48 ώρες στη Ζυρίχη: Μια πόλη, πολλά πρόσωπα

Η ελβετική παράδοση συνδυάζεται άψογα με την πολυτέλεια, τη φύση και τα αξιοθέατα στη Ζυρίχη, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης.

Κομψή και γραφική, η Ζυρίχη είναι μια ευρωπαϊκή πόλη με πολλά πρόσωπα, καθώς συνδυάζει την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική με το αστικό τοπίο, τη φύση αλλά και την ελβετική παράδοση. Η μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και για πολλούς η πιο γνωστή, είναι παραμυθένια καθώς την αγκαλιάζουν οι κορυφές των Άλπεων. Αν και δεν αποτελεί πρωτεύουσα της χώρας, η ατμόσφαιρά της δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις πρωτεύουσες των πλησιέστερων χωρών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ζυρίχης είναι ότι τα αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και το κέντρο της είναι εύκολο για περπάτημα. Η Παλιά Πόλη της Ζυρίχης (Altstadt) απλώνεται στις όχθες του ποταμού Λίματ και μοιάζει με καρτ ποστάλ. Μια απόδραση 48 ωρών αρκεί για να πάρετε μια καλή γεύση και να δείτε τα αξιοθέατα της πόλης.

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