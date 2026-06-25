Μαρινάκης: «Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της α' κατοικίας»

Αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη, τόνισε ότι αφορά περισσότερους από 100.000 πολίτες.

«Βλέπουμε μία αποκλιμάκωση αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος. Πρέπει να δούμε κι άλλη. Στο διάστημα που έχουμε μπροστά μας περιμένουμε να επιστρέψουν οι αντίστοιχες τιμές τους καταναλωτές. Όταν υπάρχει αιτία που ανεβάζει μια τιμή, η κυβέρνηση στηρίζει. Μετά από λίγο καιρό αίρεται η αιτία αυτή, οφείλουν να επιστρέψουν οι τιμές εκεί που ήταν πριν και παρακολουθούμε πολύ στενά», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο δήλωσε πως είναι μια διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση και δεν υπάρχει καμία κάλυψη σε κανέναν. «Ήδη ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει ο ίδιος να αρθεί η ασυλία του. Στη συνέχεια πηγαίνει στο συμβούλιο εφετών το όποιο αποφασίσει για την τύχη της υπόθεσης», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν καλύπτει κανείς κανέναν και ανέφερε λεπτομερώς τη διαδικασία. Σημείωσε πως οι απαντήσεις που έχει δώσει ο κ. Αβραμόπουλος φαίνονται πειστικές και «ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη και ας μη βιαζόμαστε».

«Δεν μπορώ να κάνω ερμηνευτή αυτών των δηλώσεων. Δεδομένο ότι ακολουθήθηκε στον ελάχιστο χρόνο η διαδικασία για αυτές τις περιπτώσεις», απάντησε σε ερώτηση για τις σχετικές αιχμές που άφησε ο κ. Αβραμόπουλος.

«Η ΕΛΑΣ υπάγεται στο υπουργείο προστασίας του πολίτη. Απάντησαν οι αρμόδιοι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Το ένταλμα δεν περνάει καθόλου από τον υπουργό προστασίας του πολίτη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακολουθήθηκε η κατά τον νόμο διαδικασία», πρόσθεσε.

Σε επόμενη ερώτηση αν θα είναι ο κ. Αβραμόπουλος στα ψηφοδέλτια, ανέφερε ότι «η κατάρτιση των ψηφοδελτίων αποτελεί απόφαση του πρωθυπουργού».

«Όταν οι αρχές ζητάνε κάτι οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε», ανέφερε σε άλλο σημείο της ενημέρωσης, ενώ σε άλλη ερώτηση αν ξοδεύεται συνολικά πολιτικό κεφάλαιο της ΝΔ σε τέτοιες υποθέσεις, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «πολλά αλλιώς ξεκίνησαν και αλλιώς κατέληξαν».

Υπενθύμισε ότι πριν από ένα χρόνο άλλα θεωρούσε η κοινή γνώμη για τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια και άλλη ήταν η πραγματικότητα. «Τη μεγαλύτερη πλάκα την έχουν νεότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειρωνεύονται ότι είναι αίθουσα δικαστηρίου η ΝΔ, τσουβαλιάζουν μια υπόθεση αποστολής mail και εκπροσωπούν κόμμα υπουργών που πήγαν στη φυλακή. Όταν είσαι στο ΠΑΣΟΚ που «δίδαξε» ήθος δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο. Θέλει ένα μέτρο. Το αν μια υπόθεση βαραίνει μια κυβέρνηση, αυτό μπορούμε να το δούμε στο τέλος. Έχουμε χρέος και καθήκον να δίνουμε απαντήσεις», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει και άλλη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια για εκείνους που εξαιρέθηκαν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι όταν ανέλαβε το 2019 η ΝΔ, τα κόκκινα δάνεια ήταν στο 43,6% και τώρα είναι στο 3,3%. Μίλησε επίσης για τις ρυθμίσεις όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τόνισε πως υπάρχει πλέγμα προστασίας που έχει αποτέλεσμα. «Η ίδια η κα Κατσέλη τοποθετήθηκε για τη ρύθμιση αυτή. Φτάσαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε να φτάσουμε, ίσως και κάτι παραπάνω. Αυτό που λένε από την αντιπολίτευση ή και ο πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να γίνει γιατί πρόκειται για υποθέσεις που έχουν κριθεί από τη δικαιοσύνη. Να διαχωρίσουμε και να στηρίξουμε τους ανθρώπους που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία κάθε μήνα πλήρωναν στερούμενοι βασικές άλλες ανάγκες. Και αυτούς που δεν κατάφεραν να πληρώσουν, δεν τους ρίχνουμε στον Καιάδα. Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της α' κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα funds. Όσο κι αν άλλαξε το περίβλημα, το όνομα, το σήμα, ο ίδιος είναι», τόνισε.

Σχετικά με τη «σκιώδη» κυβέρνηση του κ. Τσίπρα δήλωσε πως είναι λογικό να φτιάχνει μια «σκιώδη» κυβέρνηση. «Δημοσκοπικά επειδή φαίνεται ότι είναι δεύτερος, είναι λογικό ακόμα περισσότερο αλλά υπάρχει μία παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση αλλά έχει ορίσει και προτείνει στη Βουλή και κανονική κυβέρνηση. Η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μας κόστισε περίπου 120 δις ως κράτος, 30 καινούργιους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυποινιτών και η χώρα μας βρέθηκε 27η σε όλος τους δείκτες ανάπτυξης. Όσο βγαίνουν και μιλάνε, καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο σύσκεψης για νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο προς το παρόν.

Σε άλλη ερώτηση αν ο πρωθυπουργός πρέπει να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή απάντησε ως εξής: «Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός σε όλες του τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγη και εκείνος τον Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο αλλά τον πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμανλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που τον σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στη πρώτη γραμμή».

Σε επόμενη ερώτηση αν θα υπάρξει κάτι παραπάνω ως κίνηση προσέγγισης απάντησε πως «αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία προαναγγέλλονται ή συζητιούνται σε αυτό το επίπεδο».

Για την υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή που νοσηλεύεται από απεργία πείνας για τα προσφυγικά, απάντησε: «Για κανένα συνάνθρωπο μας δεν επιθυμούμε να πάθει κάτι κακό. Αυτό που συμβαίνει με τα προσφυγικά είναι πολύ μεγάλη πληγή γιατί μιλάμε για περιουσία που ανήκει τους Έλληνες φορολογούμενους, βρίσκεται υπό κατάληψη και επιτέλους έρχεται μια περιφερειακή αρχή να κάνει το αυτονόητο, να πάρει πίσω από καταληψίες ένα κτίριο και να το επιστρέψει στην κοινωνία σε συγγενείς καρκινοπαθών. Είναι ανατριχιαστικό ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που εναντιώνονται σε μια τέτοια ιερή πρωτοβουλία. Τέρμα οι καταλήψεις. Τέρμα οι πολίτες δύο ταχυτήτων. Μπράβο στην περιφέρεια Αττικής που κάνει το αυτονόητο».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου διεξάγεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συμπυκνώνει υψηλού επιπέδου ύλη που διδάσκεται στο MIT σχετικά με αυτόνομα θαλάσσια συστήματα.

Στόχος του προγράμματος, που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, σε συνεργασία με το MIT, είναι η μεταφορά στην Ελλάδα και η απορρόφηση τεχνογνωσίας αιχμής στον τομέα των μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων, τόσο ως προς τον σχεδιασμό τους όσο και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Χάρη στη μεταφορά τεχνογνωσίας ενισχύεται η ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αναπτύξουν αυτόνομα συστήματα και υποστηρίζεται η ευρύτερη αποστολή του ΕΛΚΑΚ για την καλλιέργεια εγχώριων καινοτόμων λύσεων.

Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα, δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον, είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός ότι «μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του ΜΙΤ και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά κυρίως τους Δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίον διεξάγονται σήμερα οι επιχειρήσεις».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε πως το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα το οποίο φέρνει τους δόκιμούς μας στη νέα πραγματικότητα και την Ελλάδα σε μια νέα εποχή.

Η νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας, που θα δουν ραγδαία μείωση στη δόση του δανείου τους, ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ τον μήνα.

Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε πέρα από όσα προέβλεπε η ίδια η απόφαση του Αρείου Πάγου και διασφάλισε την καθολική εφαρμογή της ρύθμισης, ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην εμπλακεί ποτέ ξανά σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Η Κυβέρνηση, μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα πιο μπροστά από την απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνώρισε την αναδρομικότητα για όλους εκείνους που αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφειλαν και οι οποίοι δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης.

Με λίγα λόγια πρόκειται για μια ρύθμιση που οδηγεί σε ένα τριπλό όφελος για τους δανειολήπτες: μικρότερες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή.

Παράλληλα, συνιστά μια πρωτοβουλία με σημαντική συμβολή στην περαιτέρω απομείωση των κόκκινων δανείων. Ήδη από 43,6% επί συνόλου δανείων τον Ιούνιο του 2019 τα κόκκινα δάνεια έφτασαν στο 3,3% τον Δεκέμβριο του 2025.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η εξάλειψη φαινομένων κατά τα οποία το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής εργαζομένων που παρέχουν παρόμοια εργασία. Το νέο σχέδιο νόμου εισάγει, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές, τόσο πριν από την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα: μεταξύ ανδρών και γυναικών, στα bonus και ανά κατηγορία εργαζομένων.

Πρόκειται για μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θεσπίζονται στην πράξη ίσες ευκαιρίες για όλους και ενισχύεται περαιτέρω η αγορά εργασίας.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου η απόφαση χρηματοδότησης 10 έργων σε 9 νησιωτικούς δήμους, με συνολικό ποσό άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τα έργα αυτά:

-βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους,

-αυξάνεται η υδροδότηση περιοχών με την κατασκευή νέων δικτύων και

-εξασφαλίζεται επαρκής υδροδότηση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φαινόμενα λειψυδρίας.

Χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας, ενέκρινε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης που θα συμβάλει στο έργο των γυναικών και των ανδρών της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων.

Σήμερα το μεσημέρι, σε λίγη ώρα, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων. Ευχόμαστε στις μαθήτριες και στους μαθητές της Γ' Λυκείου να εκπληρώσουν τους στόχους τους και να θυμούνται ότι ούτε η αξία τους, ούτε το μέλλον τους καθορίζονται από αυτές τις εξετάσεις».