Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών και υποδομές σε όλη τη χώρα.

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά δέκα ουκρανικών περιοχών σκότωσαν τρεις ανθρώπους, τραυμάτισαν δεκάδες, ενώ κατέστρεψαν κτίρια κατοικιών και υποδομές σε όλη τη χώρα, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι, Κριβί Ριχ, ανέφερε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό, στην Κριβί Ριχ, αλλά και στο Κίεβο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Ξεμπλοκάρει δικαστικά η επέκταση της Λ. Κύμης (ΤΕΡΝΑ, AKTOR) - «Στον αέρα» χρηματοδότηση και έργο

ΔΕΔΔΗΕ: Περιθώρια για νέες μικρομεσαίες επενδύσεις ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής – Πως θα εξελιχθεί η ζήτηση μέχρι το 2030

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider