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Καιρός: Καμπανάκι Μαρουσάκη για μπόρες και χαλάζι το επόμενο 48ωρο

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Καιρός: Καμπανάκι Μαρουσάκη για μπόρες και χαλάζι το επόμενο 48ωρο - Τι θα γίνει στην Αττική
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Ο καιρός δεν λέει να θυμηθεί πως έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, με την αστάθεια να συνεχίζεται.

Μπορεί να κοντεύουμε στον Ιούλιο, αλλά ο καιρός παραμένει ασταθής, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες εντός των επόμενων ωρών σήμερα, Πέμπτη (25/06). Το πρωί ξεκινά με ήπιες συνθήκες σχεδόν στο σύνολο της χώρας, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν έντονες συνθήκες.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του κ. Μαρουσάκη, από το μεσημέρι θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα σύννεφα που θα φέρουν, τοπικά, έντονες καταιγίδες με πιθανότητα ισχυρών κεραυνών.

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Καιρός
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