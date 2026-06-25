Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Aώου - Σώο το πλήρωμα

Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Τελευταία ενημέρωση 15:28

Ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος. Και τα δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής διασώθηκαν.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο διασωθέντες, επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που προσυδατώθηκε στην τεχνητή λίμνη του Αώου στα Γρεβενά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σημειώνεται ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων.

Το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στον ορεινό όγκο των Γρεβενών. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα να κατευθύνονται προς το σημείο του ατυχήματος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από τεχνική βλάβη έως άλλη δυσλειτουργία κατά την επιχείρηση υδροληψίας.

Μάλιστα, συνεργεία διάσωσης και αρμόδιες αρχές βρίσκονται στην περιοχή για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στη θέση «Αβγό» στον ορεινό όγκο της «Βάλιας Κάλντα» του δήμου Γρεβενών. Στην κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ και 3 οχήματα. Η φωτιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο μακριά από κατοικίες και υποδομές ενώ στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.