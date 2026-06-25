ΠΟΥ: Η υψηλή θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις αυξάνουν την μετάδοση του κίτρινου πυρετού

Περιγραφή της νόσου. Τα επιδημιολογικά στοιχεία. Εκτίμηση για κρούσματα και θνησιμότητα. Η κοινή εικόνα με άλλες ασθένειες προκαλεί σύγχυση

Προειδοποίηση για την αυξημένη μετάδοση του κίτρινου πυρετού στέλνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), υπογραμμίζοντας την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών στην οικολογία των κουνουπιών-διαβιβαστών της νόσου και την αλλαγή της επιδημιολογίας του κίτρινου πυρετού. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η νόσος παρουσιάζει αυξημένη μετάδοση, με συνέπεια να παραμένει σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και να μην επιτρέπεται ο εφησυχασμός.

Βασικό εργαλείο για τον έλεγχο της διασποράς αποτελεί ο εμβολιασμός-καθώς υπάρχει εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού, ενώ η κοινή εικόνα των συμπτωμάτων με άλλες ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται με κουνούπια όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός προκαλούν σύγχυση, με συνέπεια να υποεκτιμούνται τα κρούσματα.

Περιγραφή της ασθένειας

Ο κίτρινος πυρετός είναι μια ιογενής ασθένεια που εντοπίζεται σε περιοχές της Αφρικής και της Αμερικής και μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια. Μετά την αύξηση των κρουσμάτων στην Αμερική το 2025, η δραστηριότητα μετάδοσης παρέμεινε και το 2026. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Μαΐου 2026, έξι χώρες ανέφεραν συνολικά 79 ανθρώπινες μολύνσεις μαζί με πολλαπλές επιζωοτίες, υποδεικνύοντας ενεργό κυκλοφορία του ιού στη φυλή των κουνουπιών.

Στην Αφρική, η παρατεταμένη δραστηριότητα συνεχίστηκε σε μέρη της περιοχής, επηρεάζοντας 13 χώρες υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με την ταξινόμηση στη Στρατηγική για την Εξάλειψη των Επιδημιών Κίτρινου Πυρετού (EYE). Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, τρεις χώρες στην Αφρική ανέφεραν 16 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, με επιπλέον 32 ύποπτα κρούσματα να βρίσκονται υπό διερεύνηση σε πέντε άλλες χώρες.

Η πρόσφατη ταχεία αξιολόγηση κινδύνου αξιολόγησε τις γεωγραφικές διακυμάνσεις στην εμβολιαστική κάλυψη, τα στοιχεία για την κυκλοφορία του ιού και την παρουσία ικανών φορέων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι μη εμβολιασμένοι πληθυσμοί σε χώρες ή περιοχές με ιστορικό μετάδοσης κίτρινου πυρετού παραμένουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η δυναμική μετάδοσης επηρεάζεται περαιτέρω από εποχιακούς οικολογικούς παράγοντες, ιδίως τις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία και την αφθονία των κουνουπιών.

Τα κρούσματα που αναφέρθηκαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 σε χώρες ή περιοχές με ιστορικό μετάδοσης κίτρινου πυρετού ήταν γενικά σύμφωνα με εποχικά πρότυπα ή αντανακλούσαν κενά στην κάλυψη εμβολιασμού. Αντίθετα, τα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε προηγουμένως μη πληγείσες περιοχές υποδηλώνουν εισαγωγή του ιού και αυξημένο κίνδυνο αστικής μετάδοσης.

Δεν εντοπίστηκαν εισαγόμενα κρούσματα εκτός των δύο πληγεισών περιοχών του ΠΟΥ, αλλά η αυξανόμενη καταλληλότητα των φορέων, η ταχεία αστικοποίηση, οι κλιματικές αλλαγές και η αυξημένη κινητικότητα συνεχίζουν να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη διεθνή εξάπλωση. Ο ΠΟΥ τονίζει τη σημασία της ενεργού επιτήρησης, των έγκαιρων εργαστηριακών εξετάσεων, του διασυνοριακού συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών.

Ο εμβολιασμός παραμένει το κύριο μέσο για την πρόληψη και τον έλεγχο του κίτρινου πυρετού. Ο ΠΟΥ συνεχίζει να υποστηρίζει τις χώρες στην επέκταση της κάλυψης εμβολιασμού μέσω προγραμμάτων ρουτίνας ανοσοποίησης και εκστρατειών προληπτικού εμβολιασμού για την ενίσχυση της ανοσίας του πληθυσμού και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης κρουσμάτων.

Τα επιδημιολογικά στοιχεία της νόσου

Ο κίτρινος πυρετός μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως των ειδών Aedes , Haemagogus και Sabethes, και εμφανίζεται σε τροπικές περιοχές της Αφρικής και της Αμερικής. Συνολικά 27 χώρες στην Αφρική και 13 στην Κεντρική και Νότια Αμερική θεωρούνται υψηλού κινδύνου για μετάδοση κίτρινου πυρετού, με το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου φορτίου να αναφέρεται από την Αφρική. Η νόσος παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας λόγω του επιδημικού της δυναμικού και του κινδύνου διεθνούς εξάπλωσης, ιδίως σε περιοχές με ικανούς φορείς και χαμηλή ανοσία του πληθυσμού.

Η εκτίμηση για τα κρούσματα και η θνησιμότητα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κίτρινος πυρετός εκτιμάται ότι προκαλεί μεταξύ 67.000 και 173.000 σοβαρών κρουσμάτων ετησίως, με αποτέλεσμα περίπου 31.000 έως 82.000 θανάτους. Η μετάδοση γίνεται μέσω τσιμπημάτων κουνουπιών σε τρεις επιδημιολογικούς κύκλους: Τον δασικό (ζούγκλα), τον ενδιάμεσο και τον αστικό, με τον τελευταίο να αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για μεγάλες επιδημίες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Τα συμπτώματα του κίτρινου πυρετού

Η περίοδος επώασης είναι συνήθως 3-6 ημέρες. Οι περισσότερες λοιμώξεις κίτρινου πυρετού είναι ασυμπτωματικές ή εμφανίζονται με ήπια εμπύρετη νόσο που χαρακτηρίζεται από πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγία, ναυτία και έμετο, οι οποίες γενικά υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, περίπου το 15% των περιπτώσεων εξελίσσεται σε σοβαρή μορφή νόσου, που χαρακτηρίζεται από υποτροπή υψηλού πυρετού, ίκτερου, αιμορραγίας και πολυοργανικής ανεπάρκειας. Μεταξύ εκείνων που αναπτύσσουν σοβαρή νόσο, η θνησιμότητα μπορεί να φτάσει περίπου το 50% εντός 7-10 ημερών.

Η κοινή εικόνα με άλλες ασθένειες προκαλεί σύγχυση

Οι επιδημίες μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να ποσοτικοποιηθούν, καθώς η κλινική εικόνα συμπίπτει με άλλες ενδημικές ασθένειες όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και η ιογενής ηπατίτιδα, και τα συστήματα επιτήρησης ενδέχεται να υποαναφέρουν τα κρούσματα. Κατά τη διάρκεια επιδημιών, ο πραγματικός αριθμός λοιμώξεων εκτιμάται ότι είναι 10 έως 250 φορές υψηλότερος από τα αναφερόμενα στοιχεία. Η ταχεία εργαστηριακή επιβεβαίωση και η έγκαιρη αντίδραση είναι επομένως κρίσιμες για τον έλεγχο των επιδημιών.

Η επίδραση των βροχοπτώσεων και της υψηλής θερμοκρασίας

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2025 και στις αρχές του 2026, η μετάδοση του κίτρινου πυρετού του δάσους (YF) σε περιοχές υψηλού κινδύνου έχει επηρεαστεί έντονα από τις βροχοπτώσεις, τη θερμοκρασία και την οικολογία των κουνουπιών. Το 2025, η επιδημιολογική κατάσταση καθορίστηκε από τη συνεχή μετάδοση στην Αφρική και μια αξιοσημείωτη αύξηση στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης σε ζώνες χαμηλότερου κινδύνου.

Ποιες είναι οι χώρες υψηλού κινδύνου

Στην Αφρικανική περιοχή του ΠΟΥ, είκοσι έξι χώρες και μία στην Ανατολική Μεσόγειο Περιοχή του ΠΟΥ θεωρούνται υψηλού κινδύνου για κίτρινο πυρετό. Από αυτές τις 27 χώρες, οι 26 έχουν εισαγάγει το εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού στο τακτικό πρόγραμμα ανοσοποίησης, ωστόσο η κάλυψη σε πολλές χώρες παραμένει κάτω από τον στόχο, με μέση κάλυψη 65% σε ολόκληρη την περιοχή το 2024.

Από το 2023, οκτώ χώρες χωρίς πρόσφατη δραστηριότητα έχουν εντοπίσει νέα κρούσματα, γεγονός που υποδηλώνει κυκλοφορία του ιού σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και περιορισμένη ικανότητα επιτήρησης. Το 2025, καταγράφηκαν δύο επιδημίες (στην Αγκόλα και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία) μαζί με αρκετά περιστατικά που απαιτούσαν επείγοντα εμβολιασμό. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, αναφέρθηκαν 16 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε τρεις χώρες (Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και Καμερούν), με επιπλέον ύποπτα κρούσματα υπό διερεύνηση να αναφέρονται σε πέντε χώρες (Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαμπόν, Γκάνα και Νιγηρία).

Οι περισσότερες μολύνσεις συνδέονται με τη συνεχιζόμενη δασική μετάδοση που εξαπλώνεται σε αγροτικές, υποανοσοποιημένες κοινότητες. Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιβαρύνουν τα συστήματα υγείας και αυξάνουν τον κίνδυνο διασυνοριακής εξάπλωσης. Στην περιοχή της Αμερικής του ΠΟΥ, και οι 13 χώρες που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο περιλαμβάνουν το εμβόλιο στον τακτικό εμβολιασμό τους, αλλά η κάλυψη ποικίλλει σημαντικά.

Μετά από περιορισμένη δραστηριότητα το 2024, η μετάδοση επεκτάθηκε απότομα το 2025, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών που δεν είχαν αναφέρει κρούσματα για δεκαετίες. Η περιοχή κατέγραψε 241 κρούσματα και 100 θανάτους μεταξύ τελών του 2024 και αρχών του 2025, οκταπλάσια αύξηση από το προηγούμενο έτος. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, έξι χώρες (Βολιβία, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Περού και Βενεζουέλα) ανέφεραν 79 επιβεβαιωμένα κρούσματα, με την Κολομβία να έχει πληγεί περισσότερο λόγω της έκθεσης σε δάση και των μετακινήσεων μη εμβολιασμένων επισκεπτών.

Η οικολογική καταλληλότητα για τους φορείς κουνουπιών, η άνιση εμβολιαστική κάλυψη, η αυξημένη ανθρώπινη κινητικότητα και η επέκταση των αστικών περιοχών σε δασικά περιβάλλοντα συνεχίζουν να διευκολύνουν τη μετάδοση του ιού. Σε περιοχές εκτός Αφρικής και Αμερικής, ο κίνδυνος εμφάνισης κουνουπιών σχετίζεται κυρίως με εισαγόμενα κρούσματα, καθώς δεν υπάρχουν καθιερωμένοι τοπικοί κύκλοι μετάδοσης.

Πολλές χώρες απαιτούν απόδειξη εμβολιασμού για τους ταξιδιώτες από περιοχές υψηλού κινδύνου. Δεν εντοπίστηκαν εισαγόμενα κρούσματα το 2025-2026, αλλά η συνεχιζόμενη μετάδοση αλλού, η επέκταση των ενδιαιτημάτων φορέων, η ταχεία αστικοποίηση και η υψηλή διεθνής κινητικότητα σημαίνουν ότι ο κίνδυνος εισαγωγής παραμένει. Ο αντίκτυπος οποιουδήποτε εισαγόμενου κρούσματος θα εξαρτηθεί από την ταχεία ανίχνευση και την ικανότητα αποτελεσματικής αντίδρασης σε περιοχές όπου υπάρχουν ικανοί φορείς κουνουπιών. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο, παρέχοντας δια βίου ανοσία μετά από μία μόνο δόση, και είναι κεντρικό στοιχείο των στρατηγικών πρόληψης και ελέγχου των επιδημιών, παράλληλα με τα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου των φορέων.