Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Μάιο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,3% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Μάιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025.

Αύξηση 4,3% κατέγραψε ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ φέρνει το ΜΙΔΑ σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Το όνομα «Αβραμόπουλος» έκανε φτερά - Το κόμμα Καρυστιανού φυλλοροεί - Η ισότητα στην αμοιβή

Έρχονται μεγάλες επενδύσεις - Θα αλλάξει χέρια - Το παλμαρέ των ισχυρών

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Κατασκευές
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider