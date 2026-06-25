6 καλοκαιρινοί προορισμοί στην Ελλάδα για όσους δεν αντέχουν τη ζέστη

Γραφικά χωριά, ποτάμια και καταρράκτες αποτελούν μικρές οάσεις δροσιάς τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Υπάρχουν μέρες που το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο και αναζητάμε όλοι μια ανάσα δροσιάς. Κάποιες φορές, ακόμα και στη θάλασσα η θερμοκρασία είναι τόσο υψηλή που δεν δροσιζόμαστε καθόλου. Ωστόσο, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που είναι ιδανικά για να ξεφύγουμε από τη ζέστη ακόμα και στην καρδιά του καλοκαιριού.

Ορεινά χωριά, καταπράσινα δάση, κρυστάλλινα ποτάμια και φαράγγια προσφέρουν την ιδανική απόδραση για όσους δεν αντέχουν τη ζέστη και αγαπούν την επαφή με τη φύση. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, οι παρακάτω προορισμοί αποτελούν ιδανικές επιλογές για μια μικρή ή μεγάλη απόδραση.

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