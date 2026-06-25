Coca-Cola Τρία Έψιλον: Επένδυση 31 εκατ. ευρώ για νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Logistics στην Αττική

Στη δημιουργία ενός νέου, υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική, προχωρά η Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική τεχνολογικού μετασχηματισμού της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Στη δημιουργία ενός νέου, υπερσύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική, προχωρά η Coca-Cola Τρία Έψιλον, σε μια κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική τεχνολογικού μετασχηματισμού της εφοδιαστικής της αλυσίδας. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 31 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και Τεχνητής Νοημοσύνης, το νέο Κέντρο Logistics θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει έξυπνες, αποδοτικές και αξιόπιστες λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το μεγαλύτερο Κέντρο Logistics εταιρείας καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα

Μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία, το Κέντρο Logistics της Coca-Cola Τρία Έψιλον θα είναι το μεγαλύτερο Κέντρο Logistics - μετά από τα αντίστοιχα κέντρα εταιριών λιανικής - μεταξύ των εταιρειών καταναλωτικών αγαθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με χωρητικότητα 33.000 παλετών και δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 350 φορτηγών ημερησίως, εκ των οποίων έως 30 ταυτόχρονα.

Το νέο Κέντρο Logistics θα διαχειρίζεται περίπου το 45% του συνολικού όγκου διακίνησης προϊόντων της εταιρείας, ενώ θα προσφέρει σημαντική αναβάθμιση στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των πελατών, με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

Τεχνολογίες αιχμής και AI για μέγιστη αποδοτικότητα και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Το νέο Κέντρο Logistics θα ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, ενώ η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αυξήσει την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτοματοποιημένη φορτοεκφόρτωση, καθώς και έξυπνη διακίνηση και αποθήκευση προϊόντων.

Στο Κέντρο αναμένεται να απασχοληθούν συνολικά 50 εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται και η κάλυψη έξι θέσεων υψηλής εξειδίκευσης, σε ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλά πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.

Το νέο Κέντρο Logistics θα στοχεύει στη μείωση του CO2 με πιο αποδοτικές λειτουργίες, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια που θα αξιοποιείται θα προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.