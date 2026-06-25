Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς: Δραματική προειδοποίηση για έως 100.000 νεκρούς

Αλληλεγγύη και στήριξη από διεθνείς ηγέτες. Πάνω από 7.000 αγνοούμενοι. Απώλειες από 1% έως 4% του ΑΕΠ. Τρόμος και σύγχυση - «Πραγματική τραγωδία».

Δύσκολες ώρες βιώνει η Βενεζουέλα μετά από το ξέσπασμα δύο ισχυρών σεισμών με τους νεκρούς ανέρχονται τουλάχιστον σε 32 και τους τραυματίες σε 700 καθώς κατέρρευσαν κτίρια, ενώ η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS) εξέδωσε δραματική πρόβλεψη κάνοντας λόγο για 1.000 έως 100.000 νεκρούς. Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 7,2 Ρίχτερ περίπου 160 χλμ. δυτικά του Καράκας, ενώ λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ακολούθησε νέο χτύπημα του «Εγκέλαδου» 7,5 Ρίχτερ.

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στο Μαϊκετία παραμένει κλειστό εξαιτίας ζημιών που προκάλεσαν οι δονήσεις.

Οι σεισμοί κατέστρεψαν κατοικίες στην Καράκας και προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Εκατοντάδες διασώστες σπεύδουν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Οι πετρελαϊκές υποδομές δεν φαίνεται σε πρώτο χρόνο να έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με το Reuters. Σχεδόν καμία από τις πόλεις με επίσημες αναφορές για σοβαρές ζημιές δεν περιλαμβάνει κρίσιμες εγκαταστάσεις, ενώ στο μεγάλο πετρελαϊκό κέντρο της λίμνης Μαρακαΐμπο ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς ανέρχεται σε 32, αλλά αναμένεται να αυξηθεί. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας: «Οι εκτιμήσεις των ζημιών παραμένουν προκαταρκτικές και οι πλήρεις ανθρώπινες επιπτώσεις δεν είναι ακόμη γνωστές», ανέφερε. «Οι ισχυροί μετασεισμοί θέτουν σε πρόσθετους κινδύνους τις πληγείσες κοινότητες και τις ομάδες που ανταποκρίνονται», πρόσθεσε η ανθρωπιστική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Αλληλεγγύη και στήριξη από διεθνείς ηγέτες

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας «καταστροφικός αριθμός θανάτων» ενώ τόνισε πως οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες, πρόθυμες και κανές» να βοηθήσουν. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα στείλει αμέσως σωστικά συνεργεία, ιατρικά μέσα και ανθρωπιστική βοήθεια στην Βενεζουέλα. «Η Αμερική στέκεται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».





Το Καράκας χτυπήθηκε από έναν φονικό σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ τον Ιούλιο του 1967. Ο αριθμός των νεκρών ήταν 240, σύμφωνα με τη Σεισμολογική Υπηρεσία για την Προώθηση της Γεωεπιστήμης, η οποία αποτελεί μέρος του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους Βενεζουελάνους που επλήγησαν από τους σεισμούς.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, η οποία μιλάει άπταιστα γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά, ανάρτησε το μήνυμα υποστήριξής της στο X στα ισπανικά: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους Βενεζουελάνους μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της χθεσινής νύχτας. Σκέφτομαι ιδιαίτερα τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είμαστε μαζί σας» υπογράμμισε η Ευρωπαία αξιωματούχος.





Η Κίνα, στρατηγικός εταίρος της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ετοιμότητα για την παροχή «κάθε δυνατής βοήθειας» στην χώρα που επλήγη από δύο σφοδρές σεισμικές δονήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της. «Η Κίνα είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις ανάγκες της Βενεζουέλας», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, την αποστολή σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσαν η Δομινικανή Δημοκρατία και το Σαλβαδόρ. Μάλιστα, την πρόθεσή τους για αποστολή βοήθειας διατύπωσαν η Χιλή, η Ουρουγουάη και η Κόστα Ρίκα. Επίσης, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε επίσης ετοιμότητα για την αποστολή βοήθειας.

Από την Ισπανία ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε έτοιμος για την αποστολή επείγουσας βοήθειας. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης που συντονίζει και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις επείγουσας συνδρομής. Ο γερμανικός στρατός ανακοίνωσε έτοιμος για την αποστολής αεροσκαφών.

Είτε είναι «αδελφή χώρα» είτε όχι, οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής πρόσφεραν την βοήθειά τους προς την Βενεζουέλα. Η Αβάνα ανακοίνωσε ότι το ιατρικό προσωπικό που βρίσκεται επί τόπου έχει ήδη κινητοποιηθεί και προσφέρει ιατρική φροντίδα στον σεισμόπληκτο πληθυσμό. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε μέσω του Χ ότι ζήτησε την προετοιμασία της αναγκαίας βοήθειας διευκρινίζοντας ότι το Καράκας έχει ζητήσει ειδικευμένα συνεργεία διάσωσης και νοσηλευτές.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο ντα Σίλβα πρόσφερε την βοήθεια της Βραζιλίας στην ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων περιοχών. Αλληλεγγύη «πέραν των διαφορών» και ετοιμότητα για συνδρομή εξέφρασε η Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι. Την αποστολή σωστικών συνεργείων και ανθρωπιστικής βοήθειας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα «παρά τις τεράστιες διαφορές».

Πάνω από 7.000 αγνοούμενοι

Ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης του Ερυθρού Σταυρού βοηθούν τις προσπάθειες έρευνας και εκκένωσης και παραδίδουν τις πρώτες βοήθειες. Έχουν αναφερθεί κρίσιμες ζημιές σε υποδομές υγείας και δημόσιων συγκοινωνιών, καθώς και σε σπίτια και επιχειρήσεις στο Καράκας και σε διάφορες πολιτείες. Ιστότοπος που δημιουργήθηκε για τον εντοπισμό αγνοουμένων από ηγέτες της αντιπολίτευσης της χώρας, είχε 7.381 άτομα που είχαν καταχωριστεί ως εξαφανισμένοι.

Κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός της, η Ροντρίγκες ευχαρίστησε τους παγκόσμιους ηγέτες που προσέφεραν βοήθεια μετά τους σεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ. Τα αρχικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα θύματα από την πολιτεία Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας και όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία όμως ακυρώθηκε γρήγορα αφού πέρασε ο κίνδυνος.

Η Ροντρίγκες κυβερνά τη Βενεζουέλα από τον Ιανουάριο, όταν μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα συνέλαβε τον Μαδούρο. Ήταν πρώην αντιπρόεδρος του τέως προέδρου της Βενεζουέλας, ενώ υπό τη διοίκησή της οι σχέσεις με τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει την κυβέρνησή της, η οποία έχει θεσπίσει νόμους για το άνοιγμα των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου και των μεταλλευτικών πόρων της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ.

Απώλειες από 1% έως 4% του ΑΕΠ

Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη όπου η Καραϊβική πλάκα συναντά τη Νότια Αμερική. Σύμφωνα με το USGS, περίπου 30.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ισχυρός σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις πόλεις Μέριδα και Καράκας το 1812. Ο πιθανός αριθμός νεκρών, σύμφωνα με το αμερικανικό μοντέλο παρακολούθησης δίνει πιθανότητα 39% για θανάτους μεταξύ 1.000 και 10.000.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει μια πιθανότητα 37% μεταξύ 10.000 και 100.000 θανάτων. Νωρίτερα, η μοντελοποίηση είχε δείξει μια πιθανότητα 30% ο αριθμός των νεκρών να ξεπεράσει τους 100.000, και το 44% αυτού να είναι μεταξύ 10.000 και 100.000. Το USGS αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες ισοδυναμούν με 1% έως 4% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας.

Τρόμος και σύγχυση - «Πραγματική τραγωδία» η κατάσταση στη Λα Γκουαίρα

Κάτοικοι του Καράκας και γειτονικών πόλεων περιέγραψαν σκηνές τρόμου και σύγχυσης, καθώς κτίρια κατέρρεαν, παράθυρα τραντάζονταν και σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. «Δεν έχω νιώσει ποτέ κάτι τόσο δυνατό», σημείωσε η 24χρονη Μαρία Μπάρο από την πόλη Σαν Φελίπε, περιγράφοντας μια ισχυρή δόνηση που φαινόταν να διαρκεί 60 έως 90 δευτερόλεπτα. Η κόρη της ούρλιαζε, σχολίασε, ενώ το πίσω μέρος του σπιτιού της κατέρρευσε, ενώ δεν είχαν ούτε ίντερνετ ούτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Η παράκτια πολιτεία στη βόρεια Βενεζουέλα, Λα Γκουαίρα, υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές, σύμφωνα με την Ροντρίγκες. Η κατάσταση στην πολιτεία χαρακτηρίζεται ως «πραγματική τραγωδία» και έχουν καταρρεύσει δεκάδες κτίρια, όπως ανέφερε. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένα μεγάλο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην πόλη Μακούτο, το οποίο έχει ισοπεδωθεί. Στην πόλη Κατία λα Μαρ, βίντεο δείχνουν πολλαπλές καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε πολυώροφα κτίρια.

Οι σεισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα εθνικής αργίας που τιμά μια μάχη του 1821, η οποία συνέβαλε στην ανεξαρτησία της Βενεζουέλας από την Ισπανία. Τα σχολεία ήταν κλειστά και, όταν εκδηλώθηκαν οι σεισμοί, πολλοί Βενεζουελάνοι βρίσκονταν στο σπίτι τους. Δημοσιογράφος του AFP είδε ένα κτήριο 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει ολοσχερώς στη Αλταμίρα, όπου συγγενείς αγνοουμένων φώναζαν τα ονόματα αγαπημένων τους προσώπων, ενώ εθελοντές αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια.