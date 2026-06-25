Randstad: Έρευνα HR Trends Technology - Οι τάσεις στον τομέα της τεχνολογίας

Ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην ανάπτυξη, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Παρά τις προκλήσεις που συνδέονται με το αυξανόμενο εργατικό κόστος, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τεχνολογικών επενδύσεων και οργανωτικής προσαρμογής και την ανάγκη διατήρησης υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας, οι εταιρείες του κλάδου διατηρούν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές και αυξημένη πρόθεση νέων προσλήψεων.

Την ίδια στιγμή, η ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και η αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσελκύουν, αναπτύσσουν και διατηρούν ταλέντα. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν διαφορετικές απαιτήσεις σε επίπεδο δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η έρευνα HR Trends Technology 2026 της Randstad αναδεικνύει τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της αγοράς εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας. Παράλληλα, εξετάζει τις επιχειρηματικές προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές των εταιρειών, τις στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων, τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τις μισθολογικές τάσεις και τις παροχές που προσφέρονται στους εργαζομένους.

Η φετινή έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026 και χρησιμοποιεί δεδομένα από 127 εταιρείες πληροφορικής & τεχνολογίας, οι οποίες συμμετείχαν στη γενική έκθεση HR Trends (861 συμμετέχοντες). Τα σχετικά ευρήματα θα παρουσιαστούν στο ειδικό webinar, με τίτλο «τάσεις στο HR: κλάδος τεχνολογίας», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 11:00 π.μ., με την Αργυρώ Παρουλίδου, Talent Delivery Manager, Randstad Ελλάδος, και τον Λευτέρη Νεδέλκο, Senior Talent Acquisition Consultant, Randstad Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συζήτησης, θα παρουσιαστούν οι βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και του HR στον τεχνολογικό κλάδο, με έμφαση στις δεξιότητες που αναμένεται να βρίσκονται σε υψηλή ζήτηση τα επόμενα χρόνια, στον ρόλο των εργαλείων ΑΙ στις στρατηγικές HR, καθώς και στους τεχνολογικούς ρόλους που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις ενόψει του 2026. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, ο βαθμός εμπιστοσύνης τους στην ενσωμάτωση AI agents και οι πρακτικές που υιοθετούν, για να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους ως εργοδότες.

Πλάνα προσλήψεων για το 2026

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη στελέχωση, οι επιχειρήσεις διατηρούν ισχυρά πλάνα προσλήψεων για το 2026, με το 66% να δηλώνει ότι σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του. Βασικός μοχλός των νέων προσλήψεων είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς το 94% των εργοδοτών αναφέρει ότι θα ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του για να υποστηρίξει την αναπτυξιακή του πορεία, ενώ αυξημένη είναι και η ανάγκη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (49%), τις νέες δεξιότητες (44%) και για επέκταση της δραστηριότητας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο (40%). Την ίδια στιγμή, η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή σε τμήματα ΙΤ/τεχνολογίας (95%) και σε ειδικότητες πωλήσεων (42%), καθώς και λογιστικής/οικονομικών (25%).

Οι πιο περιζήτητοι ρόλοι στον κλάδο της τεχνολογίας

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες ανάγκες στελέχωσης για το 2026 συγκεντρώνονται σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων, την ανάπτυξη λογισμικού και την τεχνητή νοημοσύνη. Οι επαγγελματίες του Data Analytics, οι Software IT Engineers, οι AI Specialists, οι Μηχανικοί και οι IT Developers κατατάσσονται μεταξύ των πλέον περιζήτητων ρόλων, αντανακλώντας τον επιταχυνόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον κλάδο της τεχνολογίας/ΙΤ.

Παράλληλα, οι εργοδότες αναζητούν ολοένα και περισσότερο ένα συνδυασμό τεχνικών και ανθρώπινων δεξιοτήτων. Η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία αναδεικνύονται ως οι σημαντικότερες δεξιότητες (68%), επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των εταιρειών να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών. Ακολουθούν οι δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (57%), η ομαδικότητα (54%) και η αυτοπαρακίνηση (49%).

Αποδοχές, ευελιξία και εξέλιξη καθορίζουν την ελκυστικότητα των εργοδοτών

Τα ελκυστικά πακέτα αποδοχών και παροχών εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα προσέλκυσης ταλέντων στον κλάδο της τεχνολογίας, με το 84% των εταιρειών να τις αναγνωρίζει ως βασικό στοιχείο της εργοδοτικής τους ελκυστικότητας. Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται το υβριδικό ή εξ αποστάσεως μοντέλο εργασίας, το οποίο καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (75% έναντι 45%), επιβεβαιώνοντας ότι η ευελιξία αποτελεί πλέον βασική προσδοκία των εργαζομένων. Παράλληλα, οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης (63%) και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (63%) αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες επιλογής εργοδότη.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων, οι εταιρείες διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών που συνδυάζει την οικονομική ανταμοιβή με την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευημερία των εργαζομένων. Στις μη χρηματικές παροχές, ιδιαίτερα δημοφιλή παραμένουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, η δυνατότητα εξ αποστάσεως ή υβριδικής εργασίας και το ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας. Παράλληλα, σε επίπεδο οικονομικών παροχών, οι επιχειρήσεις προσφέρουν κυρίως ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, επισιτιστικά κουπόνια, μπόνους απόδοσης και εταιρικό κινητό τηλέφωνο.

Κινητικότητα εργαζομένων και λόγοι αποχώρησης

Η κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας παραμένει σε γενικές γραμμές διαχειρίσιμη, καθώς για την πλειονότητα των εταιρειών τα ποσοστά αποχώρησης διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, το 77% των εταιρειών ανέφερε ποσοστό αποχώρησης το οποίο κυμαίνεται από 1-15%, γεγονός που υποδεικνύει σχετική σταθερότητα στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ωστόσο, οι λόγοι αποχώρησης των εργαζομένων αναδεικνύουν τις βασικές προκλήσεις διατήρησης ταλέντων. Κυριότερη αιτία παραμένει η λήψη καλύτερης προσφοράς από άλλη εταιρεία, τόσο σε επίπεδο αποδοχών όσο και συνθηκών εργασίας (71%), ενώ ακολουθεί η αναζήτηση περισσότερων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης (54%).

Το υβριδικό μοντέλο κυριαρχεί στην εργασία το 2026

Το υβριδικό μοντέλο εργασίας αναδεικνύεται ως η κυρίαρχη επιλογή για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2026, στις περιπτώσεις όπου η τηλεργασία μπορεί να εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα, το 46% των εταιρειών δηλώνει ότι θα υιοθετήσει υβριδικό μοντέλο με 2-3 ημέρες εξ αποστάσεως εργασίας την εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή καθιέρωση ενός πιο ευέλικτου τρόπου οργάνωσης της εργασίας.

Ήπιες αυξήσεις μισθών στον κλάδο της τεχνολογίας

Η πλειονότητα των εταιρειών τεχνολογίας που σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών για το 2026 αναμένεται να κινηθεί σε σχετικά συγκρατημένα επίπεδα. Συγκεκριμένα, το 77% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε μισθολογική εξέλιξη για τους εργαζομένους του μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με τις περισσότερες αυξήσεις να διαμορφώνονται στο εύρος 1-5%, ενώ μικρότερο ποσοστό προβλέπει αυξήσεις 6-10%. Σε λιγότερες περιπτώσεις καταγράφονται υψηλότερες αυξήσεις, της τάξης του 11-15%, γεγονός που υποδηλώνει ότι, παρά τη διάθεση ενίσχυσης των αποδοχών, οι επιχειρήσεις παραμένουν προσεκτικές στη μισθολογική τους πολιτική.

Η τεχνητή νοημοσύνη στον τεχνολογικό κλάδο

Το 2026 σηματοδοτεί την περαιτέρω ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρησιακές λειτουργίες, με τις εταιρείες να εμφανίζονται ολοένα και πιο θετικές απέναντι στην αξιοποίησή τους. Συγκεκριμένα, το 72% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υποστηρίζει ενεργά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει την ευρύτερη εφαρμογή της, έναντι 62% το 2025, ενώ το 20% είναι θετικό στη χρήση της σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας. Όπως αποτυπώνεται από τα ευρήματα της έρευνας, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως στους τομείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας (86%), του marketing και της διαφήμισης (53%), της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (47%) και της διοίκησης (40%). Σε ότι αφορά τη στρατηγική του ανθρώπινου δυναμικού, το 57% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει εργαλεία AI με βασικό στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ το 35% επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες AI.

Τα σημαντικότερα οφέλη που αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης αφορούν την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και τις πιο ακριβείς προβλέψεις (83%), την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών (79%), την υψηλότερη παραγωγικότητα (68%), καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικου (50%). Ωστόσο, η ενσωμάτωση του AI συνοδεύεται και από σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερες την εξασφάλιση της προστασίας δεδομένων (69%), τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (57%) και την έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών με γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης (53%).

