Στηρίζουμε το δημόσιο Πανεπιστήμιο με πραγματικό αυτοδιοίκητο,περισσότερη χρηματοδότηση, αντικειμενική αξιολόγηση, νέα μέλη ΔΕΠ ισχυρή έρευνα, φοιτητική στέγη και μέριμνα.

-Η Νέα Δημοκρατία βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Εμείς βάζουμε τέλος στην ασυδοσία. Μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος, φέρνουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

Ένα Κράτος που υπηρετεί τον πολίτη - Αξιοκρατία παντού

-Εγγυόμαστε νέο ΑΣΕΠ, με αξιοκρατία στις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων και οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας.

-Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

-Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τους μετακλητούς.

-Θωρακίζουμε τη Διαύγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη νομιμότητα, όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού.

Προστατεύουμε το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά.

-Βάζουμε τέλος στο πάρτι των απευθείας αναθέσεων. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.

Από που θα βρεθούν τα λεφτά

"Η κυβέρνηση μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτά υποκριτικά «πού θα βρείτε τα λεφτά;». Απαντάμε: στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

Στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα. Στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Στο τέλος της σπατάλης και των πελατειακών εξυπηρετήσεων.

Νέο πρότυπο διακυβέρνησης

"Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα.

-Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε το άρθρο 86: αναθέτουμε την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

-Αλλάζουμε Τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, αποκόπτοντας την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μικτή επιτροπή με συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας.

-Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις.

-Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.

Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες

-Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό.

-Καταργούμε τον νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση και διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο μετά από ουσιαστικό διάλογο με τους αυτοδιοικητικούς και τις τοπικές κοινωνίες.

Για τα ελληνοτουρκικά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για την πολιτική των "ήρεμων νερών" στις σχέσεις με την Τουρκία και τόνισε ότι χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις, λέγοντας: "Για χρόνια η κυβέρνηση μάς μιλούσε για «ήρεμα νερά» με την Τουρκία.

Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει;

Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και οι μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

Αφού εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, το ερώτημα είναι απλό:

γιατί ο πρωθυπουργός δεν απαίτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις για την Τουρκία;

Εμείς υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ένα νέο Ελσίνκι. Με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της τελωνειακής ένωσης με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Και καθαρή κόκκινη γραμμή: Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας.

Αλλά καλή γειτονία χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει".

Επανασύστση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της επανασύστασης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γενικότερα για την πόλη υπογράμμισε: "Η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, τη ΔΕΘ, τις συγκοινωνίες, το παραλιακό μέτωπο.

Δυστυχώς, έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ ορισμένα απεντάχθηκαν και από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το ThessIntec. Αυτό αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτικό σχέδιο. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μια σύγχρονη μητροπολιτική ταυτότητα με επίκεντρο την καινοτομία.

Μια Θεσσαλονίκη όπου τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Γνώση που γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους.

Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται τις αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας και εργασίας και ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια. Όπως, ένας σύγχρονος προαστιακός και το Μετρό με προτεραιότητα προς τη δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο.

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του Οικουμενικού Ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα άρρηκτους δεσμούς με τον Απόδημο Ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν μέχρι την ίδρυση, το 1995, του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Ενός θεσμού που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνησε.

Και σήμερα βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τους απόδημους Έλληνες ως εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του Ελληνισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό δεσμεύομαι σήμερα: επανασυστήνουμε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον Οικουμενικό Ελληνισμό και να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου".

Η πολιτική αυτονομία είναι προϋπόθεση πραγματικής αλλαγής

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης έστειλε μηνύματα προς την κοινωνία ενόψει και των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

"Το μήνυμα μου είναι ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη γιατί όχι μόνο έχουμε σχέδιο αλλά έχουμε σχέδιο χωρίς εξαρτήσεις", είπε και πρόσθεσε: "Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική εμμονή ούτε σύνθημα. Είναι όρος αναγέννησης της δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Γιατί πώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ, αν εξαρτάσαι από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα;

Πώς θα χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν πάνω σε αυτό έχεις στηρίξει την πολιτική σου δύναμη;

Πώς θα υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας;

Δεν γίνεται. Γι' αυτό εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά του εργαζόμενου. Του συνταξιούχου. Του νέου ανθρώπου που θέλει να δημιουργήσει στον τόπο του.

Της οικογένειας που παλεύει να τα βγάλει πέρα. Του επαγγελματία και του μικρομεσαίου επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Και μόνο σε αυτούς. Και αυτή η επιλογή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα.

Σε έναν κόσμο όπου οι ανισότητες διευρύνονται. Όπου η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία και την εργασία. Όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται. Όπου ο εθνικισμός και η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος".

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

