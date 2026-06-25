Τι προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026 - 2035

Η Στρατηγική περιλαμβάνει 50 μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 14 είναι νέα προτεινόμενα και 36 υλοποιούνται ήδη ή έχουν δρομολογηθεί

Η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026–2035 είναι το πρώτο ενιαίο και οργανωμένο σχέδιο της χώρας για τη στέγαση. Συγκεντρώνει σε ένα κοινό πλαίσιο τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται, τις παρεμβάσεις που έχουν δρομολογηθεί και τα προγράμματα που ήδη υλοποιούνται, ώστε η στεγαστική πολιτική να έχει συνέχεια, συντονισμό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως το 2035.

Η Στρατηγική που έχει εκπονήσει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας περιλαμβάνει 50 μέτρα, συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, 14 είναι νέα προτεινόμενα και 36 υλοποιούνται ήδη ή έχουν δρομολογηθεί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς πόρους, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εμπορικές τράπεζες και νέους ευρωπαϊκούς πόρους.

Το σχέδιο απαντά σε τρεις ανάγκες: να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά, να στηριχθούν τα νοικοκυριά που πιέζονται από το κόστος στέγασης και να υπάρχει σταθερή παρακολούθηση των μέτρων, ώστε να φαίνεται τι αποδίδει και τι χρειάζεται διόρθωση.

Ενιαίος Φορέας Στεγαστικής Πολιτικής

Προτείνεται η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής. Ο νέος φορέας θα εποπτεύει και θα υλοποιεί στεγαστικά προγράμματα, με έμφαση στην κοινωνική κατοικία. Σκοπός είναι να μειωθεί ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και να υπάρχει ένας σταθερός μηχανισμός εφαρμογής.

Παραχώρηση δημόσιας γης σε νησιά

Σχεδιάζεται η παραχώρηση δημόσιας γης σε νησιά, ώστε να χτιστούν κατοικίες. Το μέτρο αφορά περιοχές όπου η πρόσβαση σε κατοικία είναι δύσκολη λόγω υψηλής ζήτησης, περιορισμένου αποθέματος και αυξημένου κόστους.

Εκσυγχρονισμός οικοδομικών αδειών

Προτείνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οικοδομικές άδειες. Αυτό αφορά τόσο νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις, ώστε τα έργα που είναι έτοιμα να προχωρούν ταχύτερα.

Χρηματοδοτικά κίνητρα για προσιτή και κοινωνική κατοικία

Προβλέπονται χρηματοδοτικά κίνητρα προς εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την κατασκευή προσιτών και κοινωνικών κατοικιών σε περιοχές με υψηλή στεγαστική πίεση. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκα δάνεια, εγγυήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου και άλλα συγχρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης. Μέρος των νέων κατοικιών θα διατίθεται, για συγκεκριμένο διάστημα, με κοινωνικό ή προσιτό μίσθωμα.

Γραφεία Κοινωνικής Μίσθωσης

Προτείνεται η δημιουργία Γραφείων Κοινωνικής Μίσθωσης ως τοπικών μηχανισμών που συνδέουν διαθέσιμες κατοικίες με τη στεγαστική πολιτική σε επίπεδο δήμου. Θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ ιδιοκτητών, δήμων και κοινωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας διαθέσιμα ακίνητα και υποστηρίζοντας τις διαδικασίες κοινωνικής και προσιτής μίσθωσης. Θα στεγάζονται στα Κέντρα Κοινότητας των δήμων, με συντονισμό από τον Ενιαίο Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής.

Ψηφιακές πλατφόρμες φοιτητικής στέγης

Σχεδιάζονται ψηφιακά εργαλεία για τη φοιτητική στέγη. Σκοπός είναι να συγκεντρώνεται σε ένα σημείο η διαθέσιμη πληροφορία και να διευκολύνονται οι φοιτητές και οι οικογένειές τους στην αναζήτηση κατοικίας.

Ψηφιακή πλατφόρμα στέγασης δημοσίων υπαλλήλων στα νησιά

Σχεδιάζεται ψηφιακή πλατφόρμα σε νησιωτικούς δήμους με υψηλή στεγαστική πίεση, για την καταγραφή και την παρακολούθηση των στεγαστικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει σε ένα σημείο τη ζήτηση και την προσφορά κατοικιών, ώστε να αντιστοιχίζονται τα διαθέσιμα σπίτια με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και να σχεδιάζονται έγκαιρα οι παρεμβάσεις. Στόχος είναι να στελεχώνονται και να λειτουργούν απρόσκοπτα κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες στα νησιά.

Εθνικός Δείκτης Τιμών Ακινήτων

Προτείνεται η θεσμοθέτηση Εθνικού Δείκτη Τιμών Ακινήτων. Ο δείκτης θα παρακολουθεί την πορεία των τιμών και των ενοικίων στην αγορά, ώστε οι αποφάσεις για τη στεγαστική πολιτική να βασίζονται σε σταθερά και συγκρίσιμα δεδομένα.

Δείκτες παρακολούθησης της στεγαστικής πολιτικής

Η εφαρμογή της Στρατηγικής θα παρακολουθείται με συγκεκριμένους δείκτες, όπως η μείωση του στεγαστικού βάρους των νοικοκυριών, η ενεργοποίηση κενών κατοικιών και η αύξηση του κοινωνικού στεγαστικού αποθέματος. Έτσι, κάθε μέτρο θα αξιολογείται με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα. Επίσης, η εθνική στρατηγική περιγράφει τα μέτρα που ήδη υλοποιούνται. Ενδεικτικά:

1. Περισσότερα σπίτια στην αγορά

Στόχος είναι να επιστρέψουν κατοικίες στην αγορά. Το «Ανακαινίζω–Νοικιάζω» επιδοτεί την ανακαίνιση κλειστών κατοικιών που επιστρέφουν σε μακροχρόνια μίσθωση, ενώ η «Ανακαίνιση Κατοικίας», με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και επιχορήγηση έως 95% (έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία), καλύπτει 15.000 έως 20.000 νοικοκυριά. Παράλληλα, ιδιοκτήτες που ανοίγουν κλειστά σπίτια ή τα μετατρέπουν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια.

Στην ίδια κατεύθυνση, κατασκευάζονται 8.600 νέες κλίνες φοιτητικών εστιών σε έξι πανεπιστήμια, με προϋπολογισμό 737,5 εκατ. ευρώ, ενώ προχωρά η κοινωνική κατοικία μέσα από την κοινωνική αντιπαροχή και την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων.

2. Κανόνες στη βραχυχρόνια μίσθωση και στη Golden Visa

Μπαίνουν κανόνες για να περιοριστεί η πίεση της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές με υψηλή ζήτηση: τοπικοί και χρονικοί περιορισμοί, ΦΠΑ 13% και τέλος ανθεκτικότητας. Παράλληλα, απαγορεύεται η βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων που αποκτώνται μέσω Golden Visa, ώστε να μη φεύγουν κατοικίες από τη μακροχρόνια μίσθωση σε περιοχές που ήδη δέχονται πίεση.

3. Άμεση στήριξη σε νοικοκυριά και φοιτητές

Τα νοικοκυριά στηρίζονται άμεσα μέσα από τρία εργαλεία. Το Επίδομα Στέγασης διαθέτει 300 εκατ. ευρώ για 434.000 ωφελούμενους, η Επιστροφή Ενοικίου 201,6 εκατ. ευρώ για 877.000 ωφελούμενους και το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 90 εκατ. ευρώ για 46.000 φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους.

4. Πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία

Τα προγράμματα «Σπίτι μου» συνεχίζουν να λειτουργούν ως εργαλεία για την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων δανείων. Απευθύνονται κυρίως σε νέους και νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι με τους όρους της ελεύθερης αγοράς.

5. Αναβάθμιση παλαιού οικιστικού αποθέματος

Η Στρατηγική συνδέει τη στεγαστική πολιτική με την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ» μειώνουν την ενεργειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών και βελτιώνουν την ποιότητα παλαιών κατοικιών.

6. Συντονισμός και παρακολούθηση

Έχει συσταθεί Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής, διυπουργικό όργανο υπό τον Υπουργό Επικρατείας με συμμετοχή 10 Υπουργείων, που συντονίζει τις αποφάσεις ώστε οι παρεμβάσεις να μην υλοποιούνται αποσπασματικά. Η ψηφιακή πύλη stegasi.gov.gr συγκεντρώνει τα μέτρα και θα δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων, ώστε πολίτες και δημοσιογράφοι να παρακολουθούν την εφαρμογή.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026–2035 για πρώτη φορά οργανώνει τις επιμέρους πολιτικές και παρεμβάσεις σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο, με ορίζοντα δεκαετίας. Η στέγη μπαίνει στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής, με σχέδιο, πόρους και συνέχεια. Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, στήριξη εκεί που πιέζει το κόστος, κανόνες και διαφάνεια σε κάθε βήμα.