Ακίνητα: Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ φέρνει το ΜΙΔΑ σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Αυστηρές υποχρεώσεις για φορολογούμενους που εκμισθώνουν ή προχωρούν σε δωρεάν παραχώρηση ακινήτων. Πότε θα πρέπει να δηλωθεί η χρήση των ακινήτων στο νέο Μητρώο. Υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ με βάση την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από το 2027.

Πρόστιμα που φτάνουν έως και 1.000 ευρώ περιμένουν τους φορολογούμενους που δεν θα δηλώσουν εγκαίρως τη μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση των ακινήτων ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο τίθεται σε λειτουργία στις αρχές Ιουλίου. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αφορά περισσότερους από 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες, συνοδεύεται με υποχρεώσεις και κυρώσεις ενώ δημιουργείται μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για κάθε ακίνητο και τη χρήση του.

Τα τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται στην τροπολογία που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η οποία παράλληλα ανοίγει τον δρόμο και για τον νέο τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος θα προσδιορίζεται και με βάση τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου όπου αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια των ακινήτων.

Πρόστιμα

Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτική η έγκαιρη ενημέρωση του ΜΙΔΑ για κάθε μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της παραχώρησης. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, το οποίο βαρύνει τον ιδιοκτήτη, τον εκμισθωτή ή τον παραχωρούντα.

Το ίδιο πρόστιμο προβλέπεται και στις περιπτώσεις που σχετίζονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για τις αγροτικές ενισχύσεις. Η ενημέρωση του ΜΙΔΑ θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της σχετικής προθεσμίας, διαφορετικά επιβάλλεται «καμπάνα» 500 ευρώ.

Πιο τσουχτερά είναι τα πρόστιμα για τους μισθωτές ή τους παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδή στοιχεία. Εφόσον η ανακριβής δήλωση χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδόματος, ενίσχυσης, επιδότησης ή επιστροφής ενοικίου, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις όπου τα λανθασμένα στοιχεία δεν έχουν αξιοποιηθεί για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

Ενημέρωση του Ε9

Η νέα διαδικασία συνδέεται άμεσα με το Ε9. Η τροπολογία ορίζει ότι πριν από οποιαδήποτε δήλωση χρήσης στο ΜΙΔΑ θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ενημέρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ώστε τα βασικά χαρακτηριστικά του ακινήτου να είναι ήδη καταχωρισμένα και επικαιροποιημένα.

ΕΝΦΙΑ με Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

Ανατροπές έρχονται από το 2027 και στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Πλέον, καθοριστικό ρόλο θα έχει η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, μέσω της οποίας θα αποτυπώνεται η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Σήμερα ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το Κτηματολόγιο, τον τίτλο κτήσης ή την οικοδομική άδεια. Με το νέο καθεστώς, εφόσον διαπιστώνεται μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και αυτή εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα υφιστάμενα στοιχεία, για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια που προκύπτει από την Ταυτότητα Κτηρίου. Η τροπολογία ξεκαθαρίζει ότι εφόσον από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, της οικοδομικής άδειας ή του τίτλου κτήσης, οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 και τα σχετικά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ δεν θα θεωρούνται ανακριβή και δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις.