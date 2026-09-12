Bloomberg: Η νίκη του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ θέτει εν αμφιβόλω την μεταρρυθμιστική ατζέντα Μερτς

Το πολιτικό σοκ πλήττει τη Γερμανία σε μια ευαίσθητη συγκυρία για την προβληματική οικονομία της.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς στις εκλογές αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τα σύνορα του ανατολικού κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, αυτό είναι πλέον σαφές μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής, το καλύτερο που έχει καταγράψει ποτέ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε εκλογές κρατιδίου. Στο Βερολίνο, η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να περιορίσει μεταρρυθμίσεις, ο συνολικός στόχος των οποίων είναι να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη.

Μια τέτοια πολιτική οπισθοδρόμηση απειλεί επομένως όχι μόνο να ρίξει τη σκιά της πάνω στην πολυαναμενόμενη ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, αλλά και να ανακόψει τη δυναμική για μέτρα που ενισχύουν την ανάπτυξη και τα οποία συνιστούν την πιο σημαντική προσπάθεια της Γερμανίας εδώ και μία γενιά να ανανεώσει τις αναπτυξιακές της δυνατότητες.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η κυβέρνηση και οι εταίροι της στον κυβερνητικό συνασπισμό να απομακρυνθούν από την πορεία των μεταρρυθμίσεων», δήλωσε ο Oliver Rakau, οικονομολόγος στην Oxford Economics. «Οι μεταρρυθμίσεις ήταν ήδη αρκετά επιφυλακτικές και σταδιακές σε σύγκριση με αυτό που πραγματικά απαιτείται. Και, φυσικά, η πιθανότητα να δούμε τώρα αλλαγές στις μεταρρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί έχει αυξηθεί σημαντικά».

Παρότι η νίκη του AfD σημειώθηκε σε ένα μικρό ανατολικό κρατίδιο με μόλις 2,1 εκατομμύρια κατοίκους, το αποτέλεσμα ήταν τόσο εμφατικό ώστε προκάλεσε διεθνή αντίκτυπο και κέρδισε ακόμη και τον έπαινο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Με 44% των ψήφων, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο αποτέλεσμά του, το κόμμα απείχε μόλις τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του κρατιδίου.

Το πολιτικό σοκ πλήττει τη Γερμανία σε μια ευαίσθητη συγκυρία για την προβληματική οικονομία της, η οποία επιτέλους αρχίζει να εμφανίζει ενδείξεις ότι ανταποκρίνεται στην προσπάθεια του Μερτς να επανεκκινήσει την ανάπτυξη, με δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές και άμυνα.

Παρά ειδήσεις όπως τα σχέδια της Volkswagen για περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας, τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Τα βιβλία παραγγελιών της βιομηχανίας διογκώνονται και οι δείκτες εμπιστοσύνης ενισχύονται. Το ινστιτούτο Ifo με έδρα το Μόναχο προβλέπει πλέον ανάπτυξη 1,4% φέτος, η οποία θα αποτελούσε την καλύτερη επίδοση εδώ και μία δεκαετία, εξαιρουμένης της περιόδου της πανδημίας, και ανάπτυξη 1,2% το 2027.

Ωστόσο, επιχειρήσεις και αναλυτές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε έξαρση της ανάπτυξης θα αποδειχθεί βραχύβια, εάν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα προβλήματα, όπως το αυξανόμενο εργατικό κόστος και την υπερβολική γραφειοκρατία.

Ο Rakau της Oxford Economics συμφωνεί. Εκτιμά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα πιθανότατα δεν μπορεί να εκτροχιάσει τη δυναμική βραχυπρόθεσμα, όμως η αποδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις επενδύσεις και τις προσλήψεις και να δημιουργήσει ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές για το 2028 και το 2029.

Στο επίκεντρο της τρέχουσας προσπάθειας αναμόρφωσης βρίσκονται μη δημοφιλείς αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, οι οποίες θα έθεταν το σύστημα σε πιο βιώσιμη δημοσιονομική βάση.

Τέτοια μέτρα δύσκολα μπορούν να αποφευχθούν, καθώς το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της Γερμανίας επιβαρύνεται σημαντικά από τη γήρανση του πληθυσμού της. Μέτρα όπως η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης έπειτα από 45 χρόνια καταβολής εισφορών στο σύστημα θα βοηθούσαν, σε κάποιο βαθμό, στη σταθεροποίηση του εργατικού δυναμικού.

Όμως αυτό είναι ένα από τα σημεία των συνταξιοδοτικών σχεδίων που οι Σοσιαλδημοκράτες θέλουν τώρα να επανεξετάσουν. «Πρέπει να συζητήσουμε με τον καγκελάριο πώς μπορούμε να απομακρύνουμε τον φόβο που προκαλούν οι μεταρρυθμίσεις στους ανθρώπους», δήλωσε μετά τις εκλογές η υπουργός Εργασίας Baerbel Bas.

Η θέση αυτή βρίσκει απήχηση στους υποστηρικτές της, ενώ δημοσκόπηση μεταξύ των ψηφοφόρων που διενήργησε αυτή την εβδομάδα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ARD έδειξε ότι το 59% θέλει αλλαγές στις μεταρρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί, ενώ το 22% προτιμά να εγκαταλειφθούν εντελώς.

Η ατζέντα περιλαμβάνει επίσης περικοπές δαπανών στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Οι επιχειρηματικές ενώσεις καλούν την κυβέρνηση να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο. Όσοι αντιτίθενται στις μεταρρυθμίσεις «πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι θέτουν μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την ευημερία και, ως εκ τούτου, τις θέσεις εργασίας στη χώρα μας», δήλωσε ο Udo Dinglreiter, πρόεδρος της Gesamtmetall, της ένωσης που εκπροσωπεί τη βιομηχανία μετάλλου και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Για να είμαστε σαφείς, ο ίδιος ο Μερτς δεσμεύεται να παραμείνει πιστός στο πρόγραμμά του, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ορισμένες «λεπτομέρειες» μπορούν να επανεξεταστούν. Τα αποτελέσματα δύο ακόμη εκλογικών αναμετρήσεων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, στις 20 Σεπτεμβρίου, ενδέχεται επίσης να διαμορφώσουν τη σχετική συζήτηση.

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, εξέφρασε την Πέμπτη την ανησυχία του για τη νίκη του AfD.

«Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, για την κοινωνία μας, για τις αξίες που μοιραζόμαστε; Και ορισμένες από αυτές τις αντιλήψεις είναι οικονομικά αυτοκαταστροφικές», δήλωσε σε δημοσιογράφους. Οι επενδυτές «θα είναι απρόθυμοι, θα αποφεύγουν να κάνουν επιχειρηματικές δραστηριότητες εδώ - επομένως, ναι, ανησυχώ».

Πέρα από τις μεταρρυθμίσεις, τα εκλογικά κέρδη της ακροδεξιάς εγκυμονούν τον κίνδυνο και άλλων παράπλευρων επιπτώσεων στην οικονομία. Δεδομένης της έντονα αντιμεταναστευτικής ρητορικής του AfD, οι εκλογικές του νίκες θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους αλλοδαπούς που η Γερμανία χρειάζεται απεγνωσμένα για να σταθεροποιήσει το ταχέως γηράσκον εργατικό δυναμικό της. Η καθαρή μετανάστευση έχει ήδη περιοριστεί σημαντικά φέτος, ακριβώς τη στιγμή που η γενιά των baby boomers συνταξιοδοτείται σε ολοένα μεγαλύτερους αριθμούς.

«Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι επενδυτές από το εξωτερικό είναι πιθανό να εξετάσουν προσεκτικά την κατάσταση», δήλωσε η Veronika Grimm, μέλος του συμβουλίου οικονομικών εμπειρογνωμόνων της κυβέρνησης. «Πιστεύω πράγματι ότι το κλίμα γίνεται ολοένα πιο δύσκολο».

Μια άμεση συνέπεια της επιτυχίας του AfD ενδέχεται να έχει αντίκτυπο και εκτός Γερμανίας, καθώς η εθνική συζήτηση γύρω από την απειλή της ακροδεξιάς κινδυνεύει να αποσπάσει την προσοχή από επείγοντα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις Βρυξέλλες. Σε αυτά περιλαμβάνονται το πώς θα αντιμετωπιστούν οι εμπορικές πρακτικές της Κίνας και οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Φωτογραφία: @AP

