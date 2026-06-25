tbi bank: Λανσάρει το Shopping Mall - Απλοποιούνται online αγορές και πληρωμές

Η νέα λειτουργία προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 400 ηλεκτρονικά καταστήματα, αποκλειστικές προσφορές και ευέλικτες επιλογές πληρωμής μέσα από την εφαρμογή της tbi

Το Shopping Mall, μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή της, που συγκεντρώνει περισσότερα από 400 ηλεκτρονικά καταστήματα, αποκλειστικές προσφορές και ευέλικτες επιλογές πληρωμής σε ένα ενιαίο περιβάλλον παρουσιάζει η tbi bank.

Χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγγραφή, οι χρήστες μπορούν να ανακαλύπτουν προϊόντα, να περιηγούνται στα συνεργαζόμενα e-shops και να ολοκληρώνουν τις αγορές τους εύκολα και γρήγορα, μέσα από μια απρόσκοπτη ψηφιακή εμπειρία που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη ευκολία και αποδοτικότητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Shopping Mall της εφαρμογής της tbi bank προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε εκατοντάδες ηλεκτρονικά καταστήματα, συνδυάζοντας αποκλειστικές προσφορές με ευέλικτες λύσεις πληρωμής, ώστε οι χρήστες να διαχειρίζονται πιο έξυπνα το budget τους. Παράλληλα, ενισχύει τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους μεγαλύτερη προβολή και πρόσβαση σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο αγοραστικό κοινό», δήλωσε η Πόπη Γαλάτουλα, tbi Brand Strategy Greece Lead.

«Πέρα από τα οφέλη για τους καταναλωτές, το Shopping Mall δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα, αποκτούν πρόσβαση στη διαρκώς διευρυνόμενη ψηφιακή πελατειακή βάση της tbi bank, ενισχύουν την προβολή των προϊόντων και των προσφορών τους και αξιοποιούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών που συμβάλλει στην αύξηση της αλληλεπίδρασης και των πωλήσεων» τονίζεται.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί ήδη περισσότερα από 400 ηλεκτρονικά καταστήματα σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της tbi bank για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος, που συνδέει καταναλωτές, επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με πιο εύκολο και αποδοτικό τρόπο.

«Με το λανσάρισμα του Shopping Mall, η tbi bank διευρύνει περαιτέρω τον ρόλο της εφαρμογής της πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, προσφέροντας καθημερινή αξία τόσο στους πελάτες όσο και στους συνεργάτες της» καταλήγει.